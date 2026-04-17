بيتكوين تقفز إلى أعلى مستوى في شهرين مع تفاؤل باتفاق الشرق الأوسط

- ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى منذ فبراير، مدفوعة بتفاؤل حول تسوية النزاع في الشرق الأوسط، حيث تجاوزت 78 ألف دولار بعد تصريحات إيجابية من الولايات المتحدة وإيران، مما عزز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. - فتح مضيق هرمز أعاد الثقة للأسواق، مما أدى إلى ارتفاع الأصول الرقمية الأخرى مثل الإيثريوم وريبل، رغم استمرار الحذر في أسواق المشتقات بسبب تقلبات محتملة. - دعم السوق تزايد عمليات الشراء المؤسسية، مع إعلان شركات كبرى مثل "ستراتيجي" و"تشارلز شواب" عن استثمارات كبيرة في بيتكوين، بينما تسعى "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" لتعزيز وجودها في الأصول الرقمية.

سجلت عملة بيتكوين ارتفاعاً إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل فبراير/شباط، مدفوعة بتزايد التفاؤل بشأن احتمال اقتراب التوصل إلى تسوية للنزاع في الشرق الأوسط، عقب تصريحات صادرة عن الولايات المتحدة وإيران عززت آمال تهدئة أوسع في المنطقة. وتمكنت العملة الرقمية الأكبر في العالم من اختراق النطاق الضيق الذي تحركت ضمنه منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، متجاوزة مستوى 78 ألف دولار للمرة الأولى منذ 3 فبراير، بعدما ارتفعت بنسبة وصلت إلى 3.8% لتبلغ 78,155 دولاراً، بحسب "بلومبيرغ".

وجاء هذا الصعود بالتوازي مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، عقب إعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول عالية المخاطر، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط والدولار الأميركي بشكل حاد. وامتد الزخم الصعودي ليشمل بقية الأصول الرقمية، حيث ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 3.3%، بينما صعدت عملة ريبل (XRP) بنسبة 2.4%، في إطار موجة أوسع من الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية.

وتنقل "بلومبيرغ" عن محللين في قطاع العملات الرقمية أن فتح المضيق شكّل إشارة قوية للأسواق، إذ اعتبره البعض تحولاً جوهرياً في المعادلة الجيوسياسية، ما عزز السيولة وثقة المستثمرين. وقال مات مينا، كبير استراتيجيي الأبحاث في "21 شيرز" (21Shares)، إن هذه التطورات تمثل "إشارة إقبال على المخاطرة كانت الأسواق العالمية تنتظرها"، مشيراً إلى أن إزالة أحد أهم نقاط الاختناق الجيوسياسية في العالم ساهمت في تعزيز الثقة. ورغم هذا الارتفاع، تُظهر أسواق المشتقات أن المتداولين لا يزالون يتبنون مواقف دفاعية، إذ بقيت معدلات التمويل لعقود بيتكوين الآجلة السارية سلبية، فيما ارتفعت الطلبات على عقود التحوط عند مستويات 60 ألفاً و50 ألف دولار، ما يعكس استمرار القلق من تقلبات حادة محتملة.

وفي المقابل، يرى متعاملون أن السوق ما زال في حاجة إلى وضوح أكبر بشأن مستقبل مضيق هرمز واستمرار عمليات الشراء المؤسسية قبل تأكيد اتجاه صعودي مستدام، إذ حذّر بعض المحللين من أن أي تعثر في وقف إطلاق النار قد يعيد الضغوط بسرعة. ورغم هذا الحذر، تتزايد العوامل الداعمة لسوق العملات الرقمية، حيث أعلنت شركة "ستراتيجي" (Strategy Inc) شراء ما قيمته 2.6 مليار دولار من بيتكوين خلال أسبوعين فقط، ما ساهم في دعم الأسعار. كما كشفت شركة "تشارلز شواب" (Charles Schwab) عن خطط لإطلاق تداول العملات الرقمية الفورية هذا العام، مع إمكانية تخصيص ما يصل إلى 8.8% من المحافظ الاستثمارية لبيتكوين.

وفي السياق ذاته، تقدمت مجموعة غولدمان ساكس (Goldman Sachs) بطلب لإنشاء صندوق متداول مرتبط بالبيتكوين، في خطوة تُعد أول دخول مباشر لها إلى مجال الاستثمار في الأصول الرقمية، بينما كانت "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) قد سبقتها بإطلاق صندوق مماثل مرتبط ببيتكوين.