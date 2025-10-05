بيتكوين تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 125 ألف دولار

- سجلت بيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 2.68% لتصل إلى 125245.57 دولاراً، مدعومة بمكاسب الأسهم الأميركية وتدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة. - الارتفاعات الأخيرة في سعر بيتكوين جاءت نتيجة التفاؤل في الأسواق العالمية، رغم الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة، حيث يتجه رأس المال إلى الأصول الملاذية وسط مخاوف التضخم. - الأداء التاريخي المتفوق لبيتكوين في شهر أكتوبر، المعروف بـ"أبتوبر"، يعزز من جاذبيتها، مع تحقيق مكاسب في تسعة من أشهر أكتوبر العشرة الماضية.

سجلت بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأحد، وارتفعت بنحو 2.68% لتصل إلى 125245.57 دولاراً بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العملة المشفرة يوم الجمعة، للجلسة الثامنة على التوالي، مدعومة بمكاسب الأسهم الأميركية مؤخراً وتدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة. و سجلت بيتكوين يوم الجمعة وفقاً لوكالة رويترز، نحو 123261 دولاراً قبل أن تصل سابقاً إلى رقم قياسي عند 124514 دولاراً في 14 أغسطس/آب، محققة مكاسب تفوق 30% هذا العام. وفي المقابل، تراجع الدولار يوم الجمعة، مسجلاً خسائر على مدى أسابيع مقابل العملات الرئيسية، وذلك في ظل ما سببته حالة الضبابية المحيطة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة من غموض بشأن التوقعات، وتأجيل إصدار بيانات مهمة مثل بيانات الوظائف، وهي مؤشر مهم لقياس اتجاه الاقتصاد.

وقال الخبراء إن الارتفاعات الأخيرة في سعر العملة المشفرة جاءت مدعومة بموجة من التفاؤل في الأسواق العالمية، رغم الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة، في وقت بدأ المستثمرون يصفون هذه التحركات بـ"صفقة تخفيف العملة" (Debasement Trade)، حيث يتجه رأس المال إلى الأصول الملاذية، وسط مخاوف التضخم وتقلبات السوق.

وقال جوشوا ليم، الرئيس المشارك للأسواق في شركة فالكون إكس للوساطة في العملات الرقمية لوكالة بلومبيرغ اليوم الأحد: "مع وصول العديد من الأصول، بما في ذلك الأسهم والذهب وحتى المقتنيات مثل بطاقات بوكيمون، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فليس من المستغرب أن تستفيد بيتكوين من قصة تخفيض قيمة الدولار". يُضاف إلى هذا الشعور الإيجابي الأداءُ التاريخي المتفوق لعملة بيتكوين في شهر أكتوبر، والذي اكتسب لقب "أبتوبر". فقد حققت العملة مكاسب في تسعة من أشهر أكتوبر العشرة الماضية.

شهدت بيتكوين ارتفاعاً مطرداً خلال معظم العام الماضي، نتيجةً للمناخ التشريعي المُشجع في واشنطن الذي دشنه الرئيس دونالد ترامب. وقد عززت الشركات العامة، بقيادة شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، الطلب باتباع أسلوب مؤسسي متزايد الشعبية يتمثل في تخزين العملة المشفرة الأصلية. وامتد هذا الأسلوب إلى منافسين أصغر، مثل إيثريوم، مما أدى إلى ارتفاع واسع النطاق في جميع الأصول الرقمية.

وقال جيف كندريك، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في "ستاندرد تشارترد" لـ"بلومبيرغ"، إن "الإغلاق الحكومي مهم هذه المرة"، مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع قيمة بيتكوين خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن بيتكوين كانت "في وضع مختلف" خلال فترة الإغلاق السابقة بين عامي 2018 و2019، عندما كان تداول العملة أقل انسجاماً مع الأصول التقليدية ذات المخاطر.