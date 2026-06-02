- انخفض سعر بيتكوين إلى أقل من 70 ألف دولار لأول مرة منذ شهرين، متأثراً بالمخاوف الجيوسياسية وبيع شركة ستراتيجي للعملة الرقمية، مما أثر على معنويات السوق الهشة. - شهدت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثيريوم وسولانا انخفاضاً أيضاً، بينما تراجعت بيتكوين بنسبة 25% عن سعرها في بداية 2026، حيث باعت ستراتيجي 32 بيتكوين بقيمة 2.5 مليون دولار. - سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين تدفقات خارجة قياسية لـ11 يومًا متتالية، مما يعكس تحولاً هيكلياً في السوق، حيث بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.43 تريليون دولار.

انخفض سعر العملة الرقمية بيتكوين اليوم الثلاثاء، إلى ما دون 70 ألف دولار لأول مرة منذ شهرين تقريبًا، حيث أثرت المخاوف بشأن الحرب على إيران وبيع شركة ستراتيجي "Strategy Inc" النادر للعملة الرقمية، على معنويات السوق الهشة. وتراجع سعر بيتكوين بنسبة تصل إلى 2.4% ليصل إلى 69.6 ألف دولار في بداية التداولات الأوروبية وفقا لوكالة بلومبيرغ، وهو أدنى مستوى له منذ 8 إبريل/نيسان الماضي.

كما انخفضت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثيريوم وسولانا. بينما انخفض سعر بيتكوين بنحو 25% عن سعرها المسجل بداية العام 2026 والذي سجل نحو 88.73 ألف دولار. وقالت كارولين مورون، المؤسسة المشاركة لشركة "أوربيت ماركتس": "إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب المخاوف بشأن توقعات الخزانة لشركة ستراتيجي، تُلقي بظلالها الثقيلة على بيتكوين".

وكشفت شركة ستراتيجي التابعة لمايكل سايلور، أمس الاثنين، عن أول عملية بيع للبيتكوين منذ أواخر عام 2022، حيث تخلصت من حوالي 2.5 مليون دولار من العملة الرقمية، في خطوة رمزية تعد خروجا عن استراتيجية الشراء المفرط التي ساهمت في جعل الشركة واحدة من أكبر مشتري بيتكوين في السوق. وانخفض سهم ستراتيجي بأكثر من 6% أمس الاثنين بعد إعلان الشركة، التي تعد أكبر مالك عام لعملة البيتكوين، عن بيع 32 بيتكوين بسعر 2.5 مليون دولار.

وتُظهر بيانات بلومبيرغ أن صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في السوق الفورية الأميركية شهدت تدفقات صافية خارجة لـ11 يومًا متتالية، وهو رقم قياسي، حيث سحب المستثمرون ما يقارب 3.5 مليارات دولار خلال هذه الفترة. وقال شون ماكنولتي، رئيس قسم تداول المشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة فالكون إكس، إن "إغلاقا يوميا أو أسبوعيا مؤكدًا دون 70 ألف دولار سيشير إلى تحول هيكلي وليس مجرد رد فعل رئيسي". وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.43 تريليون دولار، بعد انخفاض بنسبة 2.37% خلال الـ24 ساعة الماضية.