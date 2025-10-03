بيتكوين تتخطى 123 ألف دولار... ما علاقة صفقة تخفيف العملة؟

- ارتفاع بيتكوين: اقتربت بيتكوين من أعلى مستوياتها التاريخية، متجاوزة 123 ألف دولار، مدعومة بتفاؤل الأسواق العالمية وتدفقات الصناديق المتداولة، وسط بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة بسبب مخاوف التضخم وتقلبات السوق. - دوافع الصعود: ساهمت السياسات التشريعية الملائمة في واشنطن واستراتيجية تكديس بيتكوين من قبل الشركات العامة في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، مع أداء قوي تاريخياً في أكتوبر. - تأثير الإغلاق الحكومي: جذب الإغلاق الحكومي الأميركي المخاوف من التضخم، مما جعل بيتكوين ملاذاً آمناً، وسط تقلبات في الأسهم والسندات والسلع، مع استخدام "صفقة تخفيف العملة" كتحوّط ضد انخفاض قيمة العملة.

اقتربت عملة بيتكوين (Bitcoin) الرقمية من تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بموجة من التفاؤل في الأسواق العالمية، رغم الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة، في وقت بدأ المستثمرون يصفون هذه التحركات بـ"صفقة تخفيف العملة" (Debasement Trade)، حيث يتجه رأس المال إلى الأصول الملاذية وسط مخاوف التضخم وتقلبات السوق. وتجاوزت العملة الرقمية مستوى 123 ألف دولار لأول مرة منذ أغسطس/آب، مع استمرار ارتفاع الأسهم الأميركية وتجدد التدفقات إلى الصناديق المتداولة المرتبطة ببيتكوين، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.

ويربط المحللون هذا الصعود بإغلاق الحكومة الذي بدأ يوم الأربعاء، مع توقعات بأن المستثمرين سيبحثون عن ملاذات آمنة لتعويض المخاطر. وفي هذا الصدد، يقول جيف كندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في "ستاندرد تشارترد"، إنّ "الإغلاق الحالي له أثر ملموس على السوق مقارنة بالإغلاق بين 2018 و2019، حيث لم تتفاعل بيتكوين مع أصول المخاطرة التقليدية بالطريقة نفسها".

أكتوبر شهر صعود بيتكوين تاريخياً

ولطالما اكتسبت بيتكوين لقب "Uptober" بسبب أدائها القوي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث سجلت ارتفاعاً في تسع من أصل عشر سنوات سابقة خلال هذا الشهر. وشهدت العملة الرقمية ثمانية أيام متتالية من الصعود، وارتفعت اليوم الجمعة إلى 123261 دولاراً قبل أن تصل سابقاً إلى رقم قياسي عند 124514 دولاراً في 14 أغسطس/ آب، محققة مكاسب تفوق 30% هذا العام.

لكن ماذا عن الدوافع الإضافية للصعود؟

أولاً، المناخ التشريعي الملائم في واشنطن خلال إدارة ترامب ساهم في تعزيز الطلب على العملات الرقمية.

ثانياً، الشركات العامة، بقيادة مايكل سايلور من شركة ستراتيجي (Strategy)، تبنت استراتيجية تكديس بيتكوين، ما عزز الطلب ورفع الأسعار. وهذه الاستراتيجية امتدت إلى العملات الرقمية الأخرى، مثل إيثيريوم (Ether) التي بلغت حوالي 4,545 دولاراً قرب مستوياتها القياسية السابقة.

تأثير إغلاق الحكومة على الأسواق

وقد لامست الأسهم الأميركية مستويات قياسية، اليوم الجمعة، بدعم من صفقات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، تراجعت سندات الخزانة والدولار الأميركي، بينما سجل الذهب أسبوعه السابع من المكاسب مدعوماً بعمليات شراء من المصارف المركزية وسط تراجع أسعار الفائدة الأميركية ومخاوف التضخم المستمرة.

وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز، فقد فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، حيث عزز التفاؤل بشأن احتمال إقدام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض وشيك لأسعار الفائدة المعنويات في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع الذي شهد تقلبات بسبب إغلاق الحكومة الأميركية. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.14% إلى 46583.95 نقطة، ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 6722.14 نقطة، وناسداك المجمع 0.18% إلى 22886.157 نقطة.

ومع استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي وارتفاع المخاوف من التضخم، يبدو أنّ بيتكوين تواصل جذب المستثمرين باعتبارها ملاذاً رقمياً آمناً، مستفيدة من تاريخها القوي في أكتوبر ومن استراتيجيات الشركات الكبرى. وفي الوقت نفسه، تبقى السوق العالمية تحت تأثير تقلبات متزايدة في الأسهم والسندات والسلع، ما يجعل عام 2025 عاماً حافلاً بالتحديات والفرص للأصول الرقمية.

ما هي صفقة تخفيف العملة؟

وصفقة تخفيف العملة أو ما يُطلق عليها بالإنكليزية "Debasement Trade" هي مصطلح يُستخدم في الأسواق المالية لوصف استراتيجية استثمارية يقوم فيها المستثمرون بالتحوّط ضد انخفاض قيمة العملة أو التضخم المفرط، عبر التحوّل إلى أصول يُعتقد أنها تحتفظ بقيمتها أو ترتفع مع انخفاض قيمة النقود الورقية.

والفكرة الرئيسية وراءها أنه عندما تخشى الأسواق أن الحكومة أو البنك المركزي سيزيد من عرض النقود بشكل كبير أو يقلّل قيمة العملة (مثل طباعة أموال إضافية)، يتجه المستثمرون إلى أصول لا تتأثر بهذه التخفيضات في القوة الشرائية. أما الهدف فهو حماية رأس المال أو تحقيق مكاسب مع تآكل قيمة العملة الورقية.

الأصول الشائعة في صفقة تخفيف العملة

هذه عادة ما تشمل الذهب والفضة اللذين يعتبران ملاذاً آمناً تقليدياً ضد التضخم. وكذلك العملات الرقمية مثل بيتكوين، نظراً لأن هناك كمية محددة منها، فهي تعتبر حماية ضد التضخم الرقمي. وتشمل أيضاً الأصول العقارية أو الأسهم القيادية، إذ يمكن أن تحافظ على القيمة أو ترتفع إذا ارتفعت أسعار السلع والخدمات.

وقد وردت صفقة تخفيف العملة في سياق هذا التقرير لوصف توجه المستثمرين إلى بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي وارتفاع المخاوف من التضخم وتآكل قيمة الدولار. والفكرة هنا هي أن بيتكوين، بكمية محدودة وسوق متزايد الطلب، تعتبر وسيلة لتحوّط الأموال من ضعف العملة الورقية.