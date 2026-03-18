بيتكوين تتحدى الحرب وتغري المستثمرين… هل تبدأ موجة صعود جديدة؟

- أظهرت البيتكوين صمودًا ملحوظًا خلال التوترات الجيوسياسية، حيث ارتفعت إلى مستويات قريبة من 74 ألف دولار، مما يعكس تحول المستثمرين نحو الأصول الرقمية كمخازن قيمة مرنة. - شهدت صناديق البيتكوين تدفقات إيجابية كبيرة، بإجمالي 1.17 مليار دولار، مما يعكس الطلب المؤسسي المتزايد واستقرار البيتكوين رغم التوترات، مع توقعات متباينة بشأن المسار قصير الأجل. - رغم التحديات، تحظى البيتكوين بدعم مؤسسي وتنظيمي متزايد، مع انتشار أدوات استثمارية مثل صناديق ETF، وتبقى تحركاتها مرهونة بعوامل مثل الحرب والسياسة النقدية الأميركية.

تواصل عملة بيتكوين إظهار قدر ملحوظ من التماسك، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم والسلع العالمية، بسبب تصاعد الحرب في المنطقة، ما أعاد طرحها كأصل قادر على الصمود النسبي خلال فترات التوترات الجسوسياسية. وسجلت العملة الرقمية الكبرى عالمياً مستويات قاربت 74 ألف دولار، بعدما تجاوزت حاجز 75 ألف دولار لفترة وجيزة في التداولات الآسيوية، أول من أمس الاثنين، محققةً مكاسب تقارب 14% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي، وسط تراجع مؤشرات الأسهم العالمية بنحو 4% وانخفاض الذهب بنحو 5% خلال الشهر ذاته.

ويأتي هذا الأداء في سياق تحولات لافتة في سلوك المستثمرين، إذ أظهرت بيانات صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات إيجابية تقارب 1.5 مليار دولار خلال مارس/آذار، مدفوعة بإقبال المؤسسات المالية التي واصلت شراء العملة عند كل تراجع، وفق ما نقلته "بلومبيرغ" عن محللين في الأسواق الرقمية. وقالت غراسي تشين؛ الرئيس التنفيذي لمنصة "بيتجيت" لتداول العملات المشفرة، في مذكرة بحثية صدرت يوم الجمعة الماضي: "أعتقد أن التباين في تدفقات صناديق ETF بين بيتكوين والذهب خلال أزمة إيران يشير إلى تحول مهم في سلوك رأس المال المؤسسي".

وأضافت: "بشكل متزايد، يُنظر إلى الأصول الرقمية كمخازن قيمة مرنة في ظل التوترات الجيوسياسية، خاصة أن ديناميكيات عرض بيتكوين تختلف جوهرياً عن السلع التقليدية". وأشارت تشين إلى أن التحولات الحالية تعكس طبيعة مختلفة لسوق العملات المشفرة مقارنة بالدورات السابقة. وتابعت قائلة: "على عكس الفترات السابقة التي اتسمت بانهيارات متتالية وأزمات نظامية، يعكس الوضع الحالي مشاركة مؤسساتية أعمق وهيكل سوق أكثر قوة... يبدو أن السوق يمر بمرحلة إعادة توازن تدريجية، حيث يعاد توزيع رأس المال ويُمتصّ الفائض المضاربي تدريجياً".

استثمارات مدروسة

وفي السياق ذاته، سجلت صناديق بيتكوين الفورية سبعة أيام متتالية من التدفقات الداخلة، بإجمالي يناهز 1.17 مليار دولار، مع استحواذ منتجات شركة "بلاك روك" على الحصة الكبرى، ما يعكس عودة واضحة للطلب المؤسسي، بحسب بيانات منصة "سوسو فاليو" المتخصصة في تتبع تدفقات صناديق العملات المشفرة. وقالت راشيل لوكاس؛ المحللة في منصة "بي تي سي ماركتس" لتداول العملات المشفرة، في تصريحات نقلها موقع "فورك لوج" المتخصص في أخبار الأصول الرقمية: "الثقة المؤسسية عادت. سبعة أيام متتالية من التدفقات، ونحو مليار دولار خلال ستة أيام، ليست عمليات شراء عشوائية، بل استثمارات مدروسة من جهات لا تتحرك بسرعة أو باندفاع". وأضافت أن الطلب الحالي يتسم بطابع هيكلي طويل الأجل، وليس مدفوعا بالأخبار قصيرة المدى، ما يدعم استقرار بيتكوين عند مستوياته الحالية بعد ارتفاع بنحو 15% في ظل التوترات الجيوسياسية.

وفي المقابل، تشير بيانات سوق المشتقات إلى أن جزءا من الارتفاع الأخير يعود إلى قيام المتداولين بإغلاق مراكز البيع، ما دفع صناع السوق إلى شراء العملة لإعادة التوازن، وهو ما خلق تدفقات داعمة للأسعار خلال الفترة الماضية. ورغم هذا الزخم، لا تزال التوقعات متباينة بشأن المسار قصير الأجل، إذ حذر بعض المحللين من احتمال تراجع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تشير البيانات التاريخية إلى أنها غالبا ما تتبعها موجات بيع في سوق بيتكوين، بغض النظر عن اتجاه قرار الفائدة. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات شركة "تو برايم" أن العملة تراجعت خلال أول 48 ساعة بعد سبعة من أصل ثمانية اجتماعات للفيدرالي في 2025، ما يعزز فرضية "بيع الخبر" التي قد تضغط على الأسعار عقب صدور القرار.

من جهة أخرى، ساهمت الحرب في المنطقة في إبراز مرونة قطاع العملات المشفرة مقارنة بالقطاعات التقليدية، وبحسب "رويترز"، اليوم الأربعاء، واصلت شركات العملات الرقمية في الإمارات نشاطها من دون تعطلات كبيرة، بفضل اعتمادها على البنية السحابية والتداول الافتراضي، رغم تعطل بعض الخدمات المصرفية وإغلاق فروع بنكية مؤقتا. كما دفعت التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يحد من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، وهو عامل قد يشكل ضغطاً على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، في حال استمرار بيئة "الفائدة المرتفعة لفترة أطول".

بيتكوين لا تزال تحظى بدعم مؤسسي

وفي سياق موازٍ، أظهرت تحركات بعض الحكومات تبايناً في التعامل مع الأصول الرقمية، إذ قامت مملكة بوتان بسحب أكثر من 70 مليون دولار من احتياطياتها من بيتكوين خلال مارس/آذار، ضمن عمليات بيع تدريجية تجاوزت قيمتها 110 ملايين دولار منذ بداية العام، بحسب بيانات "أركهام إنتليجنس"، في مؤشر إلى استخدام العملات الرقمية كأداة سيولة سيادية. ورغم هذه الضغوط، لا تزال بيتكوين تحظى بدعم هيكلي متزايد، مدفوعاً بقبول مؤسسي وتنظيمي أوسع، إضافة إلى انتشار أدوات استثمارية منظمة مثل صناديق ETF، ما عزز من سهولة الوصول إليها ورفع مستوى ثقة المستثمرين.

وتشير التقديرات إلى أن القيمة السوقية لبيتكوين تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مع تداول يومي يقترب من 39 مليار دولار، ما يعكس عمقاً متزايداً في السوق مقارنة بالسنوات السابقة. وفي المقابل، يحذر خبراء من أن التقلبات لا تزال سمة أساسية للسوق، حيث تراجعت العملة بنحو 20% منذ بداية 2026، وبفارق كبير عن ذروتها التاريخية التي تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق تقرير نشره موقع "ذا موتلي فول" الأميركي المتخصص في التحليل المالي، اليوم الأربعاء، تبقى تحركات بيتكوين خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها مسار الحرب في المنطقة، وتوجهات السياسة النقدية الأميركية، واستمرار التدفقات المؤسسية، إلى جانب سلوك المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين العالمي. وبينما يرى بعض المحللين أن العملة قد تواصل الصعود لتلامس مستويات 80 ألف دولار على المدى القصير، يحذر آخرون من احتمال تراجعها مجددا خلال الأشهر المقبلة، ويؤكدون أنه لا يوجد ضمان لعودة الأسعار إلى الارتفاع، رغم أن الأسس الجوهرية للعملة لم تتغير، بل أصبحت أقوى من حيث القبول المؤسسي.