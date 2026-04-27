بيتكوين الأعلى في 12 أسبوعاً... رهانات التسوية تشعل شهية المخاطرة

- تواصل بيتكوين ارتفاعها نحو 80 ألف دولار، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن انفراجة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، مما يعزز شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر مثل إيثر. - موجة التفاؤل في الأسواق الآسيوية، مدعومة بتقارير عن مبادرة إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، ساهمت في تعزيز الأصول الرقمية، رغم استمرار الحذر بسبب ضعف احتمالات التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران. - الطلب المؤسسي يدعم بيتكوين، مع استثمارات كبيرة من شركة استراتيجي بقيادة مايكل سايلور، وتدفقات قوية لصناديق المؤشرات المتداولة، مما يعزز أداء العملة في أبريل.

تواصل العملة الرقمية الأشهر في العالم بيتكوين زحفها الهادئ نحو مستوى 80 ألف دولار، مدفوعة بمزيج من التفاؤل الحذر بشأن انفراجة محتملة في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

وسجلت بيتكوين مكاسب بلغت نحو 1.6% لتلامس 79,488 دولاراً اليوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها في 12 أسبوعاً، مقتربة مجدداً من الحاجز النفسي البالغ 80 ألف دولار الذي لم تتجاوزه منذ نهاية يناير/كانون الثاني. وفي السياق نفسه، صعدت إيثر، ثاني أكبر العملات الرقمية، بنسبة 1.7%، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ في تقرير لها اليوم.

وحسب الوكالة، جاء هذا الأداء مدعوماً بموجة تفاؤل في الأسواق الآسيوية، عقب تقارير عن طرح إيراني جديد يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسبب إغلاقه في تقلبات حادة بأسواق النفط والأصول الخطرة خلال المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما تراجعت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة، ما عزز مزاج المستثمرين ودفعهم نحو الأصول الرقمية.

لكن هذا الصعود لا يخلو من الحذر. إذ تشير رايتشل لوكاس، محللة أسواق العملات الرقمية في شركة بي تي سي ماركتس (BTC Markets)، إلى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران لا تزال ضعيفة، ما يشكل ضغطاً كامناً على الأسواق. وتضيف أن مستوى 80 ألف دولار يمثل نقطة تعادل للعديد من المستثمرين الجدد، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجة بيع مع سعيهم لتصفية مراكزهم.

في المقابل، يواصل الطلب المؤسسي دعم بيتكوين مع عودة المستثمرين الكبار تدريجياً إلى السوق. فقد سجلت العملة ارتفاعاً بنحو 16% منذ بداية إبريل/نيسان الجاري، لتتجه نحو تحقيق أول مكسب شهري مزدوج الرقم منذ مايو/أيار 2025. وتبرز هنا تحركات شركة استراتيجي (Strategy Inc) بقيادة مايكل سايلور والتي ضخت نحو 3.9 مليارات دولار في بيتكوين خلال الشهر الجاري، في أكبر وتيرة شراء خلال عام، وفق بيانات جمعتها بلومبيرغ.

كما استعادت صناديق المؤشرات المتداولة لعملة بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة زخمها، مع تدفقات صافية قاربت 2.5 مليار دولار في أبريل، ما يضعها على مسار مضاعفة أرقام مارس/آذار، بعد عودة المستثمرين المؤسسيين إثر أربعة أشهر متتالية من التخارج.