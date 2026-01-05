بيتكوين إلى 93 ألف دولار بعد خطف مادورو

- ارتفع سعر بيتكوين إلى 93,323 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، مدفوعًا بحالة عدم اليقين السياسي بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو، وارتفاع الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية. - شهدت المعادن النفيسة والعملات المشفرة ارتفاعًا، حيث قفز الذهب بنسبة 2% والفضة بنسبة 4.8%، مع اعتبارها ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات. وأشار شون ماكنولتي إلى دور الشركات المتخصصة في العملات الرقمية في هذا الارتفاع. - توقعات متباينة لسعر بيتكوين في المستقبل، حيث يتوقع بنك جيه بي مورغان ارتفاعًا بنسبة 84%، بينما يتوقع موقع "ترادنغ فيو" انخفاضًا إلى 70 ألف دولار بعد رفع الفائدة اليابانية.

ارتفع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، محققا 93323 دولارًا في التداولات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي عقب الخطوة الأميركية بخطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة تصل إلى 2.3% لتصل إلى 93,323 دولارًا أميركيًا صباح الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما شهدت عملة الإيثيريوم وغيرها من العملات الرقمية ارتفاعًا طفيفًا.

يأتي هذا الارتفاع وفقا لوكالة بلومبيرغ، في ظل أجواء إيجابية عامة في الأسواق الآسيوية، حيث سجلت الأسهم مستويات قياسية مدفوعة بالاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقفز سعر الذهب بنسبة تصل إلى 2% ليتجاوز 4400 دولار للأونصة يوم الاثنين، بينما ارتفع سعر الفضة بنسبة تصل إلى 4.8%، مع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة باعتبارها ملاذاً آمناً بعد اعتقال مادورو.

وتُعتبر المعادن النفيسة ومنها الذهب وكذلك العملات المشفرة ومنها بيتكوين ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات والتضخم. وعزا رئيس قسم تداول المشتقات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة فالكون إكس شون ماكنولتي، ارتفاع سعر بيتكوين حاليا إلى "ما يُسمى بالشركات المتخصصة في العملات الرقمية، والتي تُركز تحديدًا على الأصول الرقمية، فضلًا عن غياب عمليات البيع من جهات مثل مُعدني بيتكوين، ومكاتب إدارة الثروات العائلية، وصناديق الاستثمار الكبرى الأخرى".

وضخ المستثمرون الأسبوع الماضي، نحو 471 مليون دولار في 12 صندوقا متداولا في البورصة الأميركية للبيتكوين، وهو أكبر حجم منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما يُشير إلى تحول محتمل في المزاج العام. وأشار ماكنولتي إلى أن "المتداولين ينتظرون الآن، لمعرفة ما إذا كان بإمكان بيتكوين تحقيق اختراق مستدام لمستوى 94 ألف دولار، مع اعتبار مستوى 88 ألف دولار هو المستوى الهبوطي الرئيسي الذي تجب مراقبته".

وأنهت بيتكوين العام 2025 بانخفاض 6.5%. رغم مراهنة المستثمرين على أن تولي ترامب الرئاسة سيقود العملات المشفّرة إلى آفاق جديدة، ووصل سعر العملة فعلا إلى 126 ألف دولار خلال العام إلا أنها تراجعت إلى 82 ألف دولار قبل أن تنهي العام عند 87711 دولارا. وبخصوص 2026، توقع بنك ستاندرد تشارترد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يصل سعر بيتكوين نهاية العام إلى نحو 150 ألف دولار. وقال محللو استراتيجيات بنك جيه بي مورغان الشهر الماضي أيضا، إن سعر بيتكوين قد يصل إلى 170 ألف دولار في 2026 إذا تم تداوله مثل الذهب.

و قال بنك جيه بي مورغان إنه يتوقع أن ترتفع قيمة العملة المشفرة بنسبة 84% خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مستشهداً بتوقعات من نموذجه الذي يفترض أن سعر بيتكوين سيتداول بشكل مشابه لسعر الذهب. في المقابل، توقع موقع "ترادنغ فيو" انخفاض سعر بيتكوين ​​إلى حوالي 70 ألف دولار بعد قرار البنك المركزي الياباني رفع سعر الفائدة، ويعتبر قرار سعر الفائدة الياباني تاريخيا مؤثرا هاما في سعر بيتكوين حيث هناك علاقة عكسية بين رفع الفائدة وسعر العملة المشفرة.