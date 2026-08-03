- حصلت بوينغ على شهادة اعتماد لطائرتها 737 ماكس 7 من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، مما يمثل خطوة محورية في تعافي الشركة بعد سنوات من التدقيق المكثف بسبب حوادث سابقة ومشكلات جودة. - بدأت بوينغ العمل مع شركة ساوث ويست إيرلاينز لتسليم الطائرات، حيث يُعد طراز 737 ماكس 7 الأصغر ضمن عائلة "737 ماكس"، ويتسع لـ135-160 راكباً، بينما تنتظر الشركة اعتماد الطراز الأكبر 737 ماكس 10. - يعزز اعتماد طائرتي ماكس 7 وماكس 10 قدرة بوينغ على تحسين ميزانيتها المالية واستعادة ثقة العملاء، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو وزيادة التدفقات النقدية.

حققت شركة بوينغ خطوة مفصلية في مسار تعافيها، بعدما منحتها إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) شهادة اعتماد طائرتها 737 ماكس 7، منهيةً عملية اعتماد استمرت قرابة عقد من الزمن وشهدت تأخيرات متكررة بسبب حادثتي التحطم المميتتين لطائرات "737 ماكس" ومشكلات الجودة التي واجهها عملاق صناعة الطائرات الأميركي.

وأعلنت الهيئة التنظيمية الأميركية، الاثنين، إصدار شهادة اعتماد معدلة للطائرة، مؤكدة أن القرار جاء بعد سنوات من معالجة القضايا الفنية وإجراء مراجعة شاملة لتصميم الطائرة وتحليلات السلامة المرتبطة بها. وقالت الهيئة إن الموافقة تعكس "سنوات من العمل المتواصل لحل قضايا تقنية معقدة واستكمال مراجعة دقيقة لتصميم الطائرة ومتطلبات السلامة"، في إشارة إلى التدقيق المكثف الذي خضعت له الطائرة قبل منحها الضوء الأخضر.

ومن جانبها، أوضحت بوينغ أنها بدأت العمل مع شركة ساوث ويست إيرلاينز، أكبر عملاء هذا الطراز، للتحضير لتسليم أولى الطائرات خلال الفترة المقبلة. ويُعد طراز 737 ماكس 7 الأصغر ضمن عائلة "737 ماكس"، ويتسع لما بين 135 و160 راكباً، مع مدى يصل إلى 3800 ميل بحري، بينما لا تزال الشركة تنتظر اعتماد الطراز الأكبر 737 ماكس 10، الذي يتوقع حصوله على الموافقة خلال فصل الخريف، بحسب تقارير سابقة.

وتشير بيانات بوينغ إلى أن لديها 282 طلب شراء غير منفذ لهذا الطراز، معظمها من شركة ساوث ويست إيرلاينز، ما يمنح الشركة فرصة لتعزيز عمليات التسليم وزيادة التدفقات النقدية.

سياحة وسفر معرض فارنبورو ينطلق بزخم.. بوينغ وإيرباص تحصدان مئات الطلبيات

ويمثل اعتماد طائرتي ماكس 7 وماكس 10 عنصراً أساسياً في استكمال عائلة "737"، التي تُعد أكثر طائرات بوينغ مبيعاً، كما يعزز قدرة الشركة على تحسين ميزانيتها المالية بعد سنوات من الخسائر والاضطرابات التشغيلية. وقالت الرئيسة التنفيذية لقطاع الطائرات التجارية في بوينغ ستيفاني بوب إن اعتماد الطائرة يمثل "لحظة محورية في مسيرة تعافي الشركة"، مؤكدة أنه يعزز موقع بوينغ ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو واستعادة ثقة العملاء والأسواق.

وتسعى بوينغ إلى تسريع وتيرة تسليم الطائرات واستعادة حصتها السوقية، بعدما أثرت أزمات السلامة والجودة خلال السنوات الماضية في سمعتها وأدائها المالي، بينما يُنظر إلى اعتماد "737 ماكس 7" باعتباره خطوة رئيسية نحو استكمال عملية التعافي وإعادة بناء الثقة في برامجها التجارية.