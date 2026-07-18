- توقعات الطلب على الطائرات: تتوقع بوينغ تسليم 43,625 طائرة جديدة بين 2026 و2045، بينما خفضت إيرباص توقعاتها إلى 42,060 طائرة بسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية. - نمو حركة النقل الجوي: تتوقع بوينغ نمو حركة نقل الركاب بنسبة 2.3% هذا العام، مع انتعاش يصل إلى 6-7% في 2027، وزيادة عدد المسافرين بنسبة 4% سنوياً، مع توسع أسطول الطائرات بنسبة 3%. - التنافس في معرض فارنبره الجوي: يشهد المعرض تنافساً بين بوينغ وإيرباص للفوز بطلبيات جديدة، مع تحديات في تجاوز 300 طائرة بسبب مشكلات الإمدادات منذ جائحة كوفيد-19.

أبقت شركة بوينغ على توقعاتها بوجود طلب عالمي قوي على الطائرات التجارية الجديدة خلال العشرين عاماً المقبلة، وذلك في توقعات للسوق أصدرتها الشركة الأميركية لصناعة الطائرات في إنكلترا اليوم السبت قبيل انطلاق معرض فارنبره الجوي بعد غد الاثنين. وجاءت توقعات الشركة مطابقة تقريباً لتوقعاتها في عام 2025.

وتوقعت بوينغ أن تبلغ عمليات التسليم العالمية على مستوى القطاع 43625 طائرة ركاب وطائرة شحن جديدة على مستوى العالم من عام 2026 حتى 2045، منها 33545 طائرة ذات ممر واحد و7715 طائرة عريضة البدن و930 طائرة مصنعة لغرض الشحن و1435 طائرة للرحلات الإقليمية. وخفضت شركة إيرباص، المنافسة الأوروبية لبوينغ، هذا الشهر توقعاتها بنسبة 1% لتصل إلى 42060 طائرة جديدة، مشيرة إلى حرب إيران والتوترات التجارية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي تدعم توقعات بوينغ بنمو حركة نقل الركاب على المدى الطويل؟ كيف تؤثر مشكلات الإمدادات الحالية على خطط زيادة الإنتاج لدى كل من بوينغ وإيرباص؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتتوقع بوينغ نمو حركة نقل الركاب جواً بنحو 2.3% هذا العام، أي أقل من نصف معدل النمو المسجل العام الماضي والبالغ 5.3%. وتتوقع أن ينتعش النمو إلى ما بين 6 و7% في عام 2027، وإلى ما بين 5 و6% في 2028. وقال دارين هولست، نائب رئيس قسم التسويق التجاري في بوينغ، للصحافيين "تشير توقعاتنا إلى أن حركة نقل الركاب على الصعيد العالمي ستصل إلى المستوى الذي كان من المفترض أن تصل إليه بحلول نهاية عام 2028".

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ووصف التباطؤ الحالي، وفقاً لوكالة رويترز، بأنه يختلف عن صدمة الطلب التي استمرت لسنوات عدة، بسبب جائحة كوفيد-19. وتتوقع بوينغ نمو عدد المسافرين 4% سنوياً على مدار العشرين عاماً المقبلة، مع ارتفاع حركة الشحن 3.7%، وتوسع أسطول الطائرات 3%، ونمو الاقتصاد العالمي 2.5%. ومن المتوقع أن تستحوذ الصين على 21% من عمليات التسليم، تليها منطقة أوراسيا بنسبة 20%، وأميركا الشمالية وجنوب/جنوب شرق آسيا بنسبة 19% لكل منهما، والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 10%، وأميركا اللاتينية بنسبة 6%، ومنطقة أوقيانوسيا/شمال شرق آسيا بنسبة 5%. وقال هولست إن توقعات الطلب على المدى الطويل لا تزال مدعومة بالتجارة والسياحة والهجرة وتوسع شبكات شركات الطيران.

توقعات بوينغ لتسليم الطائرات التجارية العالمية (2026-2045) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

تنافس بين بوينغ وإيرباص في معرض فارنبره الجوي

ويتوقع أن تتنافس بوينغ وإيرباص خلال معرض فارنبره الجوي في بريطانيا المقرر إقامته من 20 إلى 24 يوليو/ تموز على الفوز بطلبيات جديدة. وفازت شركة إيرباص الأسبوع الماضي بطلبية كبيرة من شركة طيران "إير تشاينا" الصينية لشراء 15 طائرة عريضة البدن من طراز "إيرباص إيه 350-900" إضافة إلى 40 طائرة من سلسلة "إيرباص إيه 320 نيو" لصالح شركة "شينزن إيرلاينز" التابعة لها، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 12.4 مليار دولار، وفقاً لبيان من بورصة شنغهاي.

لكن مصادر في القطاع قالت إن إجمالي الصفقات في المعرض قد يواجه صعوبة في تجاوز 300 طائرة بفارق كبير، وهو مستوى أقل بكثير من بعض التوقعات التي سبقت المعرض والتي أشارت إلى ما يصل إلى 800 طائرة. وقد يشمل الإجمالي أيضاً صفقات أُعلن عنها بالفعل. ويواجه قطاع الطيران مشكلات في الإمدادات منذ جائحة كوفيد-19، لا سيما في ما يتعلق بالمسبوكات والمطروقات، وهي أجزاء حيوية تصنع وفق معايير دقيقة من معدن منصهر أو صلب.

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وتسوية هذه المشكلات أساسية لتحقيق هدف إيرباص الذي تأجّل مراراً بزيادة إنتاج الطائرات ذات الممر الواحد بنحو 25% إلى 75 طائرة شهرياً في 2027. أما بوينغ، التي تسعى إلى تقليص الفجوة مع منافستها ووضع حد أدنى لتراجع حصتها السوقية، فقد أشارت إلى أنها تدرس رفع الإنتاج فوق المستويات المستهدفة حالياً.

(رويترز، العربي الجديد)