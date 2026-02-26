- أعلنت "بوما" عن خسائر كبيرة في الربع الرابع، حيث بلغت 336.6 مليون يورو، مع تراجع المبيعات بنسبة 27.2%، وتوقعت خسائر أقل في الإيرادات لعام 2026. - تواجه الشركة ضغوطاً من ركود سوق "السنيكر" وحملات مقاطعة، مما أثر على صورتها وأدى إلى فقدان أسواق رئيسية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التوريد بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. - أعلنت "بوما" عن خطة لإلغاء 900 وظيفة إدارية بحلول نهاية 2026، بينما توصلت "أنتا سبورتس" إلى اتفاق للاستحواذ على 29.06% من أسهمها بقيمة 1.5 مليار يورو.

أعلنت شركة "بوما" الألمانية للملابس الرياضية (PUMA)، اليوم الخميس، تكبد خسائر خلال الربع الرابع في ظل ضعف المبيعات، لكنها توقعت خسائر أقل لعام 2026 في الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب. وقالت إن مجلس الإدارة ومجلس الإشراف سوف يقترحان خلال اجتماع عام سنوي في 19 مايو/ أيار المقبل عدم توزيع أرباح للعام المالي 2025 بسبب الخسائر.

وتكبدت "بوما" خسائر في الربع الرابع بلغت 336.6 مليون يورو، بعدما كانت قد حققت في الفترة نفسها من العام الماضي أرباحاً قدرها 24.5 مليون يورو. وعلى مستوى التشغيل، سجّلت الشركة خسارة تشغيلية قدرها 397.7 مليون يورو مقابل ربح تشغيلي 85.7 مليون يورو في العام الماضي. كما تحولت الإيرادات المعدلة قبل الفائدة والضرائب إلى خسارة 228.8 مليون يورو بعد أن كانت ربحاً 85.7 مليون يورو في العام الماضي.

وتراجعت المبيعات خلال الربع الرابع بنسبة 27.2% لتصل إلى 1.56 مليار يورو مقارنة بـ2.15 مليار يورو العام الماضي. وفيما يتعلق بالعام المالي 2026، تتوقع الشركة خسائر في الأرباح التشغيلية تتراوح ما بين 50 مليون يورو و150 مليون يورو.

وتواجه "بوما" ضغوطاً متراكبة. ففضلا عن ركود عالمي في سوق منتوجها "السنيكر"، مما دفعها لخفض المبيعات بعد سنوات نمو، وتفاقمت الأزمة مع حملات مقاطعة شعبية ربطت العلامة برعاية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، ما أضرّ بصورة الشركة وزاد حساسية المستهلكين تجاهها، وجعلها تفقد العديد من الأسواق قبل أن تنسحب الرعاية، لكن ذلك لم يشفع لها أمام المستهلكين.

وفي الوقت نفسه رفعت الرسوم الجمركية الأميركية لعام 2025 على الواردات من الصين وفيتنام كلفة التوريد لأن جزءاً كبيراً من إنتاج بوما متعاقد عليه هناك، ما عمّق تراجع الأرباح. وسبق أن أشارت بلومبيرغ أواخر أغسطس/آب 2025 إلى أن شركة الاستثمار تابعة لعائلة بينو الفرنسية "آرتيميس" (Artemis) تدرس بيع حصتها البالغة 29% في "بوما" بعد هبوط السهم من 115 يورو في 2021 إلى نحو 21 يورو، أي خسارة تفوق 80%. ورغم ارتداد مؤقت للسهم مع خبر البيع، لا يزال مستقبل "بوما" ضبابياً مع استمرار حملات المقاطعة وتباطؤ الطلب.

هذه الهزّات دفعت بـ"بوما" إلى الإعلان في ديسمبر/كانون الأول الماضي خطة لإلغاء نحو 900 وظيفة إدارية بحلول نهاية 2026 بعد نتائج مخيبة وتراجع المبيعات بأكثر من 15% في الربع الثالث من 2025، في محاولة لخفض التكاليف وإعادة ضبط الأداء. على وقع ذلك، توصلت الشركة الصينية للملابس والمعدات الرياضية "أنتا سبورتس" (ANTA Sports) إلى اتفاق مع "آرتيميس" للاستحواذ على 29.06% من أسهم بوما، أي 43 مليونا و14 ألفا و760 سهما. وتم تسعير الصفقة عند 41.59 دولاراً للسهم بعلاوة 62% عن الإغلاق السابق، وقدرت قيمة الحصة بنحو 1.5 مليار يورو نقداً، مع توقع إتمامها بنهاية 2026 بعد الموافقات التنظيمية.