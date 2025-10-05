بولو ورولكس تسجلان علامات تجارية جديدة في روسيا رغم العقوبات

- تشهد الأسواق الروسية تحركات من شركات غربية كبرى لتعزيز وجودها القانوني والتجاري، مثل "Polo" التي سجلت علامتها التجارية في روسيا لطرح منتجات تجميلية، و"Rolex" التي أكدت التزامها بالسوق الروسية حتى 2034. - المواطنون الروس، مثل إيرينا بولدشكينا وألكسندر دولغوروكوف، يرون أن الاقتصاد الروسي أثبت قوته في مواجهة العقوبات، وأن المنتجات الوطنية تضاهي المستوردة، مما يعزز الثقة في البدائل المحلية. - عودة الشركات الغربية للسوق الروسية تُعتبر اعترافًا بأهمية السوق الروسية، حيث أدركت هذه الشركات أن المقاطعة أضرت بمصالحها أكثر من روسيا.

تشهد الأسواق الروسية في الآونة الأخيرة تحركات ملحوظة لعدد من الشركات الغربية الكبرى التي تعمل على تعزيز وجودها القانوني والتجاري، وذلك على خلفية استمرار العقوبات الدولية والظروف الجيوسياسية المعقدة المرتبطة بالصراع في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الروسية "ريانوفوستي"، اليوم السبت، نقلاً عن الهيئة الفيدرالية للملكية الفكرية "روسباتنت"، أن العلامة التجارية الأميركية الشهيرة "Polo" قد حصلت على تسجيل رسمي في روسيا، حيث تقدمت الشركة الأم "لوران" بطلب التسجيل في فبراير/شباط 2025، ونالته رسمياً في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وذلك لتطرح في السوق الروسية مجموعة من منتجات التجميل والعناية الشخصية تشمل الصابون المعطر والعطور وكريمات الجسم وغيرها.

وتقول المواطنة الروسية إيرينا بولدشكينا، لـ"العربي الجديد"، إن "روسيا تثبت مرة أخرى أنها ليست بحاجة لمنتجات الغرب، فأسواقنا مليئة بالبدائل المحلية عالية الجودة. قرار شركة مثل بولو بالعودة يأتي بعد أن أثبت اقتصادنا صموده وقدرته على خلق بدائل وطنية في جميع المجالات. لقد تعلمنا خلال فترة العقوبات أننا أقوياء بما يكفي للاعتماد على أنفسنا".

وأضافت بولدشكينا: "لم نعد ننتظر هذه الشركات الغربية، بل هم من يعودون إلينا بعد أن خسروا حصة كبيرة في سوقنا المزدهرة. المستهلك الروسي أصبح أكثر وعياً وأكثر فخراً بمنتجه الوطني. تسجيل هذه العلامات اليوم هو اعتراف منهم بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن السوق الروسية".

من جهته، قال ألكسندر دولغوروكوف، مواطن روسي، لـ"العربي الجديد": "لو كانت الشركات الغربية جادة لبقيت معنا في أصعب الأوقات، لكنها فضلت الانصياع للضغوط السياسية. نحن لم نعد بحاجة لمنتجاتهم كما في السابق، فلدينا الآن ما يعادلها بل قد يفوقها جودة".

وأضاف دولغوروكوف: "عودة هذه الشركات اليوم هي لمصلحتهم هم، لأنهم أدركوا أن المقاطعة لم تؤذِ إلا مصالحهم هم. المستهلك الروسي تعلم أن المنتج الوطني لا يقل عن المستورد، بل يتماشى أكثر مع احتياجاتنا وأذواقنا". وتابع: "روسيا تتقدم بقوة باقتصادها ومنتجاتها، وهذه العلامات العالمية لم تعد تمثل أولوية بالنسبة لنا. نحن نصنع مستقبلنا بأيدينا، ومن يريد المشاركة في هذا المستقبل فليتفضل، ولكن وفق رؤيتنا وشروطنا. لقد أثبتنا أننا أقوياء بما يكفي للوقوف على أقدامنا".

وفي سياق متصل، أكدت شركة الساعات والإكسسوارات السويسرية الفاخرة "Rolex" التزامها بالوجود في السوق الروسية على المدى الطويل حتى عام 2034، حيث سجلت مؤخراً علامتين تجاريتين جديدتين هما "Triplock" و"Sea-Dweller". ووفقاً لما ذكرته وكالة"ريا نوفوستي" أمس الجمعة، فقد تم تقديم طلبات التسجيل في ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل أن تحصل على الموافقة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويذكر أنه في فبراير/شباط 2023، أفادت وسائل إعلام سويسرية بأن 14 شركة ومؤسسة سويسرية علقت عملياتها في روسيا، لكنها لم تستبعد إمكانية عودتها. وكانت من بين هذه الشركات شركة رولكس لتصنيع الساعات.