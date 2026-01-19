- تسعى بورصة نيويورك لإحداث ثورة في الأسواق المالية عبر منصة رقمية تعتمد على تقنية البلوكتشين، مما يتيح تداول الأسهم وصناديق المؤشرات المرمّزة على مدار الساعة، بهدف تعزيز السيولة ودعم الملكية الجزئية. - تعمل البورصة على دمج أنظمة المطابقة التقليدية مع شبكات بلوكتشين خاصة، وتنتظر الموافقات التنظيمية لإطلاق المنصة، مع التركيز على الحوار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. - تهدف البورصة إلى إعادة تعريف آليات إصدار وتسوية الأسهم بالتعاون مع بنوك كبرى، مما يمثل بداية إعادة هيكلة أوسع للصناعة المالية.

تخطو بورصة نيويورك خطوة نوعية نحو مستقبل الأسواق المالية، مع كشف بلومبيرغ اليوم الاثنين، أن إدارة السوق تعمل على إنشاء منصة رقمية جديدة تعتمد على تقنية البلوكتشين وتتيح تداول الأسهم وصناديق المؤشرات المرمّزة (ETFs) على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وتُعرَّف الأوراق المالية المرمّزة بأنها تمثيل رقمي للأصول المالية يجري تداوله عبر شبكات البلوكتشين بدلاً من الحسابات التقليدية لدى الوسطاء. ويُنظر إليها وسيلةً لتعزيز السيولة ودعم الملكية الجزئية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الأميركية، نظراً لإمكانية تداولها في أي وقت.

وبحسب الوكالة، تهدف المنصة، التي تطورها بورصة نيويورك المملوكة لشركة إنتركونتننتال إكستشينج (ICE)، إلى الجمع بين أنظمة المطابقة التقليدية للبائعين والمشترين، وشبكات بلوكتشين خاصة، بما يسمح بتنفيذ صفقات الأوراق المالية المرمّزة وتسويتها فوراً، علماً أن الشركة تخطط لإطلاق المنصة في وقت لاحق من هذا العام، رهن الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ونقلت بلومبيرغ عن مايكل بلاوغروند، نائب رئيس المبادرات الاستراتيجية في إنتركونتننتال إكستشينج، قوله إنّ "ما نشهده هو تطور طبيعي لقدرات بورصة نيويورك، من قاعة التداول التقليدية، إلى دفاتر الأوامر الإلكترونية، وصولاً اليوم إلى البلوكتشين"، مضيفاً أن هذه الخطوة "تفتح الباب أمام أشكال جديدة من وصول المستثمرين، وتخلق فرصاً إضافية لمشاركة الأفراد في الأسواق الممولة بالعملات المستقرة، التي باتت تحظى باهتمام متزايد".

كانت ناسداك، المنافس الرئيسي لبورصة نيويورك، قد تقدمت في سبتمبر الماضي، بطلب إلى الجهات التنظيمية للسماح بتداول نسخ مرمّزة من الأسهم على منصتها العامة، مع اقتراح إخضاعها للقواعد نفسها المعتمدة للأسهم التقليدية

كما أكد بلاوغروند أن الشركة تُجري حواراً مكثفاً مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) للحصول على ترخيص تشغيل المنصة الجديدة، فيما من شأن البنية التحتية الرقمية المقترحة أن تتيح تمويل الصفقات وتسويتها في الزمن الحقيقي، بدلاً من التأخير الحالي الذي يمتد ليوم واحد في أسواق الأسهم التقليدية. وفيما يرى مسؤولو البورصة أن المشروع ينسجم مع تطلعات المستثمرين الأفراد الراغبين في التداول خارج أوقات العمل المعتادة، يقول بلاوغروند إن "هناك طلباً متزايداً من المستثمرين على القدرة على تنفيذ صفقة في الساعة الخامسة مساءً يوم السبت، ثم استخدام العائد فوراً لشراء أصل آخر بعد دقائق. وهذه المنصة تجعل ذلك ممكناً، وهو ما تعجز عنه البنية التقليدية للأسهم".

ولا تقتصر طموحات بورصة نيويورك على إطلاق منصة جديدة فحسب، بل تمتد إلى إعادة تعريف آليات إصدار الأسهم وتسويتها، في خطوة قد تحسم ما إذا كانت الرمزية (Tokenization) ستصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية لوول ستريت، علماً أن بورصة نيويورك تُعد أكبر مشغّل لتداول الأسهم في الولايات المتحدة من حيث حجم التعاملات، بحسب الصحيفة.

وأشار بلاوغروند إلى أن هذه المنصة ليست سوى جزء من حزمة استراتيجيات رقمية تعمل عليها إنتركونتننتال إكستشينج، تشمل أيضاً تطوير بنية مقاصة جديدة تدعم التداول المستمر على مدار الساعة، كما تتعاون الشركة مع بنوك كبرى لدعم الودائع المرمّزة، تمهيداً لإدارة السيولة ومتطلبات التمويل خارج ساعات العمل المصرفي التقليدية، وهو يقول إنّ "هذه مجرد الخطوة الأولى في مسار إعادة هيكلة أوسع، لنا كشركة وللصناعة بأكملها".

وفي هذا السياق، يرى مؤيدو هذه التوجهات أن الرمزية قد تمهّد الطريق نحو وصول دائم للأسواق، فيما كانت بورصة نيويورك قد حصلت بالفعل على موافقة أولية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لتوسيع ساعات التداول في منصة "NYSE Arca" لتصل إلى 22 ساعة يومياً خلال أيام الأسبوع، بانتظار تحديث أنظمة تغذية البيانات.