- تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.52%، مما أدى إلى خسائر في رأس المال السوقي بلغت 63 مليار جنيه. - تأثرت السندات السيادية الدولية لمصر بانخفاض يصل إلى 1.2 سنت بعد استهداف سفينتين في ميناء دمياط بطائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن. - أكدت وزارة البترول السيطرة على الحريق الذي نشب في سفينتي التغويز والتخزين بميناء دمياط، مشيرة إلى تنفيذ خطط الطوارئ والاستجابة السريعة لاحتواء الموقف.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة، اليوم الخميس، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، عقب تأكيد تسبب طائرة مسيّرة في الحريق الذي تعرّضت له سفينتا تغويز بميناء دمياط، أمس الأربعاء، بحسب البورصة المصرية. وسجّل رأس المال السوقي للبورصة المصرية خسائر بلغت 23 مليار جنيه خلال الدقائق الأولى من بداية التعاملات، حين هبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنحو 0.66% ليصل إلى مستوى 53271 نقطة، وتراجع المؤشر السبعيني "إيجي إكس 70" بنسبة 0.25% إلى 18377 نقطة، فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.39% إلى 24162 نقطة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التوترات الجيوسياسية التي أثرت على البورصة المصرية؟ ما هي قيمة الخسائر التي سجلها رأس المال السوقي للبورصة المصرية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشهدت هذه المرحلة انخفاض 121 سهماً من أصل 212 سهماً جرى التداول عليها، مقابل ارتفاع 46 سهماً واستقرار 45 سهماً آخر. ومع تصاعد الأنباء المتعلقة بالحادث، اتسعت الخسائر لاحقاً، إذ تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% مسجلاً 52935 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بمعدل 0.71% إلى 18291 نقطة، في حين هبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.81% إلى 24038 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة من 1.57% إلى 5961 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 35" منخفض التقلبات نحو 1.4% إلى 6280 نقطة.

وبحلول الساعة الأولى من الجلسة، وصلت خسائر المؤشر الرئيسي إلى 1.52%، مستقراً عند مستوى 52812 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.93% ليحقق 18066 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.81% عند مستوى 23815 نقطة.

تطور خسائر البورصة المصرية والمؤشرات الرئيسية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وبلغت خسائر رأس المال السوقي عند هذا الحد 63 مليار جنيه، مسجلاً 3.896 تريليونات جنيه، مقابل إغلاق جلسة أمس الأربعاء عند 3.959 تريليونات جنيه. وبلغ حجم التداول في مستهل الجلسة 2.9 مليار جنيه، وسجل المتعاملون الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 40 مليون جنيه و3 ملايين جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 43 مليون جنيه. وفي سياق متصل، تراجعت سندات مصر السيادية الدولية بما يصل إلى 1.2 سنت، عقب استهداف السفينتين بطائرة مسيّرة، وفق ما ذكرت "رويترز".

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرّضت له السفينتان في ميناء دمياط أمس، وإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبيّن أنه ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى الآن، مؤكداً أن "الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

من جهتها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي، أمس الأربعاء، أن الحريق وقع على سفينة التغويز وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دمياط، و"جرى التعامل معه فوراً وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع، بما أسهم في احتواء الموقف والسيطرة على الحريق".