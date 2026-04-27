- تسعى المؤسسات المالية في بريطانيا لتبسيط وصول المستثمرين الأفراد إلى سوق السندات، مما يعيد تشكيل العلاقة بين المستثمرين وأسواق الدين. - قامت مجموعة بورصة لندن بتحويل 1.4 مليار جنيه إسترليني من السندات إلى صيغة "السندات المدرجة البسيطة"، لتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل التعقيد. - تهدف المبادرة إلى تعزيز السيولة والشمولية في السوق، بدعم من مجموعة لويدز المصرفية، وتشجيع الأفراد على الاستثمار في الأصول ذات المخاطر الأعلى.

في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين المستثمر العادي وأسواق الدين في بريطانيا، تتحرك المؤسسات المالية نحو كسر الحاجز التقليدي الذي جعل السندات حكراً على الكبار. وبينما كانت أدوات الدين تُعدّ تاريخياً ساحة نخبوية معقدة، يبدو أن بريطانيا تُدخل سوقها مرحلة جديدة عنوانها تبسيط الوصول وتوسيع المشاركة.

في التفاصيل، حوّلت مجموعة بورصة لندن (London Stock Exchange Group) نحو 1.4 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.9 مليار دولار) من السندات إلى صيغة جديدة صُممت خصيصاً لتسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى سوق ديون الشركات في المملكة المتحدة، حسب ما أوردت "بلومبيرغ" اليوم الاثنين.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها ضمن إطار جديد يُعرف باسم "السندات المدرجة البسيطة" (Plain Vanilla Listed Bonds)، والذي جرى تقديمه مطلع هذا العام بهدف توسيع قاعدة المستثمرين في سوق سندات بريطانيا عبر تقليل التعقيد وزيادة إمكانية الدخول بمبالغ أصغر.

وبحسب بيان صادر عن مجموعة لويدز المصرفية (Lloyds Banking Group)، التي تولت دور وكيل التنسيق الحصري للعملية، فإنّ هذه المبادرة ستتيح لشريحة أوسع من المستثمرين الوصول إلى السندات المؤهلة للتداول في بورصة لندن، ما يعزز السيولة ويجعل السوق أكثر شمولاً وعمقاً.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في "لويدز"، جون لانغلي، قوله إنّ "المصدرين الكبار يمكنهم المساهمة في تحديد اتجاه سوق أكثر وصولاً ومرونة".

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات حكومية أوسع داخل المملكة المتحدة، تهدف إلى تشجيع الأفراد على الاستثمار في الأصول ذات المخاطر الأعلى، بالتوازي مع تقليص السقف السنوي للمدخرات المعفاة من الضرائب في حسابات الادّخار الفردية (ISAs)، إضافة إلى دراسة زيادة مشاركة الأفراد في سوق السندات الحكومية.