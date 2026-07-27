بورصة لندن ترتفع وأسهم شركات الطاقة تدفع ثمن هبوط النفط

- شهدت بورصة لندن ارتفاعًا بعد الإعلان عن وقف مؤقت للأعمال العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4% و250 بنسبة 0.6%. - تأثرت أسهم شركات الطاقة البريطانية بانخفاض أسعار النفط، بينما استفاد قطاع السفر والترفيه بارتفاع 1.7%، وقطاع الأدوية بارتفاع 1.8%، مدعومًا بصعود سهم أسترازينيكا. - يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركات التكنولوجيا والسياسات النقدية، مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما سجل سهم فيسوفيوس تراجعًا في مؤشر فايننشال تايمز 250.

أنهت بورصة لندن تعاملات، الاثنين، على ارتفاع، مستفيدة من تحسن شهية المستثمرين بعد الإعلان عن وقف مؤقت للأعمال العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط، وعزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر، إلّا أن المكاسب بقيت محدودة بفعل الضغوط التي تعرض لها قطاع الطاقة، الذي تأثر مباشرة بانخفاض أسعار الخام.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) الذي يضم أكبر الشركات المدرجة في بورصة لندن بنسبة 0.4% ليغلق عند 10,781.75 نقطة، فيما صعد مؤشر فايننشال تايمز 250 (FTSE 250)، الذي يضم الشركات متوسطة القيمة السوقية، بنسبة 0.6%، حسب رويترز. وجاء هذا الأداء بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق ضرباتها على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت أكد فيه مسؤول إيراني رفيع أن طهران ستلتزم بدورها بوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في تعليق عملياتها العسكرية، وهو ما عزز الآمال بإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية وخفف المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وانعكس ذلك سريعاً على أسعار النفط، إذ هبطت بأكثر من 7% لتتداول قرب 89.42 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسهم شركات الطاقة البريطانية بنحو 1.5%، مسجلة أكبر خسارة يومية لها منذ مطلع الشهر، مع تراجع توقعات الأرباح المرتبطة بارتفاع أسعار النفط. في المقابل، كان قطاع السفر والترفيه (Travel & Leisure) من أكبر المستفيدين من انخفاض أسعار الوقود، إذ ارتفع المؤشر القطاعي بنسبة 1.7%، مدعوماً بصعود سهم شركة آي إيه جي (IAG)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، بنسبة 1.5%، بينما ارتفع سهم مجموعة وايتبريد (Whitbread)، المالكة لسلسلة فنادق بريميير إن (Premier Inn)، بنسبة 1%.

كما لقيت الأسواق دعماً إضافياً من نتائج أعمال الشركات، إذ قفز مؤشر خدمات الاتصالات (Telecom Services) ضمن مؤشر فايننشال تايمز 350 (FTSE 350) بنسبة 3.9%، بعدما ارتفع سهم فودافون (Vodafone) بنسبة 4.8% إثر رفع الشركة توقعاتها السنوية عقب صفقة سفاريكوم (Safaricom)، مع تأكيدها أنها تتوقع تحقيق نتائج عند الحد الأعلى من نطاق توقعاتها الجديدة.

وشهد قطاع الأدوية أيضاً أداءً قوياً، إذ ارتفع بنسبة 1.8%، بدعم من صعود سهم أسترازينيكا (AstraZeneca) بنسبة 1.7%، بعدما تجاوزت أرباح الشركة الفصلية توقعات المحللين وأعادت التأكيد على توقعاتها للعام الحالي وعلى المدى الطويل.

ولا تقتصر أنظار المستثمرين على الشركات البريطانية، إذ يترقبون هذا الأسبوع نتائج أعمال عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، وفي مقدمتهم مايكروسوفت (Microsoft) وأبل (Apple)، باعتبارها اختباراً حاسماً لاستمرار موجة الصعود التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والتي كانت المحرك الرئيسي للأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى قرارات السياسة النقدية المرتقبة لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (Federal Reserve) وبنك إنكلترا (Bank of England)، إذ يبحث المستثمرون عن أي إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتشير بيانات بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) إلى أنّ الأسواق تسعر احتمال تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، مع تجاوز احتمال تنفيذ زيادة ثانية 60% في الولايات المتحدة وأكثر من 40% في المملكة المتحدة. وفي المقابل، سجل سهم شركة فيسوفيوس (Vesuvius)، المتخصصة في الهندسة الصناعية، أسوأ أداء على مؤشر فايننشال تايمز 250 (FTSE 250)، بعدما هبط بنحو 12.8% إثر إعلان تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام، في تذكير بأن نتائج الشركات لا تزال عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسواق، حتى مع تحسّن المناخ الجيوسياسي.