- انضمت بورصة قطر للألماس إلى الاتحاد العالمي لبورصات الألماس، مما يعزز مكانتها العالمية ويتيح لها التوافق مع المعايير الدولية، ويؤهلها لاستضافة اجتماع رؤساء الاتحاد في 2027. - تعزز العضوية الجديدة من قدرة قطر على الربط التجاري مع الأسواق العالمية، وتوفر للشركات المتداولة اعترافاً متبادلاً وإمكانية الوصول إلى إطار تحكيمي موحد. - تمثل بورصة قطر للألماس منصة تجارية متكاملة، تقدم خدمات تداول آمنة ومتطورة، وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز قطاع الألماس.

أعلنت بورصة قطر للألماس قبولها عضواً رسمياً في الاتحاد العالمي لبورصات الألماس، الجهة التي تضم أبرز بورصات الألماس حول العالم ضمن منظومة تجارية موحدة ومدونة سلوك مشتركة. وأوضح مدير بورصة قطر للألماس، غانم ناصر السعدي، في بيان صحافي صادر عن البورصة، اليوم الأربعاء، أن هذه العضوية تعني أن البورصة باتت متوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة في أبرز مراكز القطاع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا". وأضاف السعدي أن الاتحاد رشّح قطر لاستضافة اجتماع رؤسائه لعام 2027، قائلاً: "في العام المقبل، سنستضيف قادة قطاع الألماس العالمي ونطلعهم على بورصة قطر للألماس من كثب".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المعايير الدولية التي أصبحت بورصة قطر للألماس متوافقة معها بعد الانضمام للاتحاد العالمي؟ ما هي الفوائد المحددة التي ستجنيها الشركات المتداولة عبر بورصة قطر للألماس نتيجة هذه العضوية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

من جهته، رحّب رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الألماس، ميهول شاه، بانضمام بورصة قطر للألماس، مشيراً إلى أن قطر تمتلك إمكانات كبيرة في هذا القطاع بفضل بيئة أعمالها الداعمة للتجارة، وقوتها الشرائية، وموقعها الجغرافي المتميز. وأعرب عن تطلعه لعقد اجتماع رؤساء الاتحاد لعام 2027 في الدوحة.

وأشار البيان إلى أن قطر انضمت إلى منظومة الألماس العالمية عام 2021، حين أصبحت عضواً مشاركاً كاملاً في نظام عملية "كيمبرلي" لإصدار شهادات تداول الألماس الخام، موضحاً أن عضوية الاتحاد اليوم تساهم في إرساء جسر تجاري جديد يربط قطر بالأسواق الرئيسية في القطاع.

وتمثل هذه العضوية اعترافاً رسمياً من بورصات الألماس العالمية ببورصة قطر، وانضماماً إلى شبكتها العالمية. وبموجبها، تحصل الشركات المتداولة عبر بورصة قطر للألماس على اعتراف متبادل في جميع بورصات الاتحاد، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى إطاره التحكيمي، وضمان إجراء عمليات التداول في قطر وفق مدونة السلوك الخاصة بالاتحاد.

ولفت البيان إلى أن هذا الانضمام يأتي استكمالاً لقبول بورصة قطر للألماس عضواً في مجلس الألماس العالمي، المنظمة الممثلة لقطاع الألماس ضمن إطار عملية "كيمبرلي". وبحصولها على عضوية الجهتين، باتت جميع أنشطة البورصة متوافقة مع نظام الضمانات التابع لمجلس الألماس العالمي ومدونة سلوك الاتحاد العالمي لبورصات الألماس.

يُذكر أن الإعلان الرسمي عن إطلاق بورصة قطر للألماس جرى الأحد الفائت، لتعلن بذلك انطلاق قطاع تجاري جديد في البلاد، في خطوة تربط قطر بقطاع الألماس العالمي وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد بورصة قطر للألماس منصة تداول موحدة ومنظمة، توفر قاعة تداول آمنة، وأجنحة خاصة للتداول، وخزينة مزودة بأعلى معايير الحماية، ونظاماً أمنياً يعمل على مدار الساعة، إلى جانب خدمات جمركية وإصدار شهادات عملية "كيمبرلي" داخل الموقع. وتقع هذه المرافق كافة في منطقة رأس بوفنطاس الحرة، بجوار مطار حمد الدولي.