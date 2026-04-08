بورصة قطر تقفز بنسبة 3.66% والسيولة تتجاوز 242 مليون دولار

- ارتفعت بورصة قطر بنسبة 3.66% مدعومة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مما أعاد الثقة للمستثمرين وحقق مكاسب في جميع قطاعات السوق، حيث تصدر قطاع النقل بنسبة 6.50%. - أعلنت بورصة قطر عن نمو أرباح الشركات المدرجة بنسبة 3.1% لتصل إلى 53.3 مليار ريال بحلول 2025، مع أداء قوي في قطاعات الخدمات الاستهلاكية والتأمين والاتصالات، حيث سجلت شركة "بلدنا" أعلى نسبة نمو بلغت 191%. - توقعات باستمرار المكاسب في بورصة قطر بدعم من الثقة المتزايدة والسياسات الاقتصادية المرنة، مع تهدئة التوترات الإقليمية التي تخلق بيئة استثمارية مستقرة.

ارتفعت بورصة قطر بقوة في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بدعم من حالة التفاؤل التي سادت الأسواق الإقليمية عقب إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، ما خفف حدة المخاوف الجيوسياسية وأعاد الثقة للمستثمرين في المنطقة.

وسجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 10,662.33 نقطة، رابحاً 376.67 نقطة مقارنة بجلسة الثلاثاء، في أقوى صعود منذ مطلع العام الجاري، وسط تداولات نشطة شملت جميع قطاعات السوق السبع التي سجلت مكاسب جماعية.

وتصدّر قطاع النقل قائمة القطاعات الرابحة بنسبة 6.50%، مدفوعاً بتوقعات انتعاش حركة التجارة الإقليمية، فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الأخيرة بارتفاع طفيف بلغ 1.67%. وارتفعت السيولة إلى 818.8 مليون ريال (242.2 مليون دولار)، مقارنة بـ 477.1 مليون ريال في الجلسة السابقة، فيما بلغت أحجام التداول 352.66 مليون سهم موزعة على 35.96 ألف صفقة.

على الصعيد المالي، أعلنت بورصة قطر نمو أرباح الشركات المدرجة بنسبة 3.1% لتصل إلى 53.3 مليار ريال بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 51.7 مليار ريال في عام 2024، مع أداء قوي في قطاعات الخدمات الاستهلاكية والتأمين والاتصالات.

وأوضح محلل الأسواق المالية أحمد عقل لـ"العربي الجديد" أن هذه النتائج "تعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرة الشركات المحلية على النمو رغم التحديات الإقليمية"، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية قاد النمو بنسبة 22.9%، بأرباح بلغت نحو 2.5 مليار ريال، تلاه قطاع التأمين بنمو 16%، ثم الاتصالات بنسبة 13.1%، بدعم من ارتفاع أرباح شركة "أوريدو" إلى 3.8 مليارات ريال.

وبيّن أن شركة "بلدنا" سجلت أعلى نسبة نمو بلغت 191%، في حين تراجعت أرباح شركة "قطر وعُمان" بنسبة كبيرة بلغت 97%. كما ساهمت "استثمار القابضة" في دعم القطاع الصناعي، محققة نمواً بنسبة 144% لتصل أرباحها إلى 999 مليون ريال، مقارنة بـ 404 ملايين ريال في العام السابق.

واعتبر عقل أن الزخم القوي في أرباح الشركات يشكل "فاتحة خير" للربع الأول من العام الجاري، متوقعاً استمرار المكاسب بدعم من الثقة المتزايدة في السوق المحلية، والسياسات الاقتصادية المرنة، وتنامي تدفقات الاستثمار نحو الأسهم القطرية. وأشار إلى أن تهدئة التوترات في المنطقة من شأنها أن تخلق بيئة استثمارية مستقرة على المدى القصير، وتمنح الأسواق الخليجية فرصة لالتقاط الأنفاس بعد فترة من التذبذب، مؤكداً أن بورصة قطر أظهرت خلال العام الماضي قدرتها على الصعود في مواجهة التحديات، لتظل من أكثر أسواق المنطقة توازناً.

وسجل قطاع التأمين أداءً لافتاً، مع ارتفاع أرباح "القطرية العامة للتأمين" بنسبة 330% و"الإسلامية للتأمين" بنسبة 18%، رغم تراجع طفيف في أرباح "الخليج التكافلي" بنحو 4%. وفي المقابل، حقق القطاع العقاري نمواً بنسبة 8.5%، مدعوماً بأداء إيجابي لشركة "إزدان القابضة" التي رفعت أرباحها بنحو 8%.