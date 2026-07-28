بورصة تونس تعلق التداول بعد هبوط حاد لمؤشر "توننداكس"

- علّقت بورصة تونس تداول الأسهم بعد هبوط مؤشر "توننداكس" بنسبة 3.47%، كإجراء وقائي لحماية السوق ومنح المستثمرين فرصة لإعادة تقييم قراراتهم. - خلال التعليق، تبقى عمليات التداول معلقة، مع السماح بإعادة ترتيب المراكز وإلغاء الأوامر السابقة، بعد خسارة الأسهم 8.21% منذ 17 يوليو. - أشار الخبير معز حديدان إلى أن الهبوط قد يكون مرتبطاً بأزمة الكهرباء وتقلبات أسعار النفط، بالإضافة إلى تعديل الفصل 412 ثالثاً من المجلة التجارية، مما دفع المستثمرين لبيع أسهمهم.

علّقت بورصة تونس للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، تداول أسهم الشركات المدرجة خلال جلسة اليوم، بعد تسجيل هبوط حاد في مؤشر "توننداكس" بنسبة 3.47%، إثر تراجع أسهم 39 شركة من أصل 54 شركة مدرجة يتم تداول أسهمها في السوق المالية. وأعلنت بورصة تونس، في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، تفعيل آلية الإيقاف التلقائي للتداول، وفقاً لنظام التداول المعتمد في البورصة، الذي ينص على اتخاذ إجراءات التعليق المؤقت للتداول في حال تجاوز هبوط المؤشر نسبة 3%، وذلك بهدف حماية السوق من التقلبات المفرطة ومنح المستثمرين فرصة لإعادة تقييم قراراتهم.

وخلال فترة التعليق المؤقت، تبقى جميع عمليات التداول معلقة بالكامل، وفقاً لما أكدته بورصة تونس في بيانها. وأوضح البيان أنه يمكن للمتعاملين إعادة ترتيب مراكزهم في ظل حالة عدم اليقين، كما يُسمح بإلغاء أوامر البيع والشراء التي سبق إدخالها إلى نظام التداول، على أن يُستأنف التداول بعد إعلان رسمي من سلطات بورصة تونس. ووفق بيانات نشرها موقع "تيرافيننوس" المتخصص في متابعة الأسواق المالية، ظهرت بوادر تراجع أداء أسهم الشركات المدرجة في البورصة منذ 17 يوليو/تموز الحالي، بعد موجة من عمليات التصحيح المتتالية، ما أدى إلى خسارة الأسهم 8.21% من مكاسبها خلال الفترة الممتدة بين 17 و28 يوليو/تموز.

وقال الخبير المالي المتخصص في البورصة معز حديدان إن أسهم الشركات المدرجة حققت منذ بداية العام الجاري وحتى 17 يوليو/تموز مردودية مرتفعة بلغت نحو 60%، مدعومة بانتعاش قوي في الأرباح وأحجام التداول، قبل أن تنعكس اتجاهات السوق وتتراجع، لتفقد الأسهم أكثر من 8% من قيمتها في فترة وجيزة. وأكد حديدان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن بورصة تونس شهدت ما يشبه حالة من الهلع، دفعت المستثمرين إلى البيع المكثف للأسهم، ما تسبب في انخفاض قيمتها وأدى إلى تعليق التداول خلال جلسة الثلاثاء قبل انتهائها، تحسباً لمزيد من الخسائر.

وأضاف: "قلّما يسجل مؤشر توننداكس تراجعاً بهذه الحدة والسرعة كما حدث خلال الفترة الحالية". ورجّح حديدان أن يكون الهبوط الحاد في أسعار الأسهم مرتبطاً بأزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد، إلى جانب تقلبات أسعار النفط العالمية، وهو ما دفع عدداً من المستثمرين إلى التخارج السريع من الأسهم، خشية تراجع أسعارها بعد فترة الانتعاش القوية التي شهدتها البورصة خلال الأشهر السبعة الماضية. ولم يستبعد المصدر نفسه أن يكون صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بتعديل الفصل 412 ثالثاً من المجلة التجارية قد أسهم في دفع المستثمرين إلى بيع أسهمهم.

ويتعلق الأمر الحكومي بتطبيق الفصل 412 ثالثاً من المجلة التجارية، المنظم للتمويلات الصغرى "على الشرف" من دون فوائد أو ضمانات، والذي يُلزم البنوك التونسية بتخصيص 8% من أرباحها في شكل تمويلات ميسرة لدعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي، من دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية، وذلك عبر منح قروض من دون فوائد أو ضمانات.

وتُعد البنوك العمود الفقري لبورصة تونس، إذ حققت البنوك الـ12 المدرجة صافي دخل مصرفي إجمالي تجاوز 1.8 مليار دينار (620 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بأكثر من 1.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 6.8%. كما ارتفع صافي دخل شركات الإيجار المالي السبع المدرجة بنسبة 7.2% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ليصل إلى 148 مليون دينار، مقابل 138 مليون دينار.