بورصات الخليج ترتفع وسط تراجع مخاوف التصعيد العسكري في المنطقة

- ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية مدفوعة بتراجع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدم نية واشنطن القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران، مما أدى إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين. - شهد المؤشر السعودي الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 1.1%، مع مكاسب ملحوظة لأسهم مصرف الراجحي وأرامكو، بينما قفز سهم الوطنية للرعاية الطبية 8.1% بعد إعلان أرباح فصلية قوية. - في قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.3% مدعومًا بصعود أسهم بنك قطر الوطني وصناعات قطر، بينما أغلقت بورصة مسقط والكويت والبحرين على ارتفاعات طفيفة.

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة اليوم الأحد، وسط ارتياح بين المستثمرين بعد إشارات إلى تراجع احتمالات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يحمله ذلك من انخفاض في المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز. وجاء التحسن بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن واشنطن لن تقوم بعمل عسكري جديد ضد إيران، في حين عززت نتائج الشركات القوية المعنويات أيضا.

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وارتفع المؤشر ​السعودي الرئيسي 1.1%، مع إغلاق معظم الأسهم المدرجة على مكاسب. ​وصعد سهم مصرف الراجحي 3.1%، بينما زاد سهم أرامكو 0.4 %.

ونقلت "رويترز" عن متعاملين قولهم إن "أرامكو، أكبر منتج للنفط في المملكة، رفعت أسعار ​البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أغسطس/آب بما يتراوح بين 6 و7%، ​مدفوعة بارتفاع الطلب في الأسواق العالمية".

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم الوطنية للرعاية الطبية 8.1% بعد إعلان الشركة ارتفاع أرباحها الفصلية 17.6%، فيما صعد سهم جبل عمر للتطوير ​2.5% بعدما سجلت شركة التطوير العقاري أرباحا فصلية مقارنة بخسائر قبل عام.

وفي ​قطر، أنهى المؤشر الرئيسي سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات وارتفع 1.3%، مدعوما بصعود سهم ‌بنك ⁠قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 3.2%، وارتفاع سهم صناعات قطر المرتبطة بقطر للطاقة 2.1%. وتم خلال الجلسة تداول 134 مليونا و516 ألفا و656 سهما، عبر تنفيذ 23620 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 39 شركة، فيما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

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وأظهرت بيانات يوم الخميس الماضي أن ناقلة للغاز الطبيعي المسال تابعة لشركة قطر للطاقة غادرت مضيق هرمز ليلا، لتكون بذلك أول سفينة من نوعها تغادر ​الممر المائي منذ 11 ​يوليو/تموز.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 7295.45 نقطة مرتفعا بنسبة 0.25% مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 7277.20 نقطة. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.154% عن آخر يوم تداول.

وصعد المؤشر ⁠الرئيسي بالكويت 0.5% إلى 9261 نقطة. وارتفع المؤشر الرئيسي بالبحرين ​0.1% إلى 1958 نقطة. بينما غاب سوق دبي المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن تداولات الأحد، بسبب عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات، على أن تستأنفا نشاطيهما مع انطلاق جلسة يوم غد الاثنين.