بورصات الخليج ترتفع بعد الاقتراب من التوصل لاتفاق بين أميركا وإيران

- أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، مدفوعة بتراجع المخاطر الجيوسياسية بعد تقارير عن قرب إبرام اتفاق سلام بين واشنطن وإيران، مما يعيد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. - شهدت بورصة قطر أكبر مكسب يومي منذ أبريل، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 3.15%، مدعومًا بصعود جميع الأسهم المدرجة، بما في ذلك بنك قطر الوطني الذي ارتفع بنسبة 4.7%. - ارتفعت مؤشرات بورصات مسقط والبحرين والكويت، حيث سجلت بورصة مسقط ارتفاعًا بنسبة 1.014%، بينما ارتفع مؤشر البحرين العام بواقع 32.41 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.77%.

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، مع تراجع علاوات المخاطر الجيوسياسية في أعقاب أنباء تفيد بأن واشنطن وإيران تقتربان من إبرام اتفاق سلام من شأنه أيضاً إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

بينما سوق الأسهم السعودية أغلقت اليوم الأحد، نظراً لبدء إجازة عيد الأضحى، أما سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي فهما مغلقان للعطلة الأسبوعية.

قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الأحد، مرتفعاً بواقع 327.01 نقطة، أي بنسبة 3.15%، ليصل إلى مستوى 10706.70 نقاط. وهو أكبر مكسب يومي له منذ 8 إبريل/نيسان الماضي مع صعود جميع الأسهم المدرجة فيه، بما في ذلك بنك قطر الوطني الذي ارتفع 4.7%.

وتم خلال الجلسة تداول 221 مليوناً و857 ألفاً و370 سهماً، بقيمة 533 مليوناً و421 ألفاً و46.047 ريالاً، عبر تنفيذ 25839 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 49 شركة، فيما انخفضت أسهم شركتين أخريين، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 640 ملياراً و494 مليوناً و622 ألفاً و176.714 ريالاً، قياساً بـ620 ملياراً و748 مليوناً و40 ألفاً و612.530 ريالاً، في الجلسة السابقة.

(دولار = 3.64 ريالات)

عُمان

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الأحد، عند مستوى 7709.11 نقاط، مرتفعاً بـ 77.4 نقطة، أي نسبة 1.014%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 7631.70 نقطة. وبلغت قيمة التداول 63 مليوناً و818 ألفاً و957 ريالاً، مرتفعة بنسبة 18% مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 54 مليوناً و79 ألفاً و791 ريالاً.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.456% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 36.96 مليار ريال.

(دولار = 0.38 ريال)

البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأحد، عند مستوى 1961.88 بارتفاع قدره 32.41 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 949.85 بارتفاع قدره 32.65 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و248 ألفاً و747 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 803 آلاف و209 دنانير، نتيجة تنفيذ 177 صفقة.

(دولار = 0.38 دينار)

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 154.28 نقطة، ما نسبته 1.77%، ليبلغ مستوى 8866.33 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 422.11 مليون سهم، عبر 23232 صفقة نقدية بقيمة 110 ملايين دينار.

وكسب مؤشر السوق الرئيسي 46.61 نقطة، أو(0.54%، ليبلغ مستوى 8646.23 نقطة، من خلال تداول 224.12 مليون سهم، عبر 12028 صفقة نقدية بقيمة 35.3 مليون دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 2.02%، ما يعادل 185.18 نقطة، ليبلغ مستوى 9373.26 نقطة، من خلال تداول 197.9 مليون سهم، عبر 11204 صفقات بقيمة 74.7 مليون دينار، فيما حقق مؤشر "رئيسي 50" مكاسب بمقدار 71.90 نقطة، أو (75% ليبلغ مستوى 9614.89 نقطة من خلال تداول 187.3 مليون سهم، عبر 9425 صفقة نقدية بقيمة 29.13 مليون دينار.

(دولار = 0.31 دينار)