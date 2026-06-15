بورصات الخليج بين الصعود والهبوط بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

- أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين، حيث ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.89% مع تداول 229 مليون سهم، بينما صعد مؤشر البحرين العام بنسبة 0.4% بفضل ارتفاع قطاعات الاتصالات والمال والعقارات. - في الكويت، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.04% رغم ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.08%، بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26%. - أنهى مؤشر "تاسي" السعودي الجلسة بانخفاض 0.08%، مع ارتفاع قطاع النقل بنسبة 3.4%، بينما أغلقت بورصة مسقط على انخفاض بنسبة 0.680%.

أغلقت أسواق رئيسية للأسهم في منطقة الخليج على تباين، اليوم الاثنين، في جلسة تأثرت بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، وفتح الباب أمام استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم.

في الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعا بواقع 92.75 نقطة، أي بنسبة 0.89%. وتم خلال الجلسة تداول 229 مليونا وستة آلاف و309 أسهم، عبر تنفيذ 38620 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، وحافظت خمس شركات على سعر إغلاقها السابق.

وصعد مؤشر البحرين العام بنسبة 0.4% عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي منخفضا بنسبة 0.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم أربعة ملايين وألفين و570 سهمًا عبر تنفيذ 148 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 74.65% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

وعكس قطر والبحرين، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 3.13 نقاط، بنسبة بلغت 0.04%. وتم تداول 530.8 مليون سهم عبر 33580 صفقة نقدية، بقيمة 469.3 مليون دولار. بينما كسب مؤشر السوق الرئيسي 94.23 نقطة، بنسبة بلغت 1.08%، ليبلغ مستوى 8805.33 نقاط من خلال تداول 274.3 مليون سهم عبر 16556 صفقة نقدية بقيمة 133.1 مليون دولار. في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 23.98 نقطة، بنسبة بلغت 0.26%، وصعد مؤشر "رئيسي 50" بنسبة بلغت 0.49%.

أسواق انخفاض البورصات الخليجية بعد تجدد الهجمات بين إيران وإسرائيل

وفي الرياض، أنهى مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" الجلسة على انخفاض بنسبة 0.08%، مقارنة بالجلسة السابقة. بينما أنهى مؤشر السوق الموازية "نمو" جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.25% مقارنة بالجلسة السابقة. وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت 13 من قطاعات السوق، تصدرها النقل بنسبة 3.4%، فيما تراجعت تسع قطاعات أخرى، تصدرها التامين بنسبة 1.3%.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 7618.29 نقطة، منخفضا 52.1 نقطة وبنسبة 0.680% مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.450% عن آخر يوم تداول.

وبالنسبة للإمارات، فإن الأسواق المالية في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية في إجازة رسمية، على أن يستأنف العمل غدا الثلاثاء.