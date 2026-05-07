بورشه توقف إنتاج "ماكان" العاملة بمحركات البنزين

- تعتزم بورشه وقف إنتاج سيارة "ماكان" بمحركات البنزين في صيف 2026، رغم شعبيتها الكبيرة، لتعزيز توجهها نحو السيارات الكهربائية، حيث ستواصل إنتاج النسخة الكهربائية التي أطلقتها في 2024. - لعبت "ماكان" دوراً مهماً في نجاح بورشه، حيث تجاوز إنتاجها التراكمي مليون سيارة منذ إطلاقها في 2013، مما يجعل قرار وقف إنتاجها خطوة مهمة في استراتيجية الشركة. - تواجه بورشه تحديات في سوق السيارات الكهربائية بسبب تباطؤ الطلب، مما يدفعها لإعادة تقييم خططها الإنتاجية وسط ضغوط التشريعات البيئية والمنافسة المتزايدة.

تعتزم شركة بورشه (Porsche) وقف إنتاج أرخص سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات "ماكان" العاملة بمحركات البنزين خلال الصيف الحالي، في خطوة تعكس تسارع توجّه الشركة نحو السيارات الكهربائية.

ولعبت سيارة "كايين" (Cayenne) الرياضية متعددة الاستخدامات دوراً محورياً في إنقاذ "بورشه" من الإفلاس خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. وبعد نجاحها، طرحت الشركة طراز "ماكان" (Macan) الأصغر حجماً والأقل سعراً، الذي حقق بدوره نجاحاً واسعاً في الأسواق العالمية. ورغم الشعبية الكبيرة التي حققتها "ماكان" العاملة بالبنزين، أكدت "بورشه" في إعلان نتائجها الفصلية أنها ستوقف إنتاج هذا الطراز خلال صيف 2026.

وقال المدير المالي للشركة يوشين بروكنر: "سيتوقف الإنتاج في صيف 2026، وخلال الشهر الأخير المتبقي سننتج بأقصى طاقة ممكنة". ومن المتوقع خروج آخر سيارة "ماكان" بمحرك بنزين من خط الإنتاج في يوليو/تموز المقبل. وكانت بورشه (Porsche) قد أطلقت في عام 2024 نسخة كهربائية من "ماكان" إلى جانب النسخة التقليدية العاملة بالبنزين، وستواصل إنتاج النسخة الكهربائية بعد وقف الطراز التقليدي.

وجاء قرار وقف إنتاج "ماكان" البنزين، التي خضعت لآخر تحديث في عام 2022، رغم تصدرها مبيعات الشركة، إلى جانب طراز "كايين". وباعت "بورشه" نحو 27.14 ألف سيارة "ماكان" في الولايات المتحدة، فيما تشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من هذه المبيعات كانت من فئة البنزين. ووفق تقديرات شركة "كوكس أوتوموتيف"، باعت "بورشه" 8799 سيارة "ماكان" كهربائية في الولايات المتحدة خلال عام 2025.

ومنذ إطلاقها لأول مرة عام 2013، تجاوز إجمالي الإنتاج التراكمي لطراز "ماكان" مليون سيارة، ما يجعل قرار وقف إنتاج النسخة العاملة بالبنزين من دون بديل فوري في الفئة نفسها خطوة بالغة الأهمية بالنسبة للشركة. وتراهن "بورشه" بقوة على السيارات الكهربائية، إلا أن الطلب عليها لم يرتفع بالوتيرة التي كانت الشركة تأملها، ما وضعها أمام تحديات متزايدة في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

وتسرّع شركات السيارات الفاخرة، وفي مقدمتها بورشه (Porsche)، خطط التحول نحو السيارات الكهربائية، تحت ضغط التشريعات البيئية الأوروبية والمنافسة المتزايدة في سوق المركبات النظيفة، لكن تباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، دفع عدداً من الشركات إلى إعادة تقييم خططها الإنتاجية، وسط مخاوف من تراجع المبيعات والأرباح. وتُعد "ماكان" من أكثر طرازات "بورشه" مبيعاً عالمياً منذ إطلاقها عام 2013، ما يجعل وقف نسختها العاملة بالبنزين خطوة مفصلية في استراتيجية الشركة المستقبلية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)