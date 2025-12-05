بوتين ومودي يتفقان على زيادة التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار

اتفقت الهند وروسيا، اليوم الجمعة، على برنامج تعاون اقتصادي واسع يهدف إلى زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030. وجاء الإعلان على هامش أول زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مخاطبا "صديقي" فلاديمير بوتين في لقائهما الجمعة: "اتفقنا على برنامج تعاون اقتصادي حتى عام 2030"، وذلك بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الشاملة في مجالات الوظائف والصحة والشحن والكيميائيات، مضيفا: "سيضمن ذلك أن يكون التبادل التجاري والاستثماري متنوعًا ومتوازنًا ومستدامًا".

وبلغت التجارة الثنائية بين البلدين 68.7 مليار دولار في العام المالي 2024-2025 — أي ما يقرب من ستة أضعاف مستوياتها قبل جائحة كورونا، لكن الصادرات الهندية لم تتجاوز 4.88 مليارات دولار منها.

وفي محادثاته مع مودي أكد بوتين أن روسيا ستواصل إمداد الهند بالنفط دون انقطاع، كما أكد الزعيمان أن العلاقة بين بلديهما قادرة على مقاومة أي ضغوط خارجية.

وتأتي زيارة بوتين إلى الهند في وقت تتعرض نيودلهي لضغوط أميركية متفاقمة، لإجبارها على التوقف عن شراء النفط الروسي للحد من تدفقات العوائد على خزينة روسيا وقدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. فقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوما إضافية بقيمة 50% على الصادرات الهندية إلى السوق الأميركية، فيما تؤكد نيودلهي أنها ليست الطرف الوحيد الذي يشتري منتجات الطاقة الروسية.

مشروعات اقتصادية

وأوضح مودي أن كلا البلدين يعملان على اتفاقية تجارة حرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة موسكو، الذي يضم أيضا أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان. ويرى بوتين في هذا التجمع الاقتصادي أداة فعالة لمواجهة العقوبات الغربية، التي تم فرضها على بلاده.

وشكر مودي الرئيس الروسي على "التزامه الراسخ تجاه الهند"، كما أشار بوتين إلى أن "روسيا مورد موثوق للنفط والغاز والفحم وكل ما تحتاجه الهند لتطوير قطاع الطاقة"، مضيفًا: "نحن مستعدون لمواصلة شحنات الوقود دون انقطاع لاقتصاد الهند سريع النمو. أما مودي فأكد أن "أمن الطاقة كان دائمًا ركيزة قوية ومهمة في الشراكة بين الهند وروسيا"، ورغم إشارته إلى الطاقة النووية فإنه لم يذكر النفط تحديدًا.

وبرزت الهند مشترياً رئيسياً للنفط الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، مقدّمة لموسكو سوقًا تصديرية حيوية مع تقليص أوروبا مشترياتها بشكل كبير. وفي عام 2024، شكّلت الإمدادات الروسية نحو 36% من إجمالي واردات الهند من الخام، بواقع نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط المخفض السعر. إلا أن نيودلهي قلّصت أخيرًا وارداتها من الخام الروسي تحت الضغط.

وتُعَد الهند واحدة من أكبر مستوردي السلاح في العالم، وكانت روسيا لفترة طويلة المورد الرئيسي. لكن نيودلهي سعت خلال السنوات الماضية إلى تنويع مصادر التسليح وتعزيز الإنتاج المحلي، ما أدى إلى تراجع حصة روسيا من واردات الهند الدفاعية من 76% خلال 2009-2013 إلى 36% خلال 2019-2023، وفق معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.