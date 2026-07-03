بوادر على استئناف تصدير الغاز القطري عبر مضيق هرمز

- استئناف صادرات الغاز القطري: بدأت قطر بإرسال ناقلة للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في خطوة لاستئناف صادراتها بعد توقفها بسبب هجوم سابق، مما يشير إلى سعيها لاستعادة الإنتاج بسرعة. - تحركات ناقلات الغاز: تُظهر بيانات تتبع السفن اقتراب ناقلتين فارغتين من مضيق هرمز، مما يعكس جهود قطر لاستئناف صادراتها من منشأة رأس لفان، رغم التحديات الأمنية. - تأثير عالمي: استئناف إمدادات الغاز القطري قد يخفف أزمة شح الإمدادات العالمية، حيث تسعى قطر لاستعادة إنتاجها من الأجزاء غير المتضررة خلال أسابيع قليلة.

كشفت بيانات لمواقع تتبع حركة السفن في مياه الخليج عن أن قطر قد بدأت بإرسال ناقلة للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في أول عملية عبور علني من نوعها منذ نحو أسبوع، في مؤشر إلى أن أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم يسعى إلى استئناف إنتاجه بسرعة.

وتُظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلة كانت في الخليج العربي، وحمّلت شحنتها من منشأة رأس لفان للتصدير في قطر في وقت سابق من هذا الأسبوع، شوهدت وهي تتجه نحو مضيق هرمز. إلا أن السفينة توقفت لاحقاً عن إرسال إشارات التتبع، ولم يتضح بعد ما إذا كانت تواصل الإبحار باتجاه المضيق.

وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبيرغ" أن ناقلتين فارغتين للغاز الطبيعي المسال تقتربان من المدخل الشرقي لمضيق هرمز عبر المسار الجنوبي المحاذي لسلطنة عُمان. وتعبر إحدى الناقلتين المضيق حالياً، بينما توجد الأخرى قبالة الساحل الشمالي الشرقي لعُمان. وتعود ملكية السفن الثلاث إلى قطر أو تعمل بموجب عقود استئجار لنقل الغاز القطري.

طاقة قطر تتوقع استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال أسابيع

وتشير هذه التحركات إلى أنّ قطر تمضي قدماً في خططها لاستئناف صادراتها من أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، بعدما كانت قد علّقت إلى حد كبير حركة دخول وخروج ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز منذ تعرض ناقلة تحمل شحنة نفط قطرية لهجوم يوم السبت.

وفي تطور منفصل، تُظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال الفارغة "الحمرا"، المرتبطة بشركة "بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)"، تعبر أيضاً مضيق هرمز.

اقتصاد دولي توقعات بانتعاش الطلب العالمي لبناء ناقلات الغاز رغم الحرب

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد ذكرت في الأسبوع الماضي عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله إنّ قطر تخطط لاستعادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من الأجزاء غير المتضرّرة من منشآتها خلال أسابيع قليلة.

وتدير شركة قطر للطاقة أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المُسال في العالم في رأس لفان، إلّا أنّ الإنتاج توقف إلى حد كبير منذ الاعتداءات الإيرانية في أوائل مارس/ آذار الماضي، والتي أدّت عملياً إلى إغلاق مضيق هرمز وإلحاق أضرار بوحدتَي إنتاج تمثلان نحو خُمس الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمنشأة.

ومن شأن استئناف إمدادات الغاز الطبيعي المُسال من قطر أن يسهم في تخفيف أزمة شح الإمدادات العالمية. فعلى الرغم من اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال أسعار الوقود في أوروبا وآسيا أعلى من مستوياتها التي كانت سائدة قبل الحرب. وتمكّنت قطر من تصدير عدد محدود من الشحنات من الخليج العربي إلى مشترين في آسيا عبر إخفاء مواقع ناقلات الغاز، وذلك في إجراء أمني، إلّا أن هذه الشحنات لا تزال أقل بكثير من المستويات الطبيعية.