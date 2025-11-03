بوابة "تمكين" تدعم الشركات القطرية بتمويل مبتكر ومتطور

- أطلق بنك قطر للتنمية بوابة "تمكين"، منصة رقمية موحدة لتسهيل تمويل الأعمال في قطر، بهدف تعزيز الكفاءة والمرونة في منظومة الأعمال المحلية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - تم تطوير "برنامج الضمان الائتماني" لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع المحلية، مع تخصيص مبلغ مبدئي قدره ثلاثة مليارات ريال، مما يعزز التعاون بين القطاعين المالي والتجاري. - ترتكز جهود البنك على دعم الابتكار وتنمية الأعمال المحلية وتفعيل منظومة التصدير، مع التركيز على التحول الرقمي والشراكات الفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة.

أطلق بنك قطر للتنمية، اليوم الاثنين، بوابة التمويل الوطنية "تمكين"، وهي منصة رقمية موحّدة لتمويل الأعمال في البلاد تجمع كبرى مؤسسات القطاع المالي تحت مظلّة واحدة، وتقدّم حلاً مبتكراً ومتكاملاً يسهّل عملية الحصول على التمويل أمام الشركات العاملة في قطر، بهدف دعم منظومة أعمال محلية أكثر كفاءة ومرونة، انسجاماً مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، كما أعلن البنك عن تطوير "برنامج الضمان الائتماني"، وتخصيص مبلغ مبدئي يقدَّر بثلاثة مليارات ريال (نحو 824 مليون دولار) كقيمة إجمالية للبرنامج.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبد الرحمن بن هشام السويدي، في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين، أن البوابة تمثل خطوة سبّاقة، تشكّل نقلة نوعية في مستوى وكفاءة تمويل الأعمال، ومثالاً يحتذى به في التكامل والشراكة بين القطاعَين المالي والتجاري، دعماً للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، في إطار بناء اقتصاد مرن وحيوي وتنافسي قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص نحو المزيد من الازدهار والتقدّم.

وستعمل بوابة التمويل الوطنية "تمكين" محطةً رئيسة للشركات الساعية للحصول على التمويل لدعم أعمالها في مختلف المراحل، إذ سيجري ربطها رقمياً بالبنوك الوطنية الشريكة، في خطوة تختصر الوقت والجهد وتتيح للبنوك التواصل مع شرائح متنوعة من العملاء المحتملين. وتمثّل المنصة حلقة وصل استراتيجية مبتكرة تعزز التعاون بين بنك قطر للتنمية والجهات الفاعلة في القطاع المالي القطري، لتوفير حلول تمويلية حديثة للشركات الخاصة، بما يمهّد لبناء شراكات تعود بالنفع على منظومة الأعمال الوطنية.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك إطلاق برنامج الضمان الائتماني، وهو الإصدار المحدّث والمطوّر من برنامج "الضمين" الذي أطلق سابقاً بهدف إصدار ضمانات للبنوك الشريكة التي تقدم التمويل للشركات المحلية، لتشجيعها على تمويل المشاريع والأعمال في الدولة، وسيكون البرنامج الجديد مدمجاً ضمن بوابة "تمكين".

وقال السويدي: "عملنا على تطوير برنامج الضمان الائتماني لنساهم في مشاركة المخاطر مع البنوك الشريكة، وسنخصص مبلغاً مبدئياً يقدّر بثلاثة مليارات ريال كقيمة إجمالية للبرنامج، استجابةً لمتطلبات منظومة الأعمال المتطورة، ولتغطية شرائح أوسع من العملاء، بما ينعكس إيجاباً على أداء اقتصادنا الوطني".

وتجسّد بوابة التمويل الوطنية "تمكين" رؤية موحّدة وتضافراً للجهود الوطنية، وتنسيقاً عالياً بين أبرز المؤسسات العاملة في القطاعَين المالي والحكومي في الدولة. وقد أشرف بنك قطر للتنمية على تطويرها بتوجيه من مصرف قطر المركزي، وبعد مشاورات وتنسيق مع البنوك الوطنية الشريكة، بهدف دعم القطاع الخاص وتوسيع الحلول التمويلية للشركات العاملة في قطر.

ويستند نظام الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية إلى ثلاث ركائز أساسية ومتكاملة إلى دعم الابتكار عبر احتضان وتسريع الأفكار الريادية والاستثمار في الشركات الناشئة، تنمية الأعمال المحلية من خلال الدعم المالي والاستشاري، وتفعيل منظومة التصدير لتعزيز الصادرات القطرية ورفع تنافسية المنتج القطري في الأسواق العالمية بالتعاون مع الشركاء الحكوميين.

وتركّز ركائز عمل البنك على تنويع أدوات دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والإبداع، مع تأكيد أهمية العمل المشترك وتأسيس شراكات فعّالة محلياً وعالمياً.