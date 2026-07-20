playlist icon

موجز الأخبار

play icon

بنية تحتية في الخليج تحت النار

اقتصاد عربي
مباشر
20 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 09:20 (توقيت القدس)
أيقونة ملف البنية التحتية في الخليج، 20 يوليو 2026 (محاكاة)
ملف استهداف البنية التحتية في الخليج، 20 يوليو 2026 (محاكاة)
+ الخط -

اظهر الملخص
- تصاعدت التهديدات الإيرانية على المنشآت النفطية والبنية التحتية في الخليج، مما أدى إلى أضرار كبيرة في دول المنطقة منذ بدء الصراع بين واشنطن وطهران في فبراير.
- شملت الاعتداءات الإيرانية استهداف الكهرباء والطاقة والمطارات والموانئ، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة.
- تسعى دول الخليج لتأمين خطوطها الملاحية عبر الالتفاف على مضيق هرمز، في محاولة لتقليل تأثير التهديدات الإيرانية على أمنها الاقتصادي.

اتخذت الحرب منحىً جديداً بعد أن تصاعدت التهديدات والاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية والبنية التحتية من كهرباء وطاقة ومطارات وموانئ خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تخلُ دولة خليجية من أضرار كبيرة في هذا الإطار منذ بدء الصراع بين واشنطن وطهران في 28 فبراير/ شباط. في المقابل، واصلت دول المنطقة رحلة الالتفاف على مضيق هرمز لتأمين خطوطها الملاحية

مواد الملف

دلالات
المزيد في اقتصاد
متداول في قاعة بورصة نيويورك، 14 يوليو 2026 (تيموثي كلاري/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أسواق
مباشر

الأسواق اليوم | تصاعد الحرب يخفض الذهب ويرفع النفط والدولار

ناقلة نفط مشتعلة، 6 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

خريطة المرافق الخدمية التي قصفتها إيران في بلدان الخليج

بيرنهام في لندن، 17 يوليو 2026 (Getty)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

الحرب تحاصر "داونينغ ستريت"... بيرنهام يتسلم السلطة وسط عاصفة أزمات