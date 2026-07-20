بنية تحتية في الخليج تحت النار

- تصاعدت التهديدات الإيرانية على المنشآت النفطية والبنية التحتية في الخليج، مما أدى إلى أضرار كبيرة في دول المنطقة منذ بدء الصراع بين واشنطن وطهران في فبراير. - شملت الاعتداءات الإيرانية استهداف الكهرباء والطاقة والمطارات والموانئ، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة. - تسعى دول الخليج لتأمين خطوطها الملاحية عبر الالتفاف على مضيق هرمز، في محاولة لتقليل تأثير التهديدات الإيرانية على أمنها الاقتصادي.

اتخذت الحرب منحىً جديداً بعد أن تصاعدت التهديدات والاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية والبنية التحتية من كهرباء وطاقة ومطارات وموانئ خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تخلُ دولة خليجية من أضرار كبيرة في هذا الإطار منذ بدء الصراع بين واشنطن وطهران في 28 فبراير/ شباط. في المقابل، واصلت دول المنطقة رحلة الالتفاف على مضيق هرمز لتأمين خطوطها الملاحية