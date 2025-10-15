بنوك غزة تبدأ العمل تدريجياً غداً الخميس

- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن بدء تقديم الخدمات المصرفية في غزة تدريجيًا، مع تشغيل عدد محدود من الفروع وفق جاهزيتها الفنية، ودعت الجمهور لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتجنب الازدحام. - أغلقت البنوك في غزة منذ أكتوبر 2023 بسبب العدوان والظروف الأمنية، مما أدى إلى شلل في النظام المصرفي وهيمنة السوق السوداء على حركة الأموال. - يُتوقع أن تسهم الخطوة الجديدة في استعادة الثقة بالنظام المصرفي الرسمي، مما يمهد لاستئناف الدورة الاقتصادية الطبيعية في غزة.

أبلغت سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم مقام البنك المركزي، المصارف العاملة في قطاع غزة بالبدء في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجمهور اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس، وذلك وفقًا لجاهزيتها الفنية والتشغيلية. وقال بيان لسلطة النقد إن عملية إعادة تشغيل الفروع المصرفية ستتم بشكل تدريجي ومرحلي، حيث سيتم في المرحلة الأولى تشغيل عدد محدود من الفروع وفق جاهزيتها، على أن يتم الإعلان تباعًا عن الفروع الأخرى التي ستدخل الخدمة وفقًا لخطط إعادة التأهيل.

ودعت سلطة النقد الفلسطينيين إلى الاستمرار في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مثل بطاقات الدفع، المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف الذكية، نظرًا لما توفره من سهولة وأمان وسرعة في إنجاز المعاملات، ولضمان تلبية احتياجاتهم دون الحاجة إلى التزاحم على الفروع.

وأغلقت البنوك والمؤسسات المصرفية في قطاع غزة أبوابها في اليوم الأول للعدوان في السابع من أكتوبر 2023، ولم تفتحها حتى خلال فترات الهدن نتيجة غياب الأمن والظروف الميدانية المعقدة وما تسببت فيه حرب الإبادة التي شنّتها دولة الاحتلال على القطاع. وكان يعمل في القطاع 11 مصرفاً محلياً وأجنبياً، فضلاً عن بنكين محليين غير معترف بهما يتبعان للحكومة التي كانت تديرها حركة حماس.

ويأتي هذا التطور بعد نحو عامين من توقف سلطة النقد عن ممارسة مهامها الإشرافية بشكل فعلي في قطاع غزة، نتيجة الأوضاع الأمنية واللوجستية التي شهدها القطاع، ما أدى إلى شلل شبه تام في المنظومة المصرفية الرسمية.

وخلال تلك الفترة، هيمنت السوق السوداء على حركة الأموال والسيولة النقدية في غزة، حيث واجه الغزيون صعوبات متزايدة في سحب أموالهم من الحسابات البنكية، ووصلت نسبة الحصول على الكاش من الودائع البنكية إلى نحو 52% فقط. ويتوقع أن تسهم الخطوة الجديدة في إعادة الانتظام التدريجي للقطاع المالي في غزة وفتح المجال أمام استعادة الثقة بالنظام المصرفي الرسمي، تمهيدا لاستئناف الدورة الاقتصادية الطبيعية في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة يعيشها سكان القطاع.