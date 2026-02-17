بنك كندي يبيع حصته في إلبيت الإسرائيلية بسبب مشاركتها بالإبادة

باعت شركة 1832 لإدارة الأصول التابعة لبنك سكوتيا الكندي كامل حصتها في شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت" Elbit، كما أظهرت الإفصاحات التنظيمية، بعد أن واجه البنك انتقادات حادة بسبب الاستثمار في شركة ساهمت في الإبادة في غزة.

وشكّل غضب النشطاء من دور شركة إلبيت في تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية التي استخدمتها خلال حربها في غزة، ضغوطاً على بنك سكوتيا، الذراع الاستثماري، الذي كان في وقت من الأوقات أكبر مستثمر أجنبي في شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية. كما أدّى انكشاف بنك سكوتيا على شركة تصنيع الأسلحة، إلى احتجاجات في فروع البنك منذ عام 2023. وتسبب ذلك في تعطيل حفل توزيع جوائز جيلر المرموقة في كندا، وهي جائزة أدبية كان بنك سكوتيا يرعاها، بحسب وكالة رويترز.

ولم يعد الذراع الاستثماري يمتلك أسهمًا في شركة Elbit إطلاقاً بحسب وثائق مُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بينما بلغت حيازته في نوفمبر حوالي 165 ألف سهم في إلبيت بقيمة 84 مليون دولار، بينما بلغت في أغسطس/آب 700 ألف سهم بقيمة 315 مليون دولار، بعد أن كان البنك يمتلك أكثر من 2.2 مليون سهم في عام 2021، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وكان سعر سهم إلبيت في 2021 يُتداول بأقل من 175 دولارًا في بورصة ناسداك، بينما ارتفع في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أكثر من 700 دولار، بعد أن تضاعف سعره خلال العام الماضي.

وأعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني، أنّها وقعت اتفاقية متعدّدة السنوات لشراء ذخائر جوّية مع شركة إلبيت بقيمة 183 مليون دولار. وأكّدت شركة إلبيت ارتفاعاً حاداً في أرباح الربع الثالث في نوفمبر، مدفوعة بالمبيعات للجيش الإسرائيلي خلال حربه ضد غزة، وبزيادة الإنفاق الدفاعي العالمي. وارتفعت أسهم شركة Elbit المدرجة في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف العام الماضي، بحسب "رويترز".

وبحسب موقع موندو وايز الكندي، على مدى عامين تقريبًا، خرج النشطاء في فانكوفر وعموم كندا إلى الشوارع مطالبين بنك سكوتيا بسحب استثماراته بالكامل من شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. وانخرطت قطاعات عديدة في هذه الحملة، من جماعات التضامن إلى الفنانين، مطالبين بإنهاء هذا التحالف بين بنك كبير وشركة أسلحة إسرائيلية تساهم بشكل فعلي في الإبادة الجماعية.

ووفق الموقع، كان صندوق إدارة الأصول 1832 التابع لبنك سكوتيا يمتلك 5% من أسهم شركة إلبيت سيستمز بقيمة تقارب 500 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، قام الصندوق تدريجياً ببيع جزء كبير من أسهمه، وبحلول نهاية سبتمبر 2024، انخفضت قيمتها إلى 118 مليون دولار فقط.

لكن ما إن شعر بنك سكوتيا بأنه لم يعد تحت رقابة مستمرة، حتى غيّر مساره وبدأ بهدوء في إعادة استثمار أمواله في شركة إلبيت، وفق الموقع. كما أشارت جمعية كندا فلسطين في بيانها الصادر في 9 مايو/أيار 2025". وشهد الربع الأخير من عام 2024 تحولاً في استراتيجيتهم، حيث استحوذوا على المزيد من أسهم إلبيت التي قُدّرت قيمتها آنذاك بـ 180 مليون دولار.

ومع ذلك، شهدت أسعار أسهم إلبيت ارتفاعاً مستمراً منذ أواخر يناير/كانون الثاني من هذا العام. حيث أظهر آخر تقرير لشركة 1832 لإدارة الأصول للربع الأول من عام 2025 أن قيمة أسهمها في شركة إلبيت بلغت 268 مليون دولار. إثر ذلك، أعلن الناشطون استكمال الضغط، إلى أن سحب البنك استثماراته بالكامل.