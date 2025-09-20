بنك قطر الوطني يطلق أول صندوق مرمّز للأسواق النقدية في مركز دبي

- أطلقت مجموعة بنك قطر الوطني و"ستاندرد تشارترد" و"دي إم زد فاينانس" أول صندوق مرمّز للأسواق النقدية في مركز دبي المالي العالمي، حيث يدير بنك قطر الوطني الاستثمارات الأساسية، و"دي إم زد فاينانس" تقدم البنية التحتية للترميز، و"ستاندرد تشارترد" يعمل كوصي للأصول الرقمية. - يوفر صندوق QCD مزايا في الامتثال التنظيمي والشفافية والسيولة، ويعتمد على تقنية البلوك تشين لدمج الأصول التقليدية مع الرقمية، مما يسهل التحويل إلى رموز رقمية ويعزز السيولة والشفافية. - يساهم الصندوق في سد الفجوة بين التمويل التقليدي واللامركزي، ويجذب المؤسسات الكبرى للاستثمار، مع التزام "ستاندرد تشارترد" بتقديم بنية تحتية موثوقة لدعم الدمج بين التمويل التقليدي والرقمي.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني و"ستاندرد تشارترد" و"دي إم زد فاينانس" عن إطلاق أول صندوق مرمّز للأسواق النقدية وخاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، وهو صندوق QCD للأوراق النقدية. وستتولى مجموعة بنك قطر الوطني مسؤولية إدارة الاستثمارات الأساسية للصندوق. وتعمل "دي إم زد فاينانس" مشاركاً رئيسياً ومزوداً حصرياً للبنية التحتية للترميز، وعيّنت شركة "كابريكورن" لإدارة صناديق الاستثمار مديراً للصندوق. كما سيقوم "ستاندرد تشارترد" بدور الوصي لصندوق QCD للأوراق النقدية من خلال خدماته لحفظ الأصول الرقمية في مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلقه رسمياً عام 2024.

ويعد صندوق QCD أول صندوق مرمّز لأسواق النقد وخاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، ويوفر مزايا قوية على صعيد الامتثال التنظيمي والشفافية والأمن والسيولة والموقع التنافسي. وقد اعتمد بنك قطر الوطني وحدات QCDT "كيو سي دي تي" أصلاً ضمانياً مؤهلاً، ومن المتوقع اعتماده قريباً أصلاً ضمانياً متطابقاً من قبل بعض البورصات العالمية الكبرى، ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في سنغافورة سيلاس لي، في بيان للمجموعة اليوم السبت، إنّ "الإطلاق الرسمي لوحدات (كيو سي دي تي) يمثل خطوة متقدمة في استخدام تقنية البلوك تشين، لتمكين المستثمرين من دمج الأصول ذات العائد المرتفع بسلاسة من التمويل التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي". وأضاف أنّ الصندوق يجمع بين استقرار الأدوات التقليدية مثل سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل والودائع المقومة بالدولار الأميركي، وبين مزايا التحويل إلى رموز رقمية، ما يوفر سيولة وشفافية أكبر ويتيح استخدامها ضمانات في العقود الذكية للتداول والتمويل والإقراض.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ"ستاندرد تشارترد" في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان رولا أبو منه إنّ "ستاندرد تشارترد يلتزم بتقديم البنية التحتية الموثوقة التي يعتمد عليها المستثمرون من مختلف أنحاء العالم، ودعم الدمج بين التمويل التقليدي والرقمي". بدوره أوضح الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "دي إم زد فاينانس" ناثان ما أنّ الصندوق يربط بفاعلية بين البورصات والمستثمرين من فئة المؤسسات"، مشيراً إلى أنه من خلال الفصل الدقيق للأصول والتعاون الوثيق مع الشركاء المصرفيين، يساهم في تلبية احتياجات السيولة بشكل فعال، لافتاً إلى أن الصندوق بدأ بالفعل بجذب مؤسسات كبرى وشركات مدرجة منذ إطلاقه.

والصندوق المرمّز هو صندوق مالي تعتمد أصوله على تقنية الرموز الرقمية tokenization، ما يتيح لمستثمريه شراء "رموز" تمثل جزءاً من أصول الأسواق النقدية التقليدية، مثل سندات الخزانة الأميركية، وودائع الدولار قصيرة الأجل، عبر أنظمة رقمية مدعومة بالبلوك تشين. ويواكب الصندوق المرمّز تطورات الاقتصاد الرقمي ويتيح الاستثمار والتمويل الفوري عبر منصة آمنة وشفافة، ويتيح لمؤسسات كبرى وشركات مدرجة الاستثمار بسرعة، بالتوافق مع التشريعات المحلية والدولية للأسواق المالية. في حين تظل الصناديق التقليدية أكثر ارتباطاً بالبنية المالية الكلاسيكية وتطبيقاتها البيروقراطية.

يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني شركة مساهمة عامة قطرية، أسست في عام 1964 بوصفها أول بنك تجاري قطري يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار والقطاع الخاص بنسبة 50% لكل طرف.