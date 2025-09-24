بنك قطر الوطني يصدر سندات خضراء بـ750 مليون يورو

- أصدرت مجموعة بنك قطر الوطني سندات خضراء بقيمة 750 مليون يورو، وهو الإصدار الأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن برنامج أوراق الدين متوسطة المدى، مما يعكس التزام البنك بالتمويل الأخضر والاستدامة. - يهدف الإصدار إلى تمويل مشاريع تتوافق مع معايير المشاريع الخضراء، وقد تم بالتعاون مع مديرين رئيسيين مثل "باركليز" و"كريدي أغريكول"، حيث شكل المستثمرون البيئيون 56% من إجمالي الإصدار. - يُعتبر بنك قطر الوطني رائداً في السندات الخضراء منذ 2020، ويستخدمها لتمويل مشاريع مستدامة، مما يعزز مكانته في سوق التمويل المستدام.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، عن نجاحها في استكمال عملية الإصدار الافتتاحي لسندات خضراء بقيمة 750 مليون يورو (880 مليون دولار) ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (البرنامج) في أسواق رأس المال العالمية. وبحسب بيان للمجموعة نشر على موقع بورصة قطر، اليوم الأربعاء، طرح البرنامج سندات لمدة خمس سنوات، أمس الثلاثاء، ويعد أكبر إصدار على الإطلاق لسندات خضراء مقومة باليورو من قبل بنك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت البيان إلى أنّ "قطر الوطني" حرص على دمج قضايا الاستدامة في جميع أنشطته بهدف ترك أثر إيجابي في المجتمعات التي يخدمها، مشيراً إلى أن هذا الإصدار يعكس التزامه الراسخ بتطوير منتجات التمويل الأخضر والاستدامة في قطر وأسواقه الرئيسية، وذلك وفقاً لإطار التمويل المستدام الخاص بالمجموعة.

وأضاف "جذب هذا الإصدار اهتماماً قوياً من قبل مجموعة من المستثمرين العالميين، وتلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث بلغت الطلبات 2.5 ضعف حجم الإصدار". وانخفضت تكلفة تمويل السندات بشكل ملحوظ، إذ بلغ السعر النهائي 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي، مقارنة بالسعر الأولي البالغ 105-100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي. أما سعر الفائدة الثابت على السندات فهو 3% سنوياً.

وأكد البيان أنّ هذا الإصدار "حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، لا سيما المستثمرين الأوروبيين والآسيويين، مما يعكس استراتيجية مجموعة قطر الوطني لتنويع مصادر التمويل من حيث المناطق الجغرافية والعملات. وشكّل المستثمرون ذوو المعايير البيئية المرتفعة، الذين يشملون صناديق الاستثمار المتخصصة التي تستثمر في أصول تخضع لمعايير صارمة في مجال الاستدامة نسبة 56% من إجمالي الإصدار".

ونبّه البيان إلى أنه "سيجري استخدام عائدات هذه السندات الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مجموعة من المشاريع التي تتوافق مع معايير المشاريع الخضراء المعتمدة، وذلك وفقاً لإطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة الذي وضعه البنك". وجرى ترتيب الإصدار وطرحه من خلال تجمع لمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين يتألف من كل من "باركليز"، و"كريدي أغريكول"، و"إتش إس بي سي"، و"كيو إن بي كابيتال"، و"سانتاندير".

تجدر الإشارة، إلى أن بنك قطر الوطني أصدر عدة سندات من قبل على مدار الأعوام الماضية، وأصدر أول سندات خضراء في سبتمبر/ أيلول 2020 بقيمة 600 مليون دولار أميركي، وكانت أول إصدار لسندات خضراء تصدرها مؤسسة مالية قطرية.

علاوة على ذلك، درج بنك قطر الوطني على إصدار سندات تقليدية (دين متوسطة الأجل) بالدولار الأميركي والعملات الأجنبية، بغرض تنويع مصادر التمويل ودعم نمو أعماله داخل قطر وخارجها، وتأتي إصداراته متوافقة مع برامج الدين العالمية المعتادة للبنوك الكبرى وغالباً بمدد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. وتتنوع أنواع الإصدارات بين سندات خضراء وسندات تقليدية، وهو ما أدى إلى تعزيز مكانة بنك قطر الوطني عربياً ودولياً في سوق أدوات الدين والتمويل المستدام.

والسندات الخضراء هي أدوات دين تصدرها الشركات أو الحكومات لجمع الأموال من المستثمرين، ويُشترط أن تُستخدم كامل عائداتها حصرياً في تمويل أو إعادة تمويل مشاريع بيئية مستدامة مثل الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة المياه، والمباني الخضراء، وإدارة النفايات بطريقة صديقة للبيئة. وتتميّز هذه السندات بأنها تخضع لمعايير وإطار تنظيمي دولي (مثل مبادئ السندات الخضراء)، إذ يجب على الجهة المصدرة الإفصاح عن الطريقة التي تُستخدم بها الأموال، والتقارير الدورية لتتبع الأثر البيئي للمشاريع الممولة، ويتيح ذلك للمستثمرين فرص الاستثمار المسؤول، ويحسّن شفافية استخدام الأموال.