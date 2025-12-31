- بنك زراعات التركي يخطط لبدء العمل المصرفي في سوريا، بعد استكمال الإجراءات القانونية وتقديم طلبات رسمية لمصرف سورية المركزي، بهدف إنشاء فرع أو بنك تابع له لتعزيز العلاقات المصرفية والشراكات المستقبلية. - تأتي هذه الخطوة في إطار دعم تركيا للإدارة السورية الجديدة، حيث تسعى السلطات السورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من الحرب، من خلال تطوير أنظمة الدفع وإعادة بناء القطاع المصرفي. - يواجه القطاع المصرفي السوري تحديات بسبب العقوبات الغربية، لكن إلغاء قانون قيصر قد يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز التعافي الاقتصادي.

كشف المدير العام لبنك زراعات التركي ألب أرسلان جاكار عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لبدء العمل المصرفي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن البنك الحكومي تقدم بطلبات رسمية إلى مصرف سورية المركزي، تمهيداً لإنشاء فرع أو بنك تابع له في البلاد.

وأوضح جاكار، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز وصحيفة ABC Gazetesi التركية، أن الخطوة تأتي في إطار متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن البنك أبدى نيته الرسمية لبدء العمليات المصرفية في سورية، ويجري حالياً مباحثات مع بنوك سورية لتعزيز علاقات المراسلة وبحث إمكانية إقامة شراكات مستقبلية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه السلطات السورية، منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد قبل أكثر من عام، إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد حرب استمرت نحو 13 عاماً، عبر تطوير أنظمة الدفع وإعادة بناء القطاع المصرفي. وتعد تركيا أبرز داعم خارجي للإدارة السورية الجديدة، إذ وثقت علاقاتها التجارية والاقتصادية معها، فيما تهدف مبادرة بنك زراعات إلى تسهيل إعادة الإعمار ومواءمة اللوائح المصرفية مع المعايير الدولية.

مصادر مصرفية تركية كانت قد كشفت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق أن المصارف التركية تخطط لتأسيس بنوك لها في سورية لتمويل المشروعات المشتركة، بما فيها التجارة والبنية التحتية، ونقل الخبرات المصرفية الحديثة إلى سوق يعاني من تراجع كبير في الخدمات المالية خلال سنوات الحرب. ورجحت المصادر أن يكون بنك زراعات أول مصرف تركي في سورية، مع إمكانية افتتاح فروع في دمشق وحلب ومدن رئيسية أخرى، على أن تلحق به لاحقاً مصارف حكومية وخاصة وحتى إسلامية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العقوبات الغربية المفروضة على سورية، والتي تشكل أبرز التحديات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع المصرفي. غير أن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية كان قد أكد في تصريحات سابقة أن إلغاء قانون قيصر سيشكل نقطة مفصلية للاستقرار النقدي والاقتصادي، ويمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم مسار التعافي.

يُذكر أن بنك زراعات يعد أكبر بنك في تركيا من حيث الأصول، والتي بلغت نحو 7.9 تريليونات ليرة تركية (184 مليار دولار) حتى سبتمبر/أيلول 2025، فيما تضم سورية حالياً ستة مصارف حكومية و11 مصرفاً خاصاً وأربعة إسلامية، إلى جانب تاريخ مصرفي يمتد منذ تأسيس المصرف الزراعي التعاوني عام 1888.