بنك الجزائر يلغي قرار حظر الايداع النقدي للأموال

اقتصاد عربي
الجزائر

عثمان لحياني

60244E7B-773C-460F-B426-426EBC60D89E
عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
مباشر
05 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:24 (توقيت القدس)
في أحد أسواق الجزائر، 21 نوفمبر 2023 (Getty)
القرار الملغى تسبب في مشاكل للشركات والتجار، الجزائر في 21 نوفمبر 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تراجع بنك الجزائر المركزي عن قرار حظر تسلم البنوك للأموال نقدًا، مما أدى إلى إقالة المحافظ صلاح الدين طالب، وتكليف معتصم بوضياف بمهام المحافظ بالنيابة.
- أصدر البنك مذكرة جديدة تسمح بتمويل الحسابات التجارية نقدًا أو بوسائل دفع كتابية، مع التأكيد على توافق العمليات مع الملف الشخصي للزبون، في إطار مكافحة غسل الأموال.
- القرار السابق للبنك تسبب في مشكلات للشركات التي تعتمد على التمويل النقدي اليومي، بينما تسعى السلطات لتشجيع إيداع الأموال ضمن النظام البنكي.

تراجع بنك الجزائر المركزي عن قرار سابق يقضي بحظر تسلم البنوك الأموال نقدا من الزبائن حين ايداعها في حساباتهم المصرفية، وقرر إلغاء هذا القرار الذي يعتقد أنه كان السبب وراء إقالة الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الأحد، لمحافظ البنك المركزي صلاح الدين طالب. ووجه البنك، مذكرة جديدة، الاثنين، إلى البنوك تتيح "إمكانية تموين الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا على أساس حجم الأعمال اليومي أو الأسبوعي".

وشدد على أن "العمليات تكون متوافقة مع الملف الشخصي ومتسقة مع معلومات الزبون التي بحوزة البنك"، في سياق تطبيق التدابير الوقائية من غسل الأموال والعائدات الإجرامية. وكان البنك المركزي قد أصدر في 22 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، قرارا يحظر على البنوك تسلم الودائع المالية نقدا من المودعين، إلا باشتراط إثبات مصدرها، وهو ما تسبب في مشكلات جدية بالنسبة للشركات التي تعمل على التموين اليومي للسوق، والتي تقوم شبكات توزيع منتجاتها بالجمع النقدي الأسبوعي لعائدات المبيعات، لإيداعها في البنوك.

شاحنات التموين بالوقود في احدى محطات في الطريق السريع بالجزائر. أغسطس 2025 (فيسبوك)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

اضطراب في التموين بالوقود بسبب إضراب الناقلين في الجزائر

وكان الرئيس الجزائري قد أقال محافظ بنك الجزائر المركزي، وكلّف نائب محافظ البنك، معتصم بوضياف بمهام المحافظ بالنيابة، إلى حين تعيين محافظ جديد، في قرار كان متوقعا بسبب سلسلة قرارات بدت غير موفقة للبنك، وبخاصة القرار الأخير الذي أثار جدلا كبيرا، والذي يخص منع البنوك من تسلم الأموال نقدا ومطالبة الدافعين بإثبات مصدر أموالهم، بينما تعمل السلطات منذ فترة على تشجيع المتعاملين والتجار على إيداع أموالهم ضمن المسلك البنكي، في محاولة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأموال في السوق الموازية.

دلالات
المساهمون
المزيد في اقتصاد
"لا حرب من أجل النفط" أمام السفارة الأميركية في دبلن، 4 يناير 2026 (ناتاليا كامبوس/ Getty)
التحديثات الحية
طاقة
مباشر

النفط أمام اختبار فنزويلا.. ماذا تقول المؤسسات العالمية الكبرى؟

ناقلتا نفط خام في ولاية زوليا في فنزويلا 17 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

ما مصير العلاقات الاقتصادية بين تركيا وفنزويلا؟

تظاهرة في فنزويلا مناهضة للحرب الأميركية، 3 يناير 2026(Getty)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

ترامب وفنزويلا... الأسواق تختبر مخاطر السياسة