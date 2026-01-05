بنك الجزائر يلغي قرار حظر الايداع النقدي للأموال

- تراجع بنك الجزائر المركزي عن قرار حظر تسلم البنوك للأموال نقدًا، مما أدى إلى إقالة المحافظ صلاح الدين طالب، وتكليف معتصم بوضياف بمهام المحافظ بالنيابة. - أصدر البنك مذكرة جديدة تسمح بتمويل الحسابات التجارية نقدًا أو بوسائل دفع كتابية، مع التأكيد على توافق العمليات مع الملف الشخصي للزبون، في إطار مكافحة غسل الأموال. - القرار السابق للبنك تسبب في مشكلات للشركات التي تعتمد على التمويل النقدي اليومي، بينما تسعى السلطات لتشجيع إيداع الأموال ضمن النظام البنكي.

تراجع بنك الجزائر المركزي عن قرار سابق يقضي بحظر تسلم البنوك الأموال نقدا من الزبائن حين ايداعها في حساباتهم المصرفية، وقرر إلغاء هذا القرار الذي يعتقد أنه كان السبب وراء إقالة الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الأحد، لمحافظ البنك المركزي صلاح الدين طالب. ووجه البنك، مذكرة جديدة، الاثنين، إلى البنوك تتيح "إمكانية تموين الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا على أساس حجم الأعمال اليومي أو الأسبوعي".

وشدد على أن "العمليات تكون متوافقة مع الملف الشخصي ومتسقة مع معلومات الزبون التي بحوزة البنك"، في سياق تطبيق التدابير الوقائية من غسل الأموال والعائدات الإجرامية. وكان البنك المركزي قد أصدر في 22 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، قرارا يحظر على البنوك تسلم الودائع المالية نقدا من المودعين، إلا باشتراط إثبات مصدرها، وهو ما تسبب في مشكلات جدية بالنسبة للشركات التي تعمل على التموين اليومي للسوق، والتي تقوم شبكات توزيع منتجاتها بالجمع النقدي الأسبوعي لعائدات المبيعات، لإيداعها في البنوك.

وكان الرئيس الجزائري قد أقال محافظ بنك الجزائر المركزي، وكلّف نائب محافظ البنك، معتصم بوضياف بمهام المحافظ بالنيابة، إلى حين تعيين محافظ جديد، في قرار كان متوقعا بسبب سلسلة قرارات بدت غير موفقة للبنك، وبخاصة القرار الأخير الذي أثار جدلا كبيرا، والذي يخص منع البنوك من تسلم الأموال نقدا ومطالبة الدافعين بإثبات مصدر أموالهم، بينما تعمل السلطات منذ فترة على تشجيع المتعاملين والتجار على إيداع أموالهم ضمن المسلك البنكي، في محاولة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأموال في السوق الموازية.