- أعلن بنك "الإمارات دبي الوطني مصر" عن استحواذه على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك "إتش إس بي سي مصر"، بهدف تعزيز وجوده في السوق المصرية ودعم استراتيجية النمو الإقليمي. - تشمل الصفقة جميع أصول والتزامات "إتش إس بي سي مصر" في قطاع الأفراد، بما في ذلك القروض والودائع والشبكة الفروع، ويتوقع تحقيق مكسب قبل الضرائب بنحو 300 مليون دولار. - سيواصل "إتش إس بي سي" التركيز على الأعمال المصرفية للشركات في مصر، بينما يسعى "الإمارات دبي الوطني" لتوسيع قاعدة عملائه من خلال 64 فرعاً.

أعلن بنك "الإمارات دبي الوطني مصر" وهو مصرف تجاري بالقاهرة وتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الإماراتية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك "إتش إس بي سي مصر" (HSBC Egypt)، في صفقة تهدف إلى تعزيز حضور البنك الإماراتي في السوق المصرية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه بنك الإمارات دبي الوطني مصر في دمج أعمال الأفراد لدى HSBC مصر؟ ما هي الآثار المتوقعة لهذه الصفقة على المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويتوقع "بنك الإمارات دبي الوطني مصر" أن تعزز الصفقة موقعه في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المميزة في مصر، وأن تدعم ترابط أعمال المجموعة بين الإمارات ومصر. إذ تعد السوق المصرية ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الإقليمي للمجموعة وتوسيع حضورها في أسواقها الرئيسية.

وقال بنك "الإمارات دبي الوطني مصر"، في بيان، إن "إتمام الصفقة لا يزال مرهونا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستيفاء شروط الإغلاق المتفق عليها بين الطرفين".

من جهته، أوضح بنك "إتش إس بي سي"، في بيان منفصل، أن الصفقة يتوقع استكمالها خلال النصف الثاني من عام 2027، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وتشمل الصفقة جميع أصول والتزامات أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لـ"إتش إس بي سي مصر"، بما في ذلك القروض والودائع والحسابات المصرفية للأفراد، إضافة إلى الموظفين الداعمين للأنشطة التي ستنتقل إلى بنك "الإمارات دبي الوطني مصر".

وبحسب بيان البنك الإماراتي، يشمل الاستحواذ أيضا شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المرتبطة بأعمال التجزئة المصرفية، إلى جانب قاعدة العملاء والموظفين المعنيين بالصفقة.

وأكد "إتش إس بي سي" عدم وجود أي تغييرات فورية بالنسبة إلى عملائه من الأفراد في مصر، مشيرا إلى أن المنتجات والخدمات المصرفية ستواصل العمل بصورة طبيعية خلال المرحلة الحالية. وأضاف أن الطرفين سيتعاونان لضمان انتقال سلس للعملاء والموظفين عند استكمال الصفقة.

ويتوقع "إتش إس بي سي" أن تحقق عملية البيع مكسبا تقديريا قبل الضرائب بنحو 300 مليون دولار، على أن يُعترف بمعظم هذا المكسب عند إتمام الصفقة. وأشار إلى أن البيع لن يكون له تأثير جوهري في نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول للمجموعة.

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وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن "الاستثمار يؤكد ثقة المجموعة في ديناميكية السوق المصرية وآفاق نموها على المدى الطويل"، مضيفا أنها "تتطلع إلى تعزيز حضورها في مصر والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام ودعم مسيرة التنمية".

من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس إدارة بنك "الإمارات دبي الوطني مصر"، شاين نيلسون أن "الاستحواذ يمثل خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية النمو الإقليمي، لكونه يعزز وجود المجموعة في إحدى أسواقها الرئيسية ويوسع قاعدة عملائها في مصر".

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "الإمارات دبي الوطني مصر"، عمرو الشافعي إن "الصفقة ستدعم خطط النمو والتوسع، وتمكن البنك من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية في السوق المصرية".

وفي المقابل، أكد "إتش إس بي سي" أن "مصر ستظل سوقا مهمة لأعماله المصرفية للشركات والمؤسسات، وأنه سيواصل خدمة عملائه في هذا القطاع ودعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر والأسواق الخارجية".

وتأتي عملية البيع بعد مراجعة استراتيجية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد في مصر أعلنها البنك خلال العام الماضي.

ويعمل بنك "الإمارات دبي الوطني مصر" من خلال شبكة تضم 64 فرعا في أنحاء البلاد، فيما بلغ إجمالي أصوله نحو 5 مليارات دولار في 30 يونيو/حزيران 2026. ويمنح الاستحواذ البنك فرصة لتوسيع أعماله وقاعدة عملائه، فور استكمال الإجراءات التنظيمية ونقل الأصول والالتزامات المتفق عليها.