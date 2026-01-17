بنك إنكلترا يحذر من خطر التيارات "الشعبوية" على البنوك المركزية

- حذر أندرو بايلي من تأثير الشعبوية على البنوك المركزية، مشددًا على ضرورة إصلاح المؤسسات لتعزيز ثقة الجمهور، حيث تمثل الشعبوية تحديًا للاستقرار العالمي. - أكد على أهمية استقلال البنوك المركزية في رسم السياسات بعيدًا عن الضغوط السياسية، مشيرًا إلى تدخل بنك إنكلترا في 2022 لإنقاذ الاقتصاد، ودعم جيروم بأول ضد التحقيقات السياسية. - دعا المؤسسات متعددة الأطراف للرد على الاتهامات بعدم العمل للمصلحة العامة، مشددًا على التكيف مع التطورات التكنولوجية لضمان توزيع فوائد التجارة الحرة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

فيما يبدو وكأنه رسالة تضامن مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حذر أندرو بايلي محافظ بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) من خطر الشعبوية على البنوك المركزية والمؤسسات العالمية. ودعا بيلي في خطاب ألقاه الجمعة أمام مجموعة من الاقتصاديين ومحافظي البنوك المركزية، دعا المؤسسات المعنية إلى التصدي لتلك الهجمات من "خلال ترتيب أوضاعها الداخلية".

وقال بايلي، في خطابه، إن المؤسسات متعددة الأطراف، التي تتعرض لهجوم من شخصيات مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحزاب مشابهة له في أوروبا، "يجب ألا تتظاهر بأن كل شيء كان مثالياً"، مؤكداً ضرورة إصلاحها في مواجهة تراجع ثقة الجمهور. وفي تصريحات سياسية غير معتادة حول حالة الاقتصاد العالمي، اعتبر بايلي أن "صعود ما يُعرف بالشعبوية" يشكل رياحاً معاكسة للاستقرار العالمي، إذ يميل أنصارها إلى وضع التجارة الحرة في مواجهة العمال المحليين، ولديهم "نزعة لإرجاع الأوضاع غير المواتية إلى قوى خارجية بدلاً من الإشارة إلى التحديات المشتركة".

وتراهن البنوك المركزية في مختلف الأنظمة الديمقراطية على استقلالها فيما يتعلق برسم السياسات المالية والنقدية بمنأى عن التوجهات السياسية للحكومات. وقد تدخل بنك إنكلترا في عام 2022 لإنقاذ الاقتصاد الوطني بعدما تسببت إجراءات خفض ضرائب واستدانة من قبل رئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس آنذاك في انهيار قيمة الجنيه الإسترليني وارتفاع غير مسبوق في مدفوعات أذون الخزانة البريطانية.

وكانت مجموعة من البنوك المركزية العالمية قد وقعت يوم الثلاثاء الماضي بياناً تضامنياً مع جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الذي قررت وزارة العدل الأميركية بدء تحقيق جنائي معه بصفته الوظيفية في مخالفات تقول إنها وقعت في العملية المستمرة لتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة. وقد رد "بأول" على الاتهام في تسجيل فيديو، وهو أمر نادر بالنسبة له، مؤكدا إن الرئيس الأميركي وراء تحريك تلك المزاعم بسبب إصراره مع لجنة أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي على أن يستند قرار أسعار الفائدة إلى احتياجات الاقتصاد الأميركي وليس رغبات الرئيس الأميركي.

ويشغل محافظ بنك إنكلترا في الوقت نفسه رئاسة ما يسمى بمجلس الاستقرار المالي العالمي الذي يوجد مقره في بازل بسويسرا. وقال في كلمته التي ألقاها أمام مختصين في لندن إن المؤسسات متعددة الأطراف مطالبة بالرد على الاتهامات بأنها لا تعمل من أجل المصلحة العامة، وأن تكون "مستعدة لإجراء تغييرات عندما يكون ذلك مطلوباً، كما حدث في السابق". وأضاف: "لكن يجب أن نكون واضحين ومتفقين على أن عالماً بلا مؤسسات فعالة من غير المرجح أن يكون مستقراً".

وكانت الإدارة الأميركية قد انسحبت هذا الشهر من 66 منظمة دولية، نصفها مرتبط بالأمم المتحدة. كما وقّع بايلي وعشرة من محافظي البنوك المركزية على الرسالة التضامنية مع جيروم بأول. أما في داخل بريطانيا فيواجه محافظ بنك إنكلترا انتقادات متكررة من نايجل فاراج زعيم حزب "ريفورم" اليميني المتطرف ونائبه ريتشارد تايس، حيث ينتقد الحزب السياسة النقدية لبنك إنكلترا فيما يتعلق بشراء سندات الخزانة.

واعترف بايلي في خطابه بأن فوائد التجارة الحرة لم تتوزع بشكل متكافئ، وأنه "حدث تقويض لما يُعرف برأس المال الاجتماعي، وكذلك للتماسك الداخلي". وأضاف أن على الحكومات والجهات التنظيمية التأكد من أن "المساهمة الكبرى المقبلة في نمو الإنتاجية العالمية، والتي يُرجح أن تكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات"، تتطور "بطريقة تراعي إدارة تبعاتها، مع الاستثمار بشكل خاص في تطوير المهارات".