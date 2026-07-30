- أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة عند 3.75%، موازناً بين التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، مع استعداد للتحرك إذا استمر التضخم مرتفعاً، خاصة مع تقلبات أسواق النفط والغاز بسبب الحرب في الشرق الأوسط. - خفض المستثمرون توقعاتهم لرفع الفائدة، مما أدى إلى تراجع العائد على السندات الحكومية. يتوقع البنك ارتفاع التضخم إلى 3.2% بنهاية العام، مع سيناريوهات تتراوح بين 3% و4.5% بناءً على تطورات أسعار الطاقة. - يتوقع البنك نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1% في 2026 و2027، مع تحسن تدريجي في 2028، مشيراً إلى تأثير محدود لتقليص الميزانية العمومية على الأسواق.

أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% اليوم الخميس، في قرار يعكس توازناً دقيقاً بين المخاوف من تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وبين المؤشرات المتزايدة على انحسار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع. وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما أيد كبير الاقتصاديين هيو بيل والعضوان الخارجيان ميغان غرين وكاثرين مان رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في مؤشر على استمرار الانقسام داخل البنك المركزي بشأن المسار الأنسب للسياسة النقدية.

ورغم تثبيت الفائدة، شدد البنك على أنه لا يزال "مستعداً للتحرك" إذا تبين أن التضخم سيظل مرتفعاً لفترة أطول، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط والغاز نتيجة استمرار الحرب في الشرق الأوسط، والتي أربكت توقعات التضخم خلال الأسابيع الأخيرة. وفي المقابل، أكد البنك وجود "دلائل واضحة" على تراجع الضغوط التضخمية المحلية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم ينعكس حتى الآن على مطالبات الأجور أو على موجة تضخم أوسع داخل الاقتصاد البريطاني، حسب ما أوردت بلومبيرغ.

كما لمّح عدد من أعضاء اللجنة الذين صوتوا لصالح تثبيت الفائدة إلى أن موقفهم قد يتغير إذا انتهت الحرب سريعاً، إذ أشار نائب المحافظ ديف رامسدن والعضو الخارجي آلان تايلور إلى أنهما قد يدعمان خفض أسعار الفائدة في حال تراجعت المخاطر الجيوسياسية واستمر تباطؤ التضخم. وقال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي إن تثبيت أسعار الفائدة يبقى الخيار الأنسب في ظل بيئة عالمية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين وارتفاع المخاطر التضخمية، في حين تبدو الظروف المحلية أكثر ملاءمة لاستمرار تراجع التضخم، مضيفاً أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على ما إذا كانت صدمة الطاقة ستولد آثاراً تضخمية ممتدة.

وعقب القرار، خفض المستثمرون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، ليتراجع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.37%، بينما أصبحت الأسواق تتوقع تشديداً نقدياً بنحو 35 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر/كانون الأول.

الفائدة وثلاثة سيناريوهات للتضخم

وأعاد البنك المركزي نشر توقعاته الأساسية للتضخم بعد أن كان قد علقها في إبريل/نيسان، كما عرض سيناريوهين إضافيين يعتمدان على تطورات أسعار الطاقة.

يتوقع السيناريو الأساسي ارتفاع التضخم إلى 3.2% بنهاية العام الحالي، مقارنة مع 2.6% حالياً، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% خلال العام المقبل. أما السيناريو المتشائم الذي يفترض بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل وارتفاع أسعار الغاز بنحو 60%، فيشير إلى إمكانية وصول التضخم إلى 4.5% خلال الربع الثاني من عام 2027. يفترض السيناريو الأكثر تفاؤلاً انتهاء الصراع في الشرق الأوسط بصورة أسرع، ما يسمح بانخفاض أسعار الطاقة ويؤدي إلى بلوغ التضخم ذروة أقل عند نحو 3% مع تراجع الآثار الثانوية على الاقتصاد.

ورغم اختلاف السيناريوهات، يتوقع البنك أن يبقى نمو الاقتصاد البريطاني قريباً من 1% خلال عامي 2026 و2027، قبل أن يتحسن تدريجياً في عام 2028. وتشير بلومبيرغ إلى أن صناع السياسة النقدية يرون أن تباطؤ الاقتصاد، وتراجع ضغوط الأسعار المحلية، وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب ضعف سوق العمل، تمنحهم مزيداً من الوقت لتقييم آثار الحرب على الاقتصاد البريطاني. فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة ونمو أجور القطاع الخاص إلى أدنى مستوياتهما منذ جائحة كورونا، وهو ما قد يحد من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات الأجور والأسعار، ويخفف من خطر ترسخ التضخم.

وفي سياق متصل، قدّم بنك إنكلترا أولى الإشارات بشأن مستقبل برنامج التشديد الكمي، قبل اتخاذ قرار جديد بشأنه في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن تأثير تقليص ميزانيته العمومية على الأسواق كان محدوداً، لكنه أكبر قليلاً من التقديرات السابقة، إذ رفع عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس. ويأتي قرار بنك إنكلترا بعد يوم واحد من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تواجه فيه البنوك المركزية الكبرى تحدياً مشتركاً يتمثل في احتواء التضخم دون توجيه ضربة إضافية إلى النمو الاقتصادي، وسط استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.