بنك إنكلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب مخاوف التضخم

قرر بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) في اجتماعه اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4%. وجاء القرار، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، بأغلبية عضو واحد، إذ صوت خمسة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الراهن في حين صوت أربعة لصالح خفضه بربع نقطة مئوية.

ويعكس هذا الهامش الضيق درجة المخاوف التي تسود دوائر القرار الاقتصادي في بريطانيا بشأن ما يلوح في الأفق، خاصة ما ستحتويه موازنة الخريف التي من المقرر الإعلان عنها في السادس والعشرين من الشهر الجاري. ويعتمد البنك المركزي سياسة "التدرج" على مدى الشهور الماضية.

ويبقى التضخم الذي يسير الآن عندن معدل 3.75 % أحد المخاوف الرئيسية لدى القيادة النقدية التي تستهدف الوصول به إلى معدل 2%، وهو ما يبدو هدفاً صعب المنال حتى موعد الاجتماع المقبل للبنك في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي إنه يرغب في الانتظار ليرى ما إذا كانت التطورات المقبلة ستؤكد وجهة نظره قبل خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن ضعف سوق العمل قد يلعب دوراً في القرار.

ورغم أن البنك نفسه رفض التكهن بمضمون الموازنة المرتقبة، فإنه أشار إلى مؤشرات تدل على أن المخاوف السائدة في أماكن أخرى، سواء بين المستهلكين أو الشركات، قد تعيق تعافي الاقتصاد.

ومع استمرار حذر الإنفاق الاستهلاكي، يتوقع البنك الآن أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ العام المقبل بنسبة 1.2% مقارنة بنسبة 1.5% المتوقعة لهذا العام، وهو ما لن يلقى ترحيباً في وزارة الخزانة.

جهود الحكومة

وقالت وزيرة الخزانة راتشيل ريفز، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنها تركز جهودها لمواجهة التضخم في أسعار الطاقة والغذاء، في إشارة إلى أن الموازنة المقبلة ستتضمن إجراءات لمعالجة فواتير الغاز والكهرباء ودعم تجار التجزئة. الهدف هو إعادة معدل ارتفاع الأسعار نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%، وتهيئة الظروف لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

ورأت ريفز في لندن، يوم الثلاثاء، أن "أكثر أمرين يشغلان بال الناس عندما يفكرون في تكلفة المعيشة هما أسعار الغذاء وأسعار الطاقة". وأشارت إلى إصلاحات في نظام الضرائب التجارية لدعم متاجر الشوارع الرئيسية، وإلى أن الحكومة تريد "تخفيف" أسعار الطاقة التي "ما زالت مرتفعة جداً بالنسبة للناس".

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تكشف ريفز عن إجراءات يمكن أن تخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين بما يصل إلى نصف نقطة مئوية، وهو ما يكفي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في النصف الثاني من العام المقبل. وإذا تحققت أكثر التوقعات تفاؤلاً وخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة إلى 3%، فقد توفر الحكومة نحو 10 مليارات جنيه في موازنة العام المقبل نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض، مقارنة بسعر الفائدة البالغ 3.8% الذي توقعه مكتب المسؤولية عن الموازنة في مارس/ آذار.

ولم توضّح وزارة الخزانة بعد كيف ستتعامل مع التضخم، لكن الاقتصاديين يرون عدة خيارات إلى جانب الأثر غير المباشر للموازنة. ونظراً لحجم العجز المالي الذي تواجهه ريفز، يُتوقع أن تفرض زيادات ضريبية كبيرة، وهي عادة ما تبطئ النمو وتؤدي إلى خفض التضخم.

وقالت مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" إن نقل نحو 3.5 مليارات جنيه (4.5 مليارات دولار) من الرسوم الاجتماعية والبيئية إلى الضرائب العامة يمكن أن يخفض التضخم بنحو 0.3 نقطة مئوية أخرى. لكن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة سيفيد الأسر الغنية أكثر، لأنها تستهلك طاقة أكبر.