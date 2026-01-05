بنك إسرائيل يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة رغم المخاطر الجيوسياسية

- في خطوة مفاجئة، خفض بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 4%، مخالفاً توقعات المحللين الذين توقعوا تثبيته عند 4.25%، مما أثار جدلاً حول السياسة النقدية في ظل توازن بين تراجع التضخم وقوة الشيكل. - توقعات التضخم في إسرائيل انخفضت إلى ما بين 1.7% و1.9% للعام المقبل، مدفوعة بقوة الشيكل وانخفاض تكاليف السفر والتأمين، مما يعزز احتمالية خفض إضافي للفائدة. - ارتفع الشيكل بنسبة 2.36% مقابل الدولار منذ نوفمبر، محققاً مكاسب إجمالية بنسبة 14.4% في عام 2025، مما يعكس قوته في الأسواق المالية.

في خطوة غير متوقعة خالفت إجماع المحللين، فاجأ بنك إسرائيل المركزي الأسواق المالية بقراره خفض سعر الفائدة الأساسي في أول اجتماع نقدي له لعام 2026، ما أعاد إشعال الجدل حول مسار السياسة النقدية في ظل توازن دقيق بين تراجع التضخم وقوة الشيكل من جهة، واستمرار الضبابية الجيوسياسية والمالية من جهة أخرى.

في التفاصيل، خفض بنك إسرائيل، اليوم الاثنين، سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، في قرار جاء مخالفاً لتوقعات غالبية المحللين. ووفقاً لاستطلاع أجرته بلومبيرغ شمل 12 خبيراً اقتصادياً، توقّع جميع المشاركين باستثناء واحد أن يُبقي البنك سعر الفائدة من دون تغيير عند 4.25%.

وقبل اتخاذ القرار، كان يُنظر إلى تثبيت الفائدة باعتباره الخيار الأرجح، في ظل سعي البنك المركزي إلى الموازنة بين تراجع توقعات التضخم وارتفاع قيمة الشيكل، مقابل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمالي. ومع ذلك، رأى بعض المراقبين أن هامش القرار كان ضيقاً، وهو ما انعكس في الرأي المخالف الوحيد الذي رجّح خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

فقبل قرار الخفض، قال فيكتور بهار، كبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم، وهو المحلل الوحيد في استطلاع بلومبيرغ الذي توقّع خفض الفائدة، إن توقعات التضخم قد تكون عند أدنى مستوياتها خلال الأشهر المقبلة، ما يرفع سعر الفائدة الحقيقي ويجعل التوقيت الحالي مناسباً لخفض الفائدة. وذكّر بأن البنك المركزي كان قد خفّض الفائدة بمقدار 0.25% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد 14 قرار تثبيت متتالية استمرت قرابة عامين.

أيضاً قبل القرار، قال رونين مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي تفاحوت، في تصريح لـ"بلومبيرغ"، إن المستثمرين سيراقبون من كثب أي إشارة من البنك المركزي إلى تأثير قوة الشيكل على مسار التضخم، أو إلى الوزن الذي يمنحه لسلوك السياسة المالية الحكومية في ظل اقتراب عام انتخابي. وأضاف أن هذه العوامل قد تؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية.

وأشار مناحيم إلى أن الارتفاع الحاد في قيمة الشيكل وما يحمله من أثر كابح للتضخم قد يدفعان البنك المركزي إلى إعادة النظر في إمكانية تنفيذ خفض إضافي للفائدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن السيناريو الأساسي لا يزال يتمثل في سياسة حذرة قائمة على البيانات.

وبلغ معدل التضخم السنوي في إسرائيل 2.4% حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مع بقاء الأسعار ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 1% و3% لأربعة أشهر متتالية. كما خفّضت البنوك والمستثمرون توقعاتهم للتضخم خلال العام المقبل إلى ما بين 1.7% و1.9%، مدفوعة بقوة الشيكل والانخفاض المتوقع في تكاليف بنود مثل السفر الجوي وتأمين السيارات.

وسجّلت العملة الإسرائيلية ارتفاعاً بنسبة 2.36% مقابل الدولار منذ قرار الفائدة السابق في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، لترتفع مكاسبها الإجمالية إلى 14.4% خلال عام 2025، وتتداول عند أقوى مستوياتها منذ نحو خمس سنوات.

(بلومبيرغ، العربي الجديد)