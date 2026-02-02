بنك أميركي يوصي بعدم شراء أسهم كارفور بسبب تباطؤ نموها

- خفض بنك جيفريز توصيته لسهم كارفور من "شراء" إلى "احتفاظ" وخفض السعر المستهدف إلى 14 يورو، مشيراً إلى أن المكاسب الأخيرة جاءت من بيع الأصول وليس من تحسن في النشاط الأساسي للمجموعة. - أشار جيفريز إلى أن السوق قد استوعبت تأثير بيع الأصول، مما قلل من جاذبية السهم، وأكد أن المكاسب كانت نتيجة لإعادة تشكيل المحفظة وليس لقوة تشغيلية متجددة. - تناول جيفريز تأثير الشائعات حول بيع أصول إضافية والتحديات في الأسواق الأساسية، مثل ضعف نمو المبيعات في فرنسا وضغوط السوق في البرازيل، بالإضافة إلى تأثير حملات المقاطعة المرتبطة بغزة.

خفّض البنك الاستثماري الأميركي جيفريز "Jefferies" توصيته لسهم كارفور من "شراء" إلى "احتفاظ" وخفّض السعر المستهدف إلى 14 يورو بدل 14.50 يورو، مبرراً ذلك بأن معظم مكاسب السهم منذ منتصف 2025 جاءت من أحاديث بيع الأصول لا من تحسّن واضح في نشاط المجموعة الأساسي.

في مذكرة بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2026، ركّز جيفريز على أن هامش الصعود بات محدوداً عند هذه المستويات، لأن السوق استوعبت إلى حد بعيد نتائج المراجعة الاستراتيجية التي بدأت في فبراير/شباط 2025، ولم يعد التقييم مغرياً ما لم يظهر تحسن ملموس في الأسواق الأساسية للمجموعة.

لماذا لم يعد السهم جذاباً؟

يرى جيفريز أن الارتفاع الذي شهده السهم في النصف الثاني من عام 2025 ارتبط أساساً بتوقعات إعادة الأموال إلى المساهمين عبر عوائد بيع الأصول، بينما لم يتغير تقييم المستثمرين الأعمال الأساسية بالقدر نفسه. ويشير إلى أن السوق باتت تسعّر معظم أثر هذه التحركات، لذلك تقلصت جاذبية السهم مقارنة بما كان عليه في بداية 2025.

دفعة محاسبية لا تشغيلية

ويعترف جيفريز بأن أول قرارات المراجعة الاستراتيجية دعمت ربحية السهم بشكل ملحوظ، وذكر من بينها بيع نشاط كارفور في إيطاليا، إلى جانب ترتيبات في البرازيل شملت إنهاء حصص الأقلية وإعادة تمويل بعض الديون بشروط أفضل. لكن البنك لمّح إلى أن هذه مكاسب ناتجة عن إعادة تشكيل المحفظة أكثر من كونها دليلاً على قوة تشغيلية متجددة في قلب الأعمال.

شائعات بيع أصول إضافية

وتطرق جيفريز أيضاً إلى أن تقارير السوق المتداولة بشأن احتمالات بيع عمليات في الأرجنتين وبولندا ورومانيا وبلجيكا ساعدت في دعم السهم، مع بقاء هذه الملفات في إطار الحديث الإعلامي أكثر من كونها قرارات مُعلنة رسمياً من الشركة.

فرنسا... نقطة الضعف

السبب الأكثر سلبية في قراءة جيفريز هو أداء كارفور في أسواقها الأساسية، وعلى رأسها فرنسا. البنك يقول إن زخم مبيعات الأغذية محدود وإن مكاسب الحصة السوقية غير مقنعة، بل ذهب إلى أن المجموعة أنهت عام 2025 بنمو ضعيف جداً في فرنسا مقارنة بما كان محل توقعات في السوق.

البرازيل... ضغط استهلاكي

في البرازيل، ربط جيفريز تباطؤ النمو بصعوبة بيئة المستهلك، ويرى أن أي تراجع في المبيعات المماثلة قد يتحول إلى ضغط مباشر على الهوامش، ما يعني أن المشكلة ليست فقط في وتيرة المبيعات بل أيضاً في جودة الربحية.

النتائج السنوية لا تغيّر الصورة

بعد إعلان النتائج السنوية، تنتظر السوق فعالية "يوم أسواق رأس المال" التي تشير الشركة إلى موعدها في 18 فبراير/شباط 2026 بعد نتائج 2025، ويتوقع جيفريز أن تكرّر الإدارة رسائل إعادة التركيز على فرنسا وإسبانيا والبرازيل مع أهداف للتدفقات النقدية والربح التشغيلي حتى 2030، إضافة إلى ملفات التكامل بعد الاستحواذ على سلسلتي كورا "Cora" وماتش "Match" في يوليو/تموز 2024. غير أن البنك يعتبر أن هذه المحاور باتت مسعرة في السهم، وبالتالي لن تكون كافية وحدها لتبرير توصية شراء.

حملات مقاطعة كارفور المرتبطة بغزة

إلى جانب القراءة المالية البحتة، عانت كارفور خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة من حملات مقاطعة واحتجاجات في عدة أسواق، خصوصاً في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وإيطاليا، ما خلّف أثراً اقتصادياً ملموساً على المبيعات لدى الشركاء المحليين، وشكّل عبئاً على سمعة العلامة التجارية وأدخل المخاطر غير التشغيلية ضمن حسابات المستثمرين.