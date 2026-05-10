بلومبيرغ: ناقلة غاز مسال من قطر تعبر مضيق هرمز

- عبرت ناقلة الغاز القطرية "الخريطيات" مضيق هرمز، مسجلةً أول تصدير قطري منذ بدء الحرب، محملةً في محطة رأس لفان ومتجهة إلى باكستان، مما يشير إلى إمكانية استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال. - واجهت الناقلة تحديات أمنية بسبب الحصار الفعلي من إيران والولايات المتحدة، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز وارتفاع الأسعار في آسيا، مما يبرز أهمية استئناف التدفقات لتلبية الطلب. - تبيع قطر شحنة الغاز إلى باكستان بموجب اتفاق حكومي، مع موافقة إيران، وتجري باكستان محادثات مع إيران للسماح بمرور ناقلات الغاز لمعالجة نقص الغاز لديها.

أفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الأحد، بأنّ ناقلة تحمل غازاً طبيعياً مسالاً من قطر قد عبرت مضيق هرمز، مسجلةً بذلك أول تصدير للبلاد من المنطقة منذ بدء الحرب في المنطقة. وأشارت إلى أن بيانات تتبع السفن التي جمعتها الوكالة، تظهر أن ناقلة "الخريطيات"، التي جرى تحميلها في محطة رأس لفان للتصدير في وقت سابق من هذا الشهر، قد خرجت من المضيق وهي الآن في خليج عُمان. وتشير البيانات إلى أن باكستان هي وجهتها التالية.

وأضافت بلومبيرغ أن الناقلة سلكت المسار الشمالي الذي وافقت عليه طهران، والذي يمر بمحاذاة الساحل الإيراني عبر المضيق، وفقًا للبيانات. وأدى الإغلاق الفعلي للممر المائي إلى انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات في جميع أنحاء آسيا. ولا تزال السفن تواجه تهديدات أمنية مع فرض كل من إيران والولايات المتحدة حصارًا فعليًا. ورغم أن رحلة ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الخريطيات" تُشير مبدئيًا إلى إمكانية استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال، إلا أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن مستويات ما قبل الحرب، التي كانت تُسجل نحو ثلاث شحنات يوميًا من الخليج العربي.

وأفادت بلومبيرغ الأسبوع الماضي بأن ناقلتين على الأقل للغاز الطبيعي المسال، جرى تحميلهما من محطة التصدير التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، قد عبرتا المضيق منذ بدء النزاع. وتأتي هذه الخطوة بعد عدة محاولات سابقة قامت بها قطر لإرسال شحنات عبر مضيق هرمز، إلا أن الناقلات اضطرت في نهاية المطاف إلى العودة. ولم تتمكن قطر، التي أنتجت ما يقرب من خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية العام الماضي، من نقل أي شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي منذ بدء الحرب في المنطقة نهاية فبراير/ شباط الماضي. وتمتلك شركة ناقلات القطرية ناقلة "الخريطيات"، وفقًا لقاعدة بيانات السفن "إيكواسيس". ولم تستجب كل من ناقلات وقطر للطاقة لطلب التعليق.

اقتصاد عربي وزير المالية القطري: مشاريع الغاز مستمرة رغم تداعيات الحرب

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات مجموعة بورصات لندن أمس السبت، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الخريطيات" أبحرت باتجاه مضيق هرمز بعد مغادرتها ميناء راس لفان في قطر في طريقها إلى ميناء قاسم في باكستان. وقال مصدران مطلعان لرويترز، إن قطر تبيع شحنة الغاز إلى باكستان، الوسيطة في الحرب، بموجب اتفاق بين الحكومتين. وأوضح المصدران أن إيران وافقت على الشحنة لتعزيز الثقة مع قطر وباكستان. وأضاف مصدر مطلع على الاتفاق أن باكستان تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور عدد محدود من ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، نظراً لحاجة إسلام أباد المُلحة لمعالجة نقص الغاز لديها.

وأضاف المصدر أن إيران وافقت على تقديم المساعدة وأن الجانبين ينسقان لضمان مرور أول سفينة بأمان. وقطر مورد الغاز الطبيعي المسال الرئيسي إلى باكستان.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الطاقة الاستيعابية للناقلة، التي تديرها شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) وترفع علم جزر مارشال، 211986 متراً مكعباً. وقطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. وأدت الاعتداءات الإيرانية إلى تعطيل 17% من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.