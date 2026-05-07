"بلومبيرغ": ناقلات غاز إماراتية نجحت في عبور مضيق هرمز متخفية

- تمكنت شركة أدنوك من الحفاظ على تدفق محدود لصادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، باستخدام تكتيك إخفاء مواقع ناقلاتها أثناء تصاعد الصراع في المنطقة، مما سمح باستمرار تشغيل محدود لمنشأة التصدير. - أظهرت بيانات تتبع السفن توقف ناقلات أدنوك عن بث إشاراتها بعد تحميل الشحنات، مما يعكس تحولاً في استراتيجيات الشحن وسط التوترات الأمنية، حيث تعرضت ناقلة مرتبطة بأدنوك لهجوم بطائرة مسيّرة إيرانية. - أدى إغلاق المضيق إلى اضطراب كبير في تدفقات الغاز الطبيعي المسال، مع رصد ناقلتين فقط تغادران الخليج منذ فبراير، مما يشير إلى عودة محدودة مقارنة بالمستويات السابقة.

أفادت مصادر في قطاع الشحن البحري بأن شركة نفط أبوظبي الوطنية (أدنوك) تمكّنت من الحفاظ على تدفق محدود من صادرات الغاز الطبيعي المسال من مضيق هرمز عبر إخفاء مواقع ناقلاتها أثناء تصاعد الصراع في المنطقة.

وبحسب تحليل لوكالة بلومبيرغ لبيانات تتبع السفن، وأشخاص مطلعين على الوضع، فإن ناقلتين على الأقل حمّلتا شحنات من منشأة جزيرة داس التابعة لأدنوك، ثم أوقفتا بث إشارات تحديد الموقع بعد اندلاع الحرب لمواصلة الإبحار خارج المضيق. وقال تقرير لبلومبيرغ اليوم الخميس إن صور الأقمار الصناعية أظهرت استمرار رسوّ سفن في محطة التصدير، رغم عدم رصد أي ناقلات تبث إشارات تحديد مواقعها قرب المنشأة.

وأضاف التقرير أن ثلاث ناقلات أخرى تابعة لأدنوك كانت فارغة أيضاً توقفت عن بث إشاراتها بعد وصولها إلى المدخل الشرقي لمضيق هرمز، ويُعتقد أنها تتجه إلى داخل مياه الخليج لتحميل شحنات، لكن دون إعلان مواقعها.

ولا يزال المضيق شبه مغلق أمام حركة الملاحة منذ بدء الحرب على إيران في نهاية فبراير/ شباط الماضي، وفي ظل هدنة هشة وتعثر التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وقد أدى التوتر إلى توقف خمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي كانت تعبر المضيق. كما تتعرض السفن أيضاً لمخاطر أمنية، بما في ذلك هجمات بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت ناقلة نفط مرتبطة بشركة أدنوك قرب سواحل عُمان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأدى إغلاق المضيق إلى اضطراب كبير في تدفقات الغاز الطبيعي المسال، بشكل أكبر حتى من النفط الخام. وحتى الآن، تم رصد ناقلتين فقط محملتين بالغاز المسال المرتبط بأدنوك تغادران الخليج الفارسي منذ نهاية فبراير، وهو ما يشير إلى عودة محدودة للغاية مقارنة بالمستويات السابقة التي كانت تقارب ثلاث شحنات يومياً.

ويعكس هذا التحول لجوء المنتجين إلى أساليب أكثر خطورة للحفاظ على صادرات الطاقة، في وقت يستمر فيه النزاع للشهر الثالث دون وضوح بشأن موعد استئناف الملاحة بشكل كامل عبر المضيق. كما سمح هذا النهج لأدنوك بمواصلة تشغيل محدود لمنشأة التصدير.

ويُعد مالكو ومشغلو ناقلات الغاز من أكثر أطراف قطاع الشحن حذراً، وإيقاف بث الإشارات أثناء المرور عبر هرمز يمثل تحولاً كبيراً عن الممارسات السابقة. وعلى سبيل المثال، كانت معظم ناقلات الغاز قد تجنبت بالفعل البحر الأحمر منذ تصاعد هجمات الحوثيين في 2023.

وأظهرت بيانات الشحن أن الناقلة "مروة" التابعة لأدنوك شوهدت محمّلة قرب شمال إندونيسيا يوم الأربعاء، وكانت متجهة إلى اليابان بعد توقفها عن بث إشارات تحديد موقعها لأكثر من أسبوعين. كما توقفت ناقلة "مبرّز"، التي حمّلت شحنة من جزيرة داس في أوائل مارس/ آذار، عن إرسال إشاراتها في أواخر مارس، قبل أن تظهر مجدداً بعد نحو شهر أثناء عبورها الطرف الجنوبي للهند.