بلومبيرغ: مبيعات النفط السعودي إلى الصين ستنخفض إلى النصف في مايو

- ستنخفض مبيعات النفط السعودي إلى الصين إلى النصف في مايو بسبب تداعيات الحرب في المنطقة وارتفاع الأسعار، حيث ستشحن أرامكو 20 مليون برميل فقط مقارنة بـ40 مليون برميل في أبريل. - رفعت أرامكو أسعار البيع الرسمية لخامها بعد إغلاق مضيق هرمز وتعطيل تدفقات الطاقة، واستعادت السعودية طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب، لكن ميناء ينبع لا يستطيع تصدير الكميات السابقة. - الحرب المستمرة في المنطقة دون مؤشرات على انحسارها، وتصاعد الأزمة مع تهديد ترامب بإغلاق مضيق هرمز، مما يزيد من تقلبات أسعار النفط.

نقلت وكالة بلومبيرغ نيوز، اليوم الاثنين، عن متعاملين أن مبيعات النفط السعودي إلى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ستنخفض إلى النصف الشهر المقبل، وسط تداعيات الحرب في المنطقة على تدفقات النفط وارتفاع الأسعار. وأشار التقرير نقلاً عن التجار، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستشحن نحو 20 مليون برميل من النفط إلى عملائها في الصين خلال مايو/أيار انخفاضاً من نحو 40 مليون برميل مخصصة للشحن في إبريل/نيسان. ولم تتمكن وكالة رويترز من التأكد من صحة التقرير على الفور.

يأتي خفض المبيعات بعد أن رفعت أرامكو أسعار البيع الرسمية لخامها إلى مستوى قياسي، حيث أدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً وتعطيل تدفقات الطاقة. وتمتلك السعودية منفذاً لتصدير نفطها في ميناء ينبع على البحر الأحمر، إلا أنها لم تعد قادرة على تصدير جميع الإمدادات التي كانت تمر عبر الخليج العربي عبر ينبع. وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان، أمس الأحد، إنها استعادت كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب. وذكرت وزارة الطاقة أن منشآت الطاقة وخط الأنابيب التي تضرّرت من جراء الهجمات خلال حرب إيران تعافت واستعادت قدرتها التشغيلية.

وتبلغ الطاقة التصديرية لميناء ينبع حوالي 5 ملايين برميل يومياً من النفط السعودي أي أقل من 7.2 ملايين برميل يومياً التي كانت السعودية تصدرها قبل الحرب، والتي كانت تستخرجها بشكل رئيسي من داخل من الخليج العربي أو من قربه. وأفاد تجار بأن مصافي التكرير الآسيوية لم يُعرض عليها سوى خام "عرب لايت" عبر ميناء البحر الأحمر. وقد شهدت أسعار خام دبي وعُمان - وهما نوعان من الخامات المرجعية التي تُستخدم لتحديد أسعار النفط السعودي، تقلبات متزايدة نتيجة لنقص البراميل المستخدمة في تقييمهما بسبب الحرب.

ولا تزال الحرب الدائرة في المنطقة، والتي دخلت شهرها الثاني، مستمرة دون أي مؤشرات على انحسارها، بعد فشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان في التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي تصعيد للأزمة، هدد الرئيس دونالد ترامب بإغلاق مضيق هرمز، ومنع حركة الملاحة البحرية من الدخول إلى الموانئ الإيرانية والخروج منها اعتباراً من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش.

(رويترز، العربي الجديد)