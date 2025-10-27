بلومبيرغ: كيف يضغط ترامب على العالم لحرق المزيد من النفط والغاز

- تسعى إدارة ترامب لتعزيز نفوذها في محادثات المناخ عبر دعم الوقود الأحفوري، مما أدى إلى تأجيل ضريبة كربون عالمية على الشحن، وسط انتقادات من دعاة البيئة. - نجحت الإدارة في إقناع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الطاقة الأميركية، وضغطت لتخفيف القيود البيئية وإعادة صياغة توقعات وكالة الطاقة الدولية. - رغم الضغوط، تلتزم معظم الدول باتفاقية باريس وتعزز الطاقة النظيفة، بينما تستمر الولايات المتحدة في نمو طاقتي الرياح والشمس، مع تعزيز العلاقات مع الصين للحصول على تقنيات طاقة نظيفة.

مع اقتراب مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، قد يُمكّن ضغط الولايات المتحدة للحفاظ على أهمية الوقود الأحفوري الدولَ النفطية، مما يمنحها نفوذًا أكبر في محادثات الأمم المتحدة المقبلة. كان العالم على وشك تحقيق إنجاز مناخي مهم: اعتماد ضريبة كربون عالمية على قطاع الشحن. فقد أمضت الدول سنوات في صياغة هذه الخطة، على أمل الحدّ من التلوث المسبّب للاحتباس الحراري الناجم عن سفن الشحن. وكانت التوقعات تُشير إلى إقرار الإجراء خلال اجتماع المنظمة البحرية الدولية (IMO) في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

لكنّ المشهد تغيّر مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية؛ إذ شنّ الرئيس وكبار مسؤوليه حملة استمرت أشهرًا لإحباط المبادرة. ووفقًا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية ـ فضّل عدم الكشف عن هويته للحديث بصراحة ـ هدّدت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية وقيود على التأشيرات، كما حذّرت دولًا من عواقب محتملة إذا دعمت الضريبة، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد ومنع السفن من دخول الموانئ الأميركية، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

وتحت ضغط إدارة ترامب – أو الترهيب كما وصفه البعض – بدأت دول عدة بالتردد، وانتهى الأمر بتصويت كتلة تضم الولايات المتحدة والسعودية وإيران على تأجيل الاجتماع لعامٍ إضافي، مما قضى فعليًا على أي فرصة قريبة لتبنّي الضريبة. في السياق، يقول فايق عباسوف، مدير مجموعة المناصرة الأوروبية للنقل والبيئة، إن الولايات المتحدة "تنمّرت على الدول الداعمة أو المحايدة لتتحول ضد خطة صافي الانبعاثات الصفري للنقل البحري"، مضيفًا أن إدارة ترامب "تشن حربًا على التعددية ودبلوماسية الأمم المتحدة والمناخ". ورغم انسحاب الرئيس مجددًا من اتفاقية باريس، واحتمال عدم إرسال وفد رسمي إلى قمة المناخ المقبلة في البرازيل، فإن أميركا لم تغادر ساحة المواجهة؛ بل باتت تقاتل من أجل الجانب الآخر.

منذ عودته إلى واشنطن، استخدم ترامب محادثات التجارة والتهديد بالرسوم الجمركية والتصريحات العدائية لتشجيع الدول على التراجع عن التزاماتها بالطاقة المتجددة، وشراء المزيد من النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي. وبعد عشرة أشهر فقط من ولايته الثانية، تحقق حملته نجاحًا لافتًا، إذ بدأت شخصيات ودول رئيسية بالرضوخ تحت وطأة الضغط الأميركي. وتقول المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز لـ"بلومبيرغ"، إن "ترامب انتُخب لتنفيذ أجندة طاقة سليمة، مؤكدة أنه لن يُعرّض أمنهم الاقتصادي والوطني للخطر من أجل أهداف مناخية غامضة تُلحق الضرر بدول أخرى".

بالتزامن، يُدافع مؤيدو النفط والغاز عن نهج ترامب، معتبرين أنه أعاد صياغة الحوار العالمي حول المناخ، ومنح مساحة مريحة للبنوك والشركات والحكومات التي رغبت في التراجع عن بعض التزامات الاستدامة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء. ويقول توم بايل، رئيس التحالف الأميركي للطاقة: "يوفّر الرئيس ترامب غطاءً سياسيًا للبنوك والاتحاد الأوروبي وغيرهم لكبح طموحاتهم المناخية"، مضيفًا: "إنه يمنحهم المبرر ليقولوا: أنا فقط أحاول مجاراة الولايات المتحدة، ولهذا أشتري كل هذا الغاز الطبيعي المسال".

لكن في نظر دعاة البيئة والقادة المؤيدين للتعددية، فإن ترامب يفرض إرادته على عالمٍ ينفد منه الوقت لتقليص الانبعاثات وتجنّب أسوأ آثار الاحتباس الحراري. ويصرح جيك شميدت، المدير الاستراتيجي في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية: "من الواضح أنهم يوسّعون نطاق حملتهم لتدمير المناخ أكثر مما فعلوا في المرة الأولى، مع عدد أكبر من المنخرطين والمزيد من الوقت للتخطيط".

بالإضافة إلى ذلك، الضغط الأميركي يمتد إلى جبهات متعددة، أبرزها التجارة. فقد أجبر ترامب اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي على التعهد بالاستثمار في الطاقة الأميركية. وافقت اليابان على استثمار 550 مليار دولار في مشاريع أميركية، منها خط أنابيب غاز في ألاسكا وموقع تصدير بقيمة 44 مليار دولار. كما تعهّدت كوريا الجنوبية بشراء طاقة أميركية بقيمة تقارب 100 مليار دولار. أما الاتحاد الأوروبي، فقد التزم بإنفاق نحو 750 مليار دولار لشراء الطاقة الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراته إلى الولايات المتحدة. ورغم الشكوك حول إمكانية تنفيذ هذه الصفقات بالكامل، فإن مجرد الإعلان عنها يُعدّ خطوة مذهلة من كتلة قادت العالم سابقًا في سياسات مكافحة تغير المناخ عبر الصفقة الخضراء ورسوم الكربون.

في المقابل، استغل مسؤولو إدارة ترامب اتفاقية التجارة بين الجانبين للضغط على الاتحاد لتخفيف القيود المفروضة على انبعاثات الميثان من الغاز المستورد. كما شجعت واشنطن بروكسل على تقليص معايير استدامة الشركات، وهو ما حدث بالفعل بعد ضغوط من ألمانيا وبعض الأطراف الأوروبية، إلى جانب البيت الأبيض. وتضغط الإدارة الأميركية على وكالة الطاقة الدولية لتغيير قيادتها وإعادة صياغة توقعاتها بما يُظهر آفاقًا أكثر تفاؤلًا للوقود الأحفوري. كما تدفع باتجاه أن تُعطي بنوك التنمية متعددة الأطراف الأولوية للوقود الأحفوري بدل مشاريع التكيف مع المناخ والطاقة النظيفة، في ظل التخفيضات الواسعة في المساعدات الخارجية الأميركية.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وصف ترامب سياسات المناخ بأنها خدعة واحتيال، محذرًا الدول من أنها لن تستعيد عظمتها من دون مصادر الطاقة التقليدية. ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى رفض توربينات الرياح واستغلال ثروات بحر الشمال النفطية. ويُظهر هذا التحول تسارعًا واضحًا في أجندة ترامب مقارنة بولايته الأولى، التي ركزت على شعارات مثل "احفروا يا صغار، احفروا"، وخطوات بطيئة لتعزيز إنتاج النفط والغاز المحلي. أما اليوم، فإن نهجه يتسم باتساع النطاق وغياب القيود، إذ تعتمد استراتيجيته على تقويض التعاون الدولي في ملف الطاقة والمناخ، كما توضح آبي إينيس، الأستاذة المساعدة في كلية لندن للاقتصاد، قائلة: "للولايات المتحدة مصلحة في سياسة فرق تسد، وبالتالي في إضعاف فرص التعاون".

لذلك، سواء حضر المسؤولون الأميركيون مؤتمر الأطراف الثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني أم لا، سيبقى نفوذ ترامب حاضرًا بقوة. وتقول ليندا كالشر، مؤسسة مركز "المنظورات الاستراتيجية" وخبيرة قمم المناخ: "تشعر دول مثل السعودية بتشجيع ترامب للترويج للوقود الأحفوري"، فيما ذكر دبلوماسي أوروبي أن الهدف الرئيسي للمؤتمر بات "تجنب التعرض للتنمر".

ومع ذلك، لم تحذُ معظم الدول حذو الولايات المتحدة في الانسحاب من اتفاقية باريس، ولا يزال استخدام الطاقة النظيفة يشهد نموًا متسارعًا عالميًا. وحتى في الولايات المتحدة، فإن إلغاء الحوافز والمشاريع لا يوقف تمامًا توسّع طاقتي الرياح والشمس. وفي حين تخفف بعض الشركات خطابها البيئي، فإنها تواصل بهدوء تحسين سلاسل التوريد للالتزام بمعايير الأسواق التي تطالب بالاستدامة، مثل كاليفورنيا وأوروبا. وفي مفارقة لافتة، بينما يهاجم ترامب اعتماد العالم على الصين، تعزز دولٌ وشركات علاقاتها مع بكين للحصول على تقنيات طاقة خالية من الانبعاثات. يقول يوانيس يوانو، الأستاذ المشارك في كلية لندن للأعمال: "السياسيون والمديرون التنفيذيون يقولون لي: نُفضّل التعامل مع الشيطان الذي نعرفه. فالصين توفر استقرارًا أكبر من إدارة ترامب".