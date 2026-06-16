- زيادة الإنتاج: تخطط قطر للطاقة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسرعة بعد إعادة فتح مضيق هرمز، بهدف استعادة 80% من طاقتها التصديرية خلال شهرين، رغم أن استعادة الطاقة الكاملة ستستغرق سنوات بسبب الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية. - التحديات والإجراءات: أغلقت قطر أكبر مرفق للغاز الطبيعي المسال بعد العدوان الإيراني، وتعمل منذ أبريل على تهيئة الظروف لإعادة تشغيله بسرعة، مع اختبارات وصيانة للمعدات وتشغيل بعض الخطوط بطاقة مخفضة. - التطورات المستقبلية: من المتوقع استئناف التشغيل الكامل خلال أسبوعين بعد القرار، مع استمرار تشغيل خطوط لتلبية الطلب من الكويت والبحرين، مما يساهم في تخفيف أزمة الإمدادات العالمية رغم تكاليف الشحن المرتفعة.

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء، إن شركة قطر للطاقة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال سريعاً فور إعادة فتح مضيق هرمز، بهدف استعادة معظم طاقتها التصديرية خلال شهرين.

وأضافت المصادر للوكالة ذاتها، أن شركة قطر للطاقة، المشغلة لمرفق الغاز الطبيعي المُسال في قطر، أبلغت عملاءها أنها تتوقع رفع الإنتاج إلى حوالى 50% من طاقته الإنتاجية بعد شهر من استعادة الممر الآمن عبر مضيق هرمز، وإلى نحو 80% خلال شهرين.

وأضافت المصادر أن الطاقة الإنتاجية المتبقية والتي تعادل خطي إنتاج ستستغرق سنوات لاستعادة طاقتها بالكامل بعد تعرضها لأضرار جراء اعتداءات صاروخية إيرانية في مارس/آذار الماضي. ولم ترد قطر للطاقة على الفور على طلب للتعليق.

وأغلقت قطر أكبر مرفق للغاز الطبيعي المسال في العالم في الأسبوع الأول من الحرب عقب عدوان إيراني، ما أدى إلى إعلان القوة القاهرة. وظل مجمع رأس لفان، الذي صدّر ما يقرب من خُمس الإمدادات العالمية العام الماضي، متوقفاً عن العمل إلى حد كبير لأكثر من ثلاثة أشهر، إذ جعل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز شحن كميات كبيرة من الغاز أمراً بالغ الصعوبة. لكن قطر تعمل منذ إبريل/نيسان على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة تشغيله بسرعة.

وأفادت بلومبيرغ في إبريل أن شركة قطر للطاقة تجري اختبارات على المعدات وتُجري أعمال الصيانة اللازمة. وأفادت مصادر مطلعة للوكالة أن العديد من خطوط الإنتاج تعمل بطاقة إنتاجية مخفّضة، لتمكين المصنع من توريد الشحنات إلى الدول المجاورة، مع إمكانية زيادة الإنتاج عند الحاجة. ويُعدّ استئناف نصف الإنتاج خلال شهر أسرع مما توقعه بعض المحللين والتجار.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإنه بمجرد اتخاذ قرار استئناف التشغيل، سيستغرق الأمر نحو أسبوعين لتحويل الغاز إلى غاز مسال والوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة، إذ إنّ التبريد هو الخطوة الأكثر أهمية خلال عملية التسييل التي تحوّل الغاز إلى حالة سائلة عن طريق تبريده إلى نحو 162 درجة مئوية تحت الصفر. ويجري إبطاء هذه العملية عمداً لتجنّب الصدمة الحرارية. ولا يمكن استئناف جميع خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أو خطوط المعالجة التي تحول الغاز إلى حالة سائلة، في وقت واحد، بل يجري ذلك بالتتابع.

وبمجرد اتخاذ قرار استئناف التشغيل، سيستغرق الأمر وفقاً لرويترز، نحو أسبوعَين لتحويل الغاز إلى غاز مُسال والوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة، والتي أكدت أن قطر للطاقة أبقت على ثلاثة خطوط قيد التشغيل خلال الحرب لتلبية الطلب من الكويت والبحرين. وعطلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/شباط، إلى حد كبير الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب سلع حيوية مثل الألمنيوم واليوريا.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بعد توقيع الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران في جنيف الجمعة المقبل. وستساهم عودة الغاز الطبيعي المُسال من قطر في تخفيف أزمة الإمدادات العالمية. وقال أنوب سينج رئيس أبحاث الشحن العالمية في أويل بروكريدج وفقاً لوكالة رويترز أمس الاثنين، "نتوقع أن تتزايد حرية الملاحة خلال الأسابيع المقبلة قبل أن يستعيد قطاع الشحن ثقته بالكامل... وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تبقى تكاليف الشحن الفعلية مرتفعة وأن تظل أنشطة التجارة بطيئة". وعلى الرغم من اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المُسال في أوروبا وآسيا مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.