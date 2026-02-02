- تستعد طيران الإمارات لاستئناف رحلاتها إلى تل أبيب بعد توقف دام عامين بسبب التوترات الجيوسياسية، مع احتمال تعليق الخطة إذا استدعت الظروف ذلك. - فلاي دبي والاتحاد للطيران تواصلان تسيير رحلات إلى إسرائيل، في ظل العلاقات الدبلوماسية المتنامية بين الإمارات وإسرائيل منذ اتفاقيات التطبيع في 2020. - التوترات الإقليمية، بما في ذلك تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإيران، دفعت شركات طيران دولية مثل "ليبيريا إكسبرس" و"كي إل إم" إلى إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل.

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ، اليوم الاثنين، إنّ شركة طيران الإمارات تستعد لاستئناف رحلاتها إلى تل أبيب، منهية بذلك توقفاً دام عامين بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وعدوانها على عدد من دول المنطقة، وأضافت الوكالة على لسان مصادر طلبت عدم ذكر اسمها، أن شركة الطيران الوطنية في دبي تعمل على استئناف رحلاتها إلى مطار بن غوريون خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلّا أن الخطة وفقاً للمصادر ذاتها، قد تُعلّق إذا استدعت التوترات الجيوسياسية ذلك.

وأكدت طيران الإمارات أنّ رحلاتها إلى تل أبيب لا تزال معلقة، ولا توجد خطط مؤكدة لاستئنافها، وكانت الرحلات قد توقفت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسط حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وصرح يوسي شيلي، سفير إسرائيل لدى الإمارات، بأن الحكومة الإسرائيلية وعدت طيران الإمارات بالحفاظ على حقوقها في مطار بن غوريون في حال عودة الشركة. وقد أدى استمرار القتال إلى إلغاء معظم شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل لفترات طويلة، ما عزّز مبيعات شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" وساعدها على تحقيق أرباح قياسية.

وواصلت فلاي دبي، المملوكة لحكومة دبي مثل طيران الإمارات، تسيير رحلاتها إلى إسرائيل طوال فترة الحرب على غزة، وتُسيّر الآن رحلات عدّة يومياً إلى تل أبيب، كما تُسيّر الاتحاد للطيران، المملوكة لأبوظبي، رحلات إلى العاصمة التجارية الإسرائيلية. وترتبط إسرائيل والإمارات بعلاقات دبلوماسية منذ أغسطس/آب 2020، وجرى التوقيع الرسمي على اتفاقيات التطبيع رسمياً في سبتمبر/أيلول 2020، كما وقعت الدولتان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في مايو/أيار 2022.

وأدت التوترات الجيوسياسية الحالية بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة لإيران إلى إعلان عدد من شركات الطيران الدولية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، إذ أعلنت شركة الطيران الإسبانية "ليبيريا إكسبرس" الخميس الماضي، إلغاء رحلاتها الليلية إلى إسرائيل حتى 5 فبراير/ شباط بسبب التوترات الإقليمية، وعلقت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" الأربعاء الماضي، رحلاتها إلى إسرائيل "حتى إشعار آخر". كذلك أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية أيضاً "إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل لمدة 48 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

كما سمحت شركات "إل عال" ويسرائير وأركياع الإسرائيلية للطيران الاثنين الماضي، بإلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب حالة الضبابية في المنطقة. وسمحت لعملائها الذين يشترون تذاكر جديدة ابتداءً من اليوم الاثنين بإلغاء تذاكرهم أو الحصول على قسيمة سفر لرحلة مستقبلية، وقالت شركة "إل عال" إنها ستتيح إلغاء الحجوزات لأي سبب حتّى 48 ساعة قبل موعد الرحلة دون أي تكلفة إضافية، وذلك للرحلات المشتراة في الأسبوعَين المقبلَين وحتى 17 مارس/ آذار.