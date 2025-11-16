بلومبيرغ: صندوق أبوظبي للاستثمار يدرس تقليص حصته في أوريدو القطرية

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ الأميركية اليوم الأحد، إن جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) يدرس تقليص جزء من حصته في شركة الاتصالات القطرية أوريدو (Ooredoo). وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في معرض حديثها عن معلومات سرية لبلومبيرغ، أن صندوق الثروة السيادية يدرس خطة لجمع ما بين 500 و600 مليون دولار من خلال عملية البيع.

ويمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار حصة 10% في الشركة القطرية، بقيمة تقارب 1.26 مليار دولار، بينما يمتلك صندوق الثروة السيادية، جهاز قطر للاستثمار، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر، حوالى 53% و12.7% على التوالي، وفقاً للوكالة ذاتها. وأشارت المصادر إلى أن المداولات جارية، وأن حجم أي صفقة محتملة وتوقيتها لا يزالان قيد المناقشة، ويعتمدان على ظروف السوق. ورفض ممثلو جهاز أبوظبي التعليق. ولم يستجب ممثلو أوريدو لطلبات التعليق فورًا.

وتعد أوريدو إحدى كبريات شركات الاتصالات العالمية، وتبلغ قاعدة عملائها أكثر من 100 مليون عميل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. كذلك فإن أسهمها مدرجة في بورصة قطر وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وارتفعت أسهم أوريدو بنسبة تقارب 24% هذا العام. ورفعت الشركة نطاق توزيعات أرباحها المستهدفة الشهر الماضي، مشيرةً إلى "متانة مركزها المالي"، بعد أن ارتفع صافي الربح المُعدّل بنسبة 6% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى، ليصل إلى 843 مليون دولار.

وتمتلك أبوظبي أكثر من صندوق لإدارة الاستثمارات وأصول الثروة، منها جهاز أبوظبي للاستثمار وأبوظبي القابضة ومبادلة للاستثمار، فضلاً عن صناديق الثروة في دبي، مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي للاستثمارات. وتبلغ قيمة الاستثمارات التي يشرف عليها جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) أكثر من تريليون دولار، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في الخليج. وقد تبنى الجهاز في السنوات الأخيرة نهجًا استثماريًا يعتمد على البيانات بشكل أكبر، ما يجعله أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ قراراته.

ووفقاً لتقرير شركة "غلوبال إس دبليو إف (SWF)"، فقد تصدرت الإمارات قائمة الصناديق السيادية الخليجية في 2024، بأصول بلغت نحو 2.289 تريليون دولار، بينما إجمالي ما تملكه صناديق الثروة مع صناديق التقاعد وأصول البنك المركزي نحو 2.569 تريليون دولار. وتبلغ أصول جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري)، وفقاً للتقرير، نحو 510 مليارات دولار، ليصل الإجمالي إلى 595 مليار دولار، بعد إضافة أصول البنك المركزي وصناديق التقاعد.