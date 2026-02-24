"بلومبيرغ": شحنات النفط الروسية تعوض خسائر الأنابيب جزئياً

- شهدت شحنات النفط الخام الروسية زيادة طفيفة، حيث بلغ متوسط الشحنات 3.44 ملايين برميل يومياً حتى 22 فبراير، مع تعويض الخسائر الناتجة عن توقف تدفقات خط أنابيب "دروغبا". ومع ذلك، حدّت الخصومات الكبيرة من نمو قيمة الشحنات رغم ارتفاع الأسعار. - تباينت ردود الفعل الدولية تجاه صادرات النفط الروسية؛ حيث عززت الصين وارداتها، بينما لا يزال موقف الهند غير محسوم. تواجه روسيا تحديات مناخية مع موجة جليد بحري حول موانئ البلطيق. - ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات النفط الروسية إلى 1.13 مليار دولار أسبوعياً، رغم تراجع التدفقات إلى تركيا وسوريا. لا تزال كميات كبيرة من النفط الروسي عالقة في البحر بسبب التأخيرات.

حقّقت شحنات روسيا من النفط الخام زيادة أسبوعية طفيفة جديدة، عوّضت المكاسب المسجلة منذ أواخر يناير/كانون الثاني خسارة الكميات المنقولة عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولولا التحويل الظاهري لهذه التدفقات، لكانت الصادرات البحرية قد شهدت ركوداً. وبلغ متوسط الشحنات 3.44 ملايين برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 22 فبراير/شباط، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبيرغ".

وارتفعت الأحجام قليلاً مقارنة بالفترة المنتهية في 15 فبراير/شباط، مسجلة زيادة للأسبوع الخامس على التوالي، لكنها لا تزال أقل بنحو 420 ألف برميل يومياً عن الذروة التي سبقت عيد الميلاد. ومع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الخامس، ساهم التحسن الطفيف في الشحنات، إلى جانب ارتفاع متوسط الأسعار لأربعة أسابيع متتالية، في تعزيز تدفقات العائدات إلى أعلى مستوى لها في شهرين ونصف. غير أن اتّساع الخصومات على الخام الروسي، التي بلغت أوسع مستوياتها منذ عام 2023، حدّ من نمو قيمة الشحنات.

تعويض خسائر "دروغبا"

أدى هجوم روسي على محطة ضخ في غرب أوكرانيا أواخر يناير/كانون الثاني إلى وقف تدفقات بنحو 200 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب "دروغبا" إلى المجر وسلوفاكيا. ويُرجّح أن تكون هذه الكميات قد حُوِّلت إلى الصادرات البحرية، التي ارتفعت بمقدار مماثل. وتحمّل بودابست وبراتيسلافا أوكرانيا مسؤولية عدم استئناف الإمدادات، ما أدى إلى عرقلة فرض عقوبات إضافية من الاتحاد الأوروبي على موسكو، وكذلك تعطيل حزم دعم جديدة لكييف.

في المقابل، تبدو الدول الداعمة لأوكرانيا مترددة في تشديد القيود على صادرات النفط الروسية، مفضّلةً زيادة تكلفة الشحن بدلاً من تقليص التدفقات. فقد أُفرج عن ناقلة كانت البحرية الفرنسية قد احتجزتها، مع حمولتها، بعد تغريمها، كما استبعدت النرويج وآيسلندا مصادرة ناقلات ما يُعرف بـ"الأسطول الظل" الروسي. وأعلنت المملكة المتحدة حزمة عقوبات جديدة وصفتها بأنها الأكبر منذ الأشهر الأولى للغزو في 2022، مستهدفة 175 شركة ضمن شبكة 2 Rivers النفطية، إضافة إلى إدراج 48 ناقلة نفط، معظمها مدرج بالفعل على قوائم العقوبات الأوروبية.

طلب آسيوي قوي

في المقابل، عزّزت الصين مشترياتها من الشحنات الروسية منخفضة السعر، لترتفع وارداتها البحرية إلى مستوى قياسي بلغ 2.13 مليون برميل يومياً خلال أول 22 يوماً من فبراير/شباط. أما الهند، فلا يزال موقفها غير محسوم، بعد منح نيودلهي تمديداً لمدة شهر لأربع شركات تأمين بحري روسية لتغطية الناقلات الوافدة إلى موانئها. وأدت الرحلات الأطول والتأخيرات في التسليم إلى إبقاء نحو 140 مليون برميل من الخام الروسي عالقة في البحر منذ منتصف ديسمبر، بزيادة تقارب 60 مليون برميل، أي نحو 65% مقارنة بنهاية أغسطس/آب. كما تواجه روسيا ظروفاً مناخية صعبة مع أشد موجة جليد بحري منذ 15 عاماً حول موانئ البلطيق. وأُعيد نشر كاسحة الجليد النووية "سيبير" إلى شرق خليج فنلندا لمرافقة الناقلات إلى محطة بريمورسك، إذ ساعدت 32 سفينة منذ 18 فبراير/شباط. وارتفعت الشحنات من بريمورسك بناقلة واحدة إلى تسع ناقلات الأسبوع الماضي.

شحنات النفط الخام

حمّلت 32 ناقلة نحو 24.1 مليون برميل من النفط الروسي خلال الأسبوع المنتهي في 22 فبراير/شباط مقارنة بـ24.4 مليون برميل في الأسبوع السابق وعلى العدد نفسه من السفن. وعلى أساس يومي، تراجعت الشحنات إلى 3.44 ملايين برميل يومياً، بانخفاض يقارب 40 ألف برميل يومياً. وتتسم التدفقات بالتقلب، إذ تتأثر بالعوامل المناخية وأعمال الصيانة والعقوبات وتوقيت الشحنات. وسُجّلت شحنة واحدة من خام "كييبكو" الكازاخستاني من ميناء أوست-لوغا، كما يعود جزء من التراجع الطفيف إلى انخفاض التحميل في ميناء نوفوروسيسك.

وعلى أساس متوسط أربعة أسابيع، ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات موسكو إلى 1.13 مليار دولار أسبوعياً في الفترة المنتهية في 22 فبراير/شباط. وأسهمت التوترات في الشرق الأوسط في دعم الأسعار العالمية، ما أدى إلى سادس زيادة متتالية في متوسط أسعار الخام الروسي، لتضيف نحو 30 مليون دولار أسبوعياً إلى قيمة الشحنات. وارتفع سعر خام "الأورال" من موانئ البلطيق إلى 43.22 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر شحنات البحر الأسود 41.24 دولاراً، كما صعد سعر خام "إسبو" من المحيط الهادئ إلى 53.51 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت الأسعار المسلّمة إلى الهند إلى 59.16 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني. وعلى أساس أسبوعي، بلغ متوسط قيمة الصادرات 1.14 مليار دولار في الأيام السبعة المنتهية في 22 فبراير/شباط، بانخفاض 40 مليون دولار عن الأسبوع السابق نتيجة تراجع التدفقات وانخفاض أسعار "الأورال".

وارتفعت الشحنات المتجهة إلى آسيا، بما في ذلك السفن التي لم تُحدّد وجهتها النهائية، إلى 3.25 ملايين برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 22 فبراير/شباط، مقابل 3.18 ملايين برميل في الفترة السابقة. ورغم تراجع الكميات المعلنة المتجهة إلى الصين (1.23 مليون برميل يومياً) والهند (250 ألف برميل يومياً)، فإن نحو 1.78 مليون برميل يومياً لا تزال على متن سفن لم تعلن وجهتها النهائية. ومن هذه الكميات، يتجه 1.48 مليون برميل يومياً نحو وجهات مؤقتة مثل بورسعيد أو قناة السويس ، أو من موانئ المحيط الهادئ دون تحديد واضح، إضافة إلى 300 ألف برميل يومياً على ناقلات لم تعلن أي وجهة.

وتراجعت التدفقات إلى تركيا إلى نحو 160 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى في شهرين، فيما انخفض متوسط الشحنات إلى سورية إلى الصفر خلال أربعة أسابيع، بعد ذروة بلغت نحو 100 ألف برميل يومياً في منتصف يناير/كانون الثاني. وغالباً ما تختفي الناقلات المتجهة إلى سورية من أنظمة التتبع جنوب جزيرة كريت، ما يصعّب تقدير الكميات قبل وصولها إلى ميناء بانياس.