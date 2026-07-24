- تسعى دول الخليج لتأمين تمويل كبير لبناء مسارات بديلة لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، عبر إنشاء موانئ جديدة وتطوير خطوط الأنابيب، في ظل التوترات الجيوسياسية. - شهدت إصدارات السندات والصكوك في الخليج ارتفاعاً قياسياً، حيث بلغت 112 مليار دولار، مع اهتمام كبير من المستثمرين رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية. - يتوقع المستثمرون تمييزاً بين الدول الخليجية بناءً على موقعها الجغرافي، حيث تستفيد السعودية والإمارات وعُمان من مشاريع البنية التحتية، بينما تواجه الكويت والبحرين وقطر تحديات أكبر.

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ اليوم عن أن دول الخليج العربية تستعد للحصول على قروض كبيرة من أسواق المال العالمية بهدف تأمين تمويل بناء مسارات بديلة لتصدير نفطها لتجاوز مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن متعاملين في أسواق المال أن السعودية والكويت والإمارات وقطر تسعى إلى استثمار مليارات الدولارات في بنية تحتية أقل عرضة للهجمات الإيرانية مقارنة بمضيق هرمز، مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهرها السادس.

وتشمل البدائل المحتملة للمضيق، الذي تمر عبره معظم صادرات الطاقة في المنطقة، إنشاء موانئ جديدة على البحر الأحمر أو خليج عُمان، وإعادة تأهيل خطوط الأنابيب القديمة، وتطوير شبكات الطرق الصحراوية.

وبحسب بيانات جمعتها بلومبيرغ، بلغت إصدارات السندات في دول الخليج مستوى قياسياً عند 112 مليار دولار منذ بداية العام. وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن مكاتب إدارة الدين في بعض هذه الدول تجري محادثات مع البنوك والمستثمرين لإصدار المزيد من الديون لتمويل مشاريع البنية التحتية الجديدة.

وقال سيرغي ستريغو، رئيس إدارة أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى شركة أموندي، أكبر مستثمر في السندات بأوروبا: "لاحظنا بوضوح اهتماماً متزايداً بتنويع مسارات تصدير النفط بعيداً عن الاعتماد على مضيق هرمز".

إصدارات قياسية

وتشير البيانات إلى أن إصدارات السندات والصكوك لدول مجلس التعاون الخليجي تسير هذا العام بأسرع وتيرة على الإطلاق. ويقول مسؤولون خليجيون علناً إنهم يعتزمون الاستثمار في مسارات تصدير بديلة. فقد أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية هذا الشهر أن خطوط الأنابيب والموانئ الجديدة ستساعد الإمارات على تحقيق "اعتماد صفري على مضيق هرمز".

وفي الوقت نفسه، تعمل السعودية على إحياء خط أنابيب قديم يصل إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بينما تستكشف شركات عديدة خيارات النقل البري عبر الطرق الصحراوية. كما تطور شركة "دي بي ورلد" ميناءين عميقين لتصدير السلع إلى آسيا.

ورغم أن هذه المشاريع ستتطلب استثمارات ضخمة، يرى محللون تحدثوا إلى بلومبيرغ أن الأسواق قادرة بسهولة على استيعاب المزيد من الاقتراض من الدول الخليجية الثرية.

ويُعد إصدار الكويت سندات بقيمة ستة مليارات دولار هذا الأسبوع مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تجاوزت طلبات المستثمرين أكثر من ضعفي قيمة الطرح، رغم تعرض البلاد لهجمات صاروخية يومية وتراجع صادراتها النفطية بشكل كبير.

وبالمثل، شهدت الإصدارات السابقة لكل من السعودية وأبوظبي وقطر طلباً قوياً من المستثمرين. وحتى البحرين، التي تتمتع بتصنيف ائتماني أدنى من جيرانها، نجحت في جمع مليار دولار بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، ما يعكس استمرار شهية المستثمرين لشراء ديون الشرق الأوسط.

في المقابل، يستعد بعض المستثمرين لموجة جديدة من الإصدارات. فقد ارتفعت فروق العائد على السندات الخليجية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية خلال العام الجاري. فعلى سبيل المثال، تُتداول سندات أبوظبي المستحقة عام 2054 بعائد يزيد بنحو 82 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بـ53 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني.

ويرى المستثمرون أن هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى التوترات الجيوسياسية، لكنه يعكس أيضاً توقعات بزيادة حجم الديون المعروضة في الأسواق.

وقال أنتوني كيتل، مدير المحافظ الاستثمارية في RBC BlueBay، إن المستثمرين ينصحون باستخدام عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للتحوط من مخاطر التخلف عن السداد. وأضاف "زيادة الإصدارات قد تضغط بشكل محدود على فروق العائد، لكن الطلب على العائد لا يزال قوياً". وأوضح أن بعض المستثمرين يستخدمون عقود مبادلة مخاطر الائتمان السيادية وسيلةً للتحوط.

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معدلات مختلفة

ومع تزايد الإصدارات، قد يبدأ المستثمرون في التمييز بين الدول الخليجية وفقاً لموقعها الجغرافي وقدرتها على الوصول إلى مسارات تصدير بديلة.

وقال أحمد نبي، المتداول في ديون الأسواق الناشئة لدى Caventor Capital: "ستستفيد السعودية والإمارات وسلطنة عُمان من مشاريع البنية التحتية الجديدة بفضل ميزتها الجغرافية مقارنة بالكويت والبحرين وقطر".

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه المسارات الجديدة قد تتحول أيضاً إلى أهداف عسكرية إذا اتسع نطاق الصراع، وأشار إلى أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران استهدفت هذا الأسبوع ناقلات نفط سعودية كانت تستخدم مسار التصدير البديل عبر البحر الأحمر.

وأضاف "أتوقع المزيد من إصدار السندات السيادية واتساع فروق العائد، كما أتوقع أن يتحول مضيق باب المندب إلى نقطة الاختناق التالية إذا استمر التصعيد".