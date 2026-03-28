"بلومبيرغ": خط أنابيب "شرق-غرب" السعودي يعمل بكامل طاقته حالياً

- خط أنابيب شرق-غرب السعودي يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، مما يعزز الصادرات عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، في ظل تعطيل مضيق هرمز بسبب الحرب في المنطقة. - يُعد خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر عنصراً محورياً في تأمين صادرات النفط السعودي، حيث ارتفعت صادرات ينبع إلى 5 ملايين برميل يومياً، مع تصدير 700-900 ألف برميل من المنتجات النفطية. - رغم أن مسار ينبع لا يعوض بالكامل توقف الإمدادات عبر هرمز، إلا أنه ساهم في استقرار أسعار النفط، وسط مخاوف من تحول البحر الأحمر إلى جبهة جديدة.

قالت مصادر مطلعة إن خط أنابيب شرق- غرب السعودي، الذي يلتف على مضيق هرمز ويصل إلى ميناء ينبُع على البحر الأحمر، يضخ النفط حالياً بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت المصادر في تصريحات لوكالة بلومبيرغ، اليوم السبت، أن السعودية فعّلت خطة طوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب باتجاه البحر الأحمر، في ظل ما يشبه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بسبب الحرب في المنطقة، ما أدى إلى تعطيل الممر الرئيسي لصادرات دول الخليج من النفط والغاز.

وقد حُوّل مسار أساطيل من ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لاستلام الشحنات، ما يوفر شرياناً مهماً للإمدادات العالمية.

وبحسب المصدر، فقد بلغت صادرات الخام عبر ينبع نحو 5 ملايين برميل يومياً، كما تُصدّر المملكة ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن إجمالي طاقة خط الأنابيب البالغة 7 ملايين برميل يومياً، يذهب نحو مليوني برميل إلى المصافي داخل السعودية.

ورغم أن مسار ينبع لا يعوّض بالكامل توقف الإمدادات عبر هرمز الذي كان يمر عبره نحو 15 مليون برميل يومياً قبل الحرب، إلا أن هذا المسار البديل يُعد أحد الأسباب التي حالت دون وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات السابقة الحادة.

ومع إعلان جماعة الحوثيين في اليمن دخولهم الحرب، تتزايد المخاوف من تحوّل البحر الأحمر إلى جبهة جديدة. ومع ذلك، لم تُظهر الجماعة حتى الآن أي نية لاستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب، ولا توجد مؤشرات حالية على وقوع عمليات في المنطقة.

مشروع استراتيجي

ويُعدّ خط "شرق- غرب" الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر، وبُنيَ في ثمانينيات القرن الماضي، عنصراً محورياً في تأمين صادرات النفط السعودي في الوقت الراهن. يمتد الخط بعرض شبه الجزيرة العربية من الحقول النفطية الضخمة في شرق السعودية، وينتهي عند ميناء ينبع على البحر الأحمر، وهي مدينة صناعية حديثة تتجمّع فيها أساطيل ضخمة من ناقلات النفط لتحميل الخام السعودي، مع وصول المزيد من السفن يومياً.

وقد صُمم الخط في الأصل لنقل 1.85 مليون برميل يومياً إلى البحر الأحمر، قبل أن يُوسَّع لاحقاً ليصل إلى طاقة تقارب 5 ملايين برميل يومياً في التسعينيات، ثم إلى 7 ملايين برميل يومياً.

وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن صادرات ينبع ارتفعت أكثر من أربعة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب التي كانت دون 800 ألف برميل يومياً، مع اندفاع شركة "أرامكو" لإيصال النفط إلى الأسواق.