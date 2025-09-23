بلومبيرغ: تركيا تخطط لشراء مئات الطائرات المدنية والمقاتلة من أميركا

- يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشراء مئات الطائرات من بوينغ والمقاتلات من لوكهيد مارتن، مع الدفع لإنتاج بعض مكوناتها في تركيا، بقيمة تتجاوز عشرة مليارات دولار، بانتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - تركيا تسعى لتعزيز تجارتها مع الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق تصدير لها، بهدف رفع حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار، وفق تصريحات وزير التجارة التركي عمر بولاط. - التكنولوجيا الرقمية تُعتبر فرصة لتسريع الاستثمار بين تركيا والولايات المتحدة، كما نوقشت خطط الاستثمار والنمو في مؤتمر الاستثمار التركي السابع عشر بحضور أردوغان.

ذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لشراء المئات من طائرات بوينغ والمقاتلات من لوكهيد مارتن مع الدفع لإنتاج بعض مكوناتها في تركيا. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن أردوغان حريص على تقليص أثر المدفوعات المخطط لها للطائرات الأميركية بصفقات إنتاج محلية تزيد قيمتها عن عشرة مليارات دولار.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية الخطط، إن هذه الصفقات تخضع لموافقة الرئيس دونالد ترامب، الذي سيستضيف أردوغان في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل. كما يأمل أردوغان في إتمام شراء 40 طائرة من أحدث طراز من طائرات إف- 16 فايبر من شركة لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى مئات القنابل والصواريخ والمحركات الاحتياطية، وفقاً لما ذكرته بلومبيرغ في وقت سابق.

وقال أردوغان، أمس الاثنين، إن تركيا ستتفاوض على شراء طائرات إف-35 المقاتلة خلال لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، سُئل أردوغان عما إذا كان يتوقع الحصول على الطائرات المقاتلة بعد زيارته لواشنطن، حيث سيلتقي بترامب يوم الخميس، فأجاب: "سنتفاوض الآن بشأن هذا الأمر مرة أخرى. نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بما يتعين عليها فعله، سواء في ما يتعلق بطائرات إف-35 أو بمسألة طائرات إف-16 وإنتاجها وصيانتها، وما إلى ذلك".

في السياق، أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بلاده، بصفتها فاعلا تجاريا مهما في منطقتها، تقدم فرصا مهمة للمستثمرين بفضل موقعها المتميز على طرق التجارة بين آسيا وأوروبا، وبنيتها المستقرة والتنافسية. وتابع قائلاً إن "تركيا ترغب في تعزيز تجارتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية التي تعد ثاني أكبر سوق تصدير لها وخامس أكبر مصدر للاستيراد".

وأوضح بولاط أنه "نريد زيادة التعاون وحل المشكلات القائمة واكتشاف مجالات جديدة للتعاون وتنويع مجالات الاستثمار. ونسعى لرفع حجم التجارة بيننا إلى مستوى 100 مليار دولار"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، بينما قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر إن التكنولوجيا الرقمية تُتيح فرصا قيّمة لتسريع الاستثمار وتطوير العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة.

وأشار كاجر بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أمس الاثنين، إلى حضوره مؤتمر الاستثمار التركي السابع عشر، الذي نظمه مجلس الأعمال التركي الأميركي TAİK بحضور أردوغان، وأوضح أنه جرت خلال المؤتمر مناقشة خطط الاستثمار والنمو في تركيا مع كبار المسؤولين التنفيذيين من العديد من الشركات الأميركية.

