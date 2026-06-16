"بلومبيرغ": الجيش الأميركي نفّذ برنامجاً لتأمين السفن في مضيق هرمز

- أطلق الجيش الأميركي برنامجاً لتأمين مرور السفن التجارية في مضيق هرمز، حيث تم إحباط معظم التهديدات باستخدام القوة، مع تسجيل أكثر من 200 عبور ناجح مقابل أقل من خمس هجمات مكتملة دون خسائر بشرية. - يعتمد البرنامج على مسار بحري آمن بمحاذاة الساحل العُماني، مع عمليات "السفن المظلمة" لتقليل الرصد، ويتطلب تنسيقاً مسبقاً للعبور، مع تفضيل المرور ليلاً. - رغم التوترات الأمنية، لا توجد قيود على غاطس السفن، مما يضمن استمرار تدفق النفط، وسط مخاوف من الألغام البحرية والهجمات المستقبلية.

كشفت وثيقة موجهة لقطاع الشحن البحري أن الجيش الأميركي نفّذ برنامجاً لتأمين مرور السفن التجارية في مضيق هرمز الحيوي، عبر مرافقة غير تقليدية تهدف إلى الحد من المخاطر المتكررة في واحد من أهم الممرات النفطية في العالم. وبحسب الوثيقة التي نشرتها بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، فإن القوات الأميركية تعاملت مع ما وصفته بـ"التهديدات المتكررة" ضد السفن التجارية منذ بدء البرنامج، مؤكدة أن "الغالبية الساحقة من التهديدات يتم إحباطها باستخدام القوة"، مع تسجيل أكثر من 200 عبور ناجح مقابل أقل من خمس هجمات مكتملة، دون وقوع خسائر بشرية أو فقدان أي سفينة.

وتشير الوثيقة إلى أن البرنامج الأميركي اعتمد مساراً بحرياً آمناً بمحاذاة الساحل العُماني، حيث تُبحر السفن أحياناً مع إطفاء أنظمة التتبع (transponders)، في إطار ما يُعرف بعمليات "السفن المظلمة"، بهدف تقليل إمكانية رصدها خلال العبور. كما أوضحت أن الطلب على العبور يتطلب تنسيقاً مسبقاً بين 24 و36 ساعة، مع تخصيص أوقات محددة للعبور، فيما يُفضَّل المرور ليلاً رغم إمكانية العبور نهاراً عند الحاجة. وأضافت أن العمليات تشمل ما وصفته بـ"المراقبة الجوية والاستخبارات والاستطلاع"، من دون توفير مرافقة مباشرة من البحرية الأميركية أو خفر السواحل أو القوات المتحالفة.

وبحسب الإرشادات، لا توجد حالياً قيود على غاطس السفن، ما يعني أن ناقلات النفط العملاقة قادرة على استخدام هذا المسار، في مؤشر إلى استمرار تدفق الطاقة رغم التوترات الأمنية. ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه محاولات تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز الاسترايجي، مع حديث عن اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران قد يخفف من المخاطر المستقبلية، إلا أن شركات الشحن ما زالت تفتقر إلى تفاصيل واضحة حول مستقبل الإجراءات الأمنية بعد توقيع أي اتفاق نهائي.

في المقابل، أشار مسؤولون أميركيون إلى أن البرنامج ساهم في تعزيز تدفق النفط عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة، بينما نقلت مصادر في قطاع الشحن مخاوفها من استمرار حالة الغموض، خصوصاً بشأن احتمالات الألغام البحرية أو الهجمات أو آليات تنسيق حركة السفن في المرحلة المقبلة. كما أظهرت بيانات تتبع السفن أن عدداً من الناقلات ما زال ينتظر على جانبي المضيق، في ظل استمرار الترقب لمدى استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الملاحة إلى طبيعتها.